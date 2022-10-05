«Не тянет экономика затраты»: что не так с кредитными каникулами для мобилизованных

— Во-первых, мы не знаем, у скольких мобилизованных и членов их семей вообще есть кредиты и насколько они большие. Поэтому здесь мне представляется, надо посмотреть, как это всё будет реализовываться, посмотреть практику после двух-трех месяцев, — говорит Евгений Болотин. — Во-вторых, ни мы с вами, ни банки не знаем, сколько таких каникул они будут предоставлять. Потому что на самом деле они предоставляются по заявлению заемщиков.



Чтобы оформить заявление, надо обратиться к своему кредитору с пакетом документов, подтверждающих участие в СВО, написать заявление и получить одобрение, после которого можно идти на каникулы. Длиться они будут на 30 дней дольше, чем служба по контракту или участие в спецоперации. Не успел собрать документы, а тебя уже мобилизовали? По закону в этом случае кредитор должен запросить их в Минобороны, ну или мобилизованный может занести по возвращении со спецоперации.

