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Можно получить больше 80 тысяч: в России изменился порядок выплат пособия на детей от 8 до 17 лет

Деньги можно потерять, если затянуть подачу документов

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Пособие выплачивается на каждого ребенка от 8 до 17 лет

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Семьи, подающие документы на пособие на ребенка от 8 до 17 лет, с октября начнут получать выплаты немного иначе, чем все, кто сделал это раньше. Это не вызвано поправками в постановление правительства — изменения произошли из-за того, что с момента введения этой выплаты прошло полгода. Рассказываем, как теперь будут платить семьям с детьми.

Что это за пособие?


Пособие на школьников назначают семьям с доходами ниже прожиточного минимума на каждого ребенка от 8 до 17 лет (прекращают платить пособие с наступлением семнадцатилетия). Оно появилось в апреле 2022 года. До этого действовала выплата, которая назначалась по схожим правилам, но полагалась только родителям-одиночкам.

Сумма пособия зависит от доходов семьи. Право на пособие получают семьи, чей общий доход меньше прожиточного минимума «на душу населения» — его размер устанавливается в каждом регионе, в среднем по стране это 13 919 рублей.

Базовая выплата — 50% от детского прожиточного минимума. Он меньше, чем ПМ на душу населения, и тоже свой в каждом регионе, в среднем по стране в 2022 году детский ПМ составляет 13 501 рубль, то есть базовый размер пособия будет 6750 рублей. Если при получении этой суммы доход семьи всё равно ниже прожиточного минимума на человека, выплату увеличивают еще на 25% (10 125 рублей в среднем). Если и этого недостаточно, государство платит 100% детского прожиточного минимума. Это максимальный размер пособия. Таким образом, за полгода выплата составит 81 006 рублей.

Что меняется?

По правилам пособие назначается семьям с детьми на каждого ребенка от 8 до 17 лет. Подавать заявление на пособие можно с того дня, как ребенку исполнится 8 лет, однако если родители по каким-то причинам подали документы позже, то им выплачивают пособие за предыдущие месяцы. Но действует эта акция только в течение полугода со дня рождения ребенка. То есть если, например, день рождения ребенка был в июне, а заявление на назначение пособия подали в сентябре, то родители получат деньги за июнь, июль, август и сентябрь. Однако, поскольку само пособие появилось только в апреле, родители школьников, которым 8 лет исполнилось, например, в феврале, а заявление было подано, например, в июне, денег за март и февраль не получали. Теперь всё по правилам: если вы подаете документы на пособие с октября, то получаете деньги за все месяцы. Но только пока не прошло полгода со дня, когда ребенку исполнилось 8 лет. Если подать документы на седьмой месяц после дня рождения ребенка, то за предыдущие полгода денег вы не получите.

Могут ли вообще отказать в пособии?

Да. Доход — не единственный критерий, который учитывается при назначении выплат. Пенсионный фонд будет проводить комплексную оценку нуждаемости. Правила те же, что и при назначении пособий беременным в трудной жизненной ситуации, родителям-одиночкам и семьям с детьми от 3 до 7 лет. Помимо доходов, ПФР оценивает движимое и недвижимое имущество семьи, а также проверяет наличие официального дохода у каждого взрослого — подробнее о правилах мы писали в этом материале. А здесь вы можете найти ответы на главные вопросы об этом пособии.

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