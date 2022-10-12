Евро в третий раз за год упал ниже доллара. Почему так происходит?
До этого европейская валюта дважды падала летом после 20 лет превосходства над долларом
В последние дни в ходе торгов на Мосбирже курс евро неизменно оказывался ниже курса доллара. В понедельник, 10 октября, курс доллара поднялся выше 63 рублей, в то время как евро находился на отметке в 61,4 рубля. Почему европейская валюта оказалась ниже доллара? И что будет с курсом валют дальше? Спросили у экспертов.
В этом году евро уже оказывался дешевле доллара 13 июля и 22 августа, а до этого 20 лет, с декабря 2002 года, европейская валюта по стоимости опережала американскую. Но курс опустился не только у евро — новая неделя началась с ослабления и для рубля. По словам главного аналитика Teletrade Марка Гойхмана, это связано с тем, что резко обострилась ситуация в вооруженном конфликте России и Украины.
— Ответом на взрывы на Крымском мосту 8 октября стали массированные удары по Киеву и другим крупным городам Украины. Намного выросли риски непредсказуемого развития военных действий, распространения их на более широкие территории. Это крайне негативно для экономики, финансовой системы, что и отражается в курсе рубля, — рассказал эксперт.
Экономист Георгий Остапкович согласен с тем, что геополитическая обстановка сильно влияет на курс валют, но не посчитал падение евро к доллару сильным потрясением для экономики.
— Все колебания евро вокруг доллара не носят фундаментального признака, который резко мог бы поменять экономическую конъюнктуру в мире. А то, что евро падает по отношению к доллару, вполне резонно, — объяснил экономист. — Федеральная резервная система (ФРС) начала значительно раньше применять различные регуляторные меры в борьбе с инфляцией — например, с полгода, а то и больше, повышает ключевую ставку. Евро же — это европейская валюта, а в Европе идут боевые действия. Ряд европейских стран косвенно, блоками или прямо вовлечен в эту ситуацию. Боевые действия никогда не приносили экономике пользы, обязательно возникают какие-то диспропорции — энергетические, продовольственные, логистические.
— Ослабление евро по отношению к доллару на мировых рынках объясняется тем, что боевые действия, идущие в Европе, влияют на страны. Практически во всех европейских странах говорят об инфляции, все прекрасно понимают, что урон наносится в том числе и европейской экономике, скажется на курсе. По всей видимости, это движение вниз будет происходить и дальше, не исключаю, что к концу года мы увидим соотношение 0,9 доллара к евро, — подтверждает экономист Константин Селянин.
Марк Гойхман отметил, что сейчас продолжается тенденция первой декады октября, когда доллар поднимался от уровня в 57 рублей. Снижение курса рубля, помимо усиления геополитических рисков, связано также с новым пакетом санкций и ожиданием относительного сокращения доходов от экспорта.
— Важно и то, что пока не оправдались опасения о санкционной блокировке Национального клирингового центра (НКЦ), — считает аналитик. — Без работы данной структуры невозможно проводить торги валютой на Мосбирже, что означало бы практически ее заморозку на счетах. Поэтому из-за рисков таких санкций шла обширная продажа долларов и евро, что снижало их курс в конце сентября. Но поскольку НКЦ пока не попал под санкции, инвесторы переходят в большей степени от продаж валют к их покупкам.
Евро же прекратил укрепление прошлой недели к рублю и 10 октября торговался на уровне закрытия биржи — около 60,2 рубля. По словам Марка Гойхмана, это связано с общим ослаблением евро к доллару на мировых рынках, а также с гораздо меньшим спросом на европейскую валюту в России.
— Дальнейшая динамика конкретных курсов данных валют в ближайшие дни будет зависеть в основном от перипетий развития ситуации в геополитике. Но остается общая тенденция на ослабление рубля в перспективе ближайших месяцев. В октябре он может войти в диапазоны 63–66 рублей за доллар, 62–66 рублей за евро, 9–11 рублей за юань, — подытожил аналитик.
Георгий Остапкович отметил, что доллар в настоящее время в принципе укрепился по отношению ко всем валютам, а не только к евро:
— Например, юань достиг исторического минимума, который не наблюдался 40 лет. Но там волатильность такая, что через полтора-два месяца они могут уравняться, потом евро снова выйдет вперед. Какой-то цели и задачи выходить на первое место по отношению к доллару не стоит, это всё контролирует рынок, и рынок говорит, что в мире такое происходит.
— По сути, ничего страшного для экономики нет. Да, это дискомфорт пересчетов по ценам, но падения не такие, как у рубля — с 70 до 120, потом со 120 до 50. Если у нас курс меняется в 2–3 раза, то у них в районе 3–5%, это не влияет на экономику стран, — подытожил экономист.
Константин Селянин ожидает, что в ближайшее время будут проходить два параллельных процесса: падение евро по отношению к доллару и ослабление рубля.
— Все события, которые произошли за последние несколько недель, отразились на рынке. В понедельник произошел довольно ощутимый провал на рынке акций. Мы видим, что экономическая ситуация, ожидания от нее в последние две недели после 21 сентября стали только хуже, и это будет продолжаться, — отметил экономист.
Ранее эксперты рассказывали о том, как сформировать свой бюджет и сохранить свои деньги (если в валюте больше не получается), а также объясняли, что будет с валютой «недружественных» стран. Мы разбирались и в том, что сейчас в принципе делать с валютой в России.