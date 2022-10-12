Евро в третий раз за год упал ниже доллара. Почему так происходит?

Экономист Георгий Остапкович согласен с тем, что геополитическая обстановка сильно влияет на курс валют, но не посчитал падение евро к доллару сильным потрясением для экономики.

— Все колебания евро вокруг доллара не носят фундаментального признака, который резко мог бы поменять экономическую конъюнктуру в мире. А то, что евро падает по отношению к доллару, вполне резонно, — объяснил экономист. — Федеральная резервная система (ФРС) начала значительно раньше применять различные регуляторные меры в борьбе с инфляцией — например, с полгода, а то и больше, повышает ключевую ставку. Евро же — это европейская валюта, а в Европе идут боевые действия. Ряд европейских стран косвенно, блоками или прямо вовлечен в эту ситуацию. Боевые действия никогда не приносили экономике пользы, обязательно возникают какие-то диспропорции — энергетические, продовольственные, логистические.