Можно получить больше 80 тысяч: в России изменился порядок выплат пособия на детей от 8 до 17 лет
Деньги можно потерять, если затянуть подачу документов
Семьи, подающие документы на пособие на ребенка от 8 до 17 лет, с октября начнут получать выплаты немного иначе, чем все, кто сделал это раньше. Это не вызвано поправками в постановление правительства — изменения произошли из-за того, что с момента введения этой выплаты прошло полгода. Рассказываем, как теперь будут платить семьям с детьми.
Что это за пособие?
Пособие на школьников назначают семьям с доходами ниже прожиточного минимума на каждого ребенка от 8 до 17 лет (прекращают платить пособие с наступлением семнадцатилетия). Оно появилось в апреле 2022 года. До этого действовала выплата, которая назначалась по схожим правилам, но полагалась только родителям-одиночкам.
Сумма пособия зависит от доходов семьи. Право на пособие получают семьи, чей общий доход меньше прожиточного минимума «на душу населения» — его размер устанавливается в каждом регионе, в среднем по стране это
Базовая выплата — 50% от детского прожиточного минимума. Он меньше, чем ПМ на душу населения, и тоже свой в каждом регионе, в среднем по стране в 2022 году детский ПМ составляет
Что меняется?
По правилам пособие назначается семьям с детьми на каждого ребенка от 8 до 17 лет. Подавать заявление на пособие можно с того дня, как ребенку исполнится 8 лет, однако если родители по каким-то причинам подали документы позже, то им выплачивают пособие за предыдущие месяцы. Но действует эта акция только в течение полугода со дня рождения ребенка. То есть если, например, день рождения ребенка был в июне, а заявление на назначение пособия подали в сентябре, то родители получат деньги за июнь, июль, август и сентябрь. Однако, поскольку само пособие появилось только в апреле, родители школьников, которым 8 лет исполнилось, например, в феврале, а заявление было подано, например, в июне, денег за март и февраль не получали. Теперь всё по правилам: если вы подаете документы на пособие с октября, то получаете деньги за все месяцы. Но только пока не прошло полгода со дня, когда ребенку исполнилось 8 лет. Если подать документы на седьмой месяц после дня рождения ребенка, то за предыдущие полгода денег вы не получите.
Могут ли вообще отказать в пособии?
Да. Доход — не единственный критерий, который учитывается при назначении выплат. Пенсионный фонд будет проводить комплексную оценку нуждаемости. Правила те же, что и при назначении пособий беременным в трудной жизненной ситуации, родителям-одиночкам и семьям с детьми от 3 до 7 лет. Помимо доходов, ПФР оценивает движимое и недвижимое имущество семьи, а также проверяет наличие официального дохода у каждого взрослого — подробнее о правилах мы писали в этом материале. А здесь вы можете найти ответы на главные вопросы об этом пособии.