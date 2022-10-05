Можно получить больше 80 тысяч: в России изменился порядок выплат пособия на детей от 8 до 17 лет

Что меняется?

По правилам пособие назначается семьям с детьми на каждого ребенка от 8 до 17 лет. Подавать заявление на пособие можно с того дня, как ребенку исполнится 8 лет, однако если родители по каким-то причинам подали документы позже, то им выплачивают пособие за предыдущие месяцы. Но действует эта акция только в течение полугода со дня рождения ребенка. То есть если, например, день рождения ребенка был в июне, а заявление на назначение пособия подали в сентябре, то родители получат деньги за июнь, июль, август и сентябрь. Однако, поскольку само пособие появилось только в апреле, родители школьников, которым 8 лет исполнилось, например, в феврале, а заявление было подано, например, в июне, денег за март и февраль не получали. Теперь всё по правилам: если вы подаете документы на пособие с октября, то получаете деньги за все месяцы. Но только пока не прошло полгода со дня, когда ребенку исполнилось 8 лет. Если подать документы на седьмой месяц после дня рождения ребенка, то за предыдущие полгода денег вы не получите.