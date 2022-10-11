«Дайте нам хоть ящики для патронов делать»: репортаж из поселка, где закрылся единственный судостроительный завод

Журналисты CHITA.RU побывали в Сретенском районе и поговорили с самыми разными людьми, чья жизнь, действия, поступки и даже решения так или иначе связаны с заводом. Прикоснулись к настоящей трагедии классического моногорода, коих в России насчитывается более 300. Но не всем из них, к несчастью для жителей, суждено сохранить свои градообразующие предприятия. Нынешняя ситуация только усугубляет их положение. Вот типичная для таких российских городов картинка.



Вторая Одесса

Первое впечатление Сретенск производит неоднозначное. Обжитые постройки здесь слишком часто соседствуют с заброшками, в центре источают дух старины и величавости здания, прежняя роскошь которых потускнела и немного спряталась под облупившейся краской. Официально — это город, но он всё же больше похож на поселок, раскинувшийся вдоль берегов как бы зажатой в этом месте, но всё равно широкой и впечатляющей своей полноводностью Шилки.