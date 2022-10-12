20idei
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 5/10
usd 63.68
eur 62.35
Тема дняЧто интересует Бастрыкина в Новосибирске
Все новости
Все новости
Кризис-2022

Евро в третий раз за год упал ниже доллара. Почему так происходит?

До этого европейская валюта дважды падала летом после 20 лет превосходства над долларом

541
ds

На курс валют сильно влияет геополитическая обстановка, и она в последние дни не радует

Поделиться

В последние дни в ходе торгов на Мосбирже курс евро неизменно оказывался ниже курса доллара. В понедельник, 10 октября, курс доллара поднялся выше 63 рублей, в то время как евро находился на отметке в 61,4 рубля. Почему европейская валюта оказалась ниже доллара? И что будет с курсом валют дальше? Спросили у экспертов.

В этом году евро уже оказывался дешевле доллара 13 июля и 22 августа, а до этого 20 лет, с декабря 2002 года, европейская валюта по стоимости опережала американскую. Но курс опустился не только у евро — новая неделя началась с ослабления и для рубля. По словам главного аналитика Teletrade Марка Гойхмана, это связано с тем, что резко обострилась ситуация в вооруженном конфликте России и Украины.

— Ответом на взрывы на Крымском мосту 8 октября стали массированные удары по Киеву и другим крупным городам Украины. Намного выросли риски непредсказуемого развития военных действий, распространения их на более широкие территории. Это крайне негативно для экономики, финансовой системы, что и отражается в курсе рубля, — рассказал эксперт.

Экономист Георгий Остапкович согласен с тем, что геополитическая обстановка сильно влияет на курс валют, но не посчитал падение евро к доллару сильным потрясением для экономики.

— Все колебания евро вокруг доллара не носят фундаментального признака, который резко мог бы поменять экономическую конъюнктуру в мире. А то, что евро падает по отношению к доллару, вполне резонно, — объяснил экономист. — Федеральная резервная система (ФРС) начала значительно раньше применять различные регуляторные меры в борьбе с инфляцией — например, с полгода, а то и больше, повышает ключевую ставку. Евро же — это европейская валюта, а в Европе идут боевые действия. Ряд европейских стран косвенно, блоками или прямо вовлечен в эту ситуацию. Боевые действия никогда не приносили экономике пользы, обязательно возникают какие-то диспропорции — энергетические, продовольственные, логистические.

— Ослабление евро по отношению к доллару на мировых рынках объясняется тем, что боевые действия, идущие в Европе, влияют на страны. Практически во всех европейских странах говорят об инфляции, все прекрасно понимают, что урон наносится в том числе и европейской экономике, скажется на курсе. По всей видимости, это движение вниз будет происходить и дальше, не исключаю, что к концу года мы увидим соотношение 0,9 доллара к евро, — подтверждает экономист Константин Селянин.

Марк Гойхман отметил, что сейчас продолжается тенденция первой декады октября, когда доллар поднимался от уровня в 57 рублей. Снижение курса рубля, помимо усиления геополитических рисков, связано также с новым пакетом санкций и ожиданием относительного сокращения доходов от экспорта.

— Важно и то, что пока не оправдались опасения о санкционной блокировке Национального клирингового центра (НКЦ), — считает аналитик. — Без работы данной структуры невозможно проводить торги валютой на Мосбирже, что означало бы практически ее заморозку на счетах. Поэтому из-за рисков таких санкций шла обширная продажа долларов и евро, что снижало их курс в конце сентября. Но поскольку НКЦ пока не попал под санкции, инвесторы переходят в большей степени от продаж валют к их покупкам.

Евро же прекратил укрепление прошлой недели к рублю и 10 октября торговался на уровне закрытия биржи — около 60,2 рубля. По словам Марка Гойхмана, это связано с общим ослаблением евро к доллару на мировых рынках, а также с гораздо меньшим спросом на европейскую валюту в России.

— Дальнейшая динамика конкретных курсов данных валют в ближайшие дни будет зависеть в основном от перипетий развития ситуации в геополитике. Но остается общая тенденция на ослабление рубля в перспективе ближайших месяцев. В октябре он может войти в диапазоны 63–66 рублей за доллар, 62–66 рублей за евро, 9–11 рублей за юань, — подытожил аналитик.

Георгий Остапкович отметил, что доллар в настоящее время в принципе укрепился по отношению ко всем валютам, а не только к евро:

— Например, юань достиг исторического минимума, который не наблюдался 40 лет. Но там волатильность такая, что через полтора-два месяца они могут уравняться, потом евро снова выйдет вперед. Какой-то цели и задачи выходить на первое место по отношению к доллару не стоит, это всё контролирует рынок, и рынок говорит, что в мире такое происходит.

— По сути, ничего страшного для экономики нет. Да, это дискомфорт пересчетов по ценам, но падения не такие, как у рубля — с 70 до 120, потом со 120 до 50. Если у нас курс меняется в 2–3 раза, то у них в районе 3–5%, это не влияет на экономику стран, — подытожил экономист.

Константин Селянин ожидает, что в ближайшее время будут проходить два параллельных процесса: падение евро по отношению к доллару и ослабление рубля.

— Все события, которые произошли за последние несколько недель, отразились на рынке. В понедельник произошел довольно ощутимый провал на рынке акций. Мы видим, что экономическая ситуация, ожидания от нее в последние две недели после 21 сентября стали только хуже, и это будет продолжаться, — отметил экономист.

Ранее эксперты рассказывали о том, как сформировать свой бюджет и сохранить свои деньги (если в валюте больше не получается), а также объясняли, что будет с валютой «недружественных» стран. Мы разбирались и в том, что сейчас в принципе делать с валютой в России.

По теме

ВалютаДолларЕвроКурс валютРубль
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2