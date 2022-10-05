«Не тянет экономика затраты»: что не так с кредитными каникулами для мобилизованных
И стоит ли ожидать введения военного налога
За последние три года российским заемщикам устраивают уже третьи кредитные каникулы. В первый раз их ввели на фоне коронакризиса, и тогда, по данным ЦБ, заявки подали более четырех миллионов человек с общей суммой ссуд на 1,05 триллиона рублей. Во второй раз каникулеров было немного меньше, ну а сейчас их число ограничено количеством мобилизованных — 300 тысячами человек, по словам Сергея Шойгу (и то не факт, что каждый из них обременил себя займом). Это, впрочем, не единственное отличие новой волны ипотечных каникул. Чем еще они отличаются от тех, что были до этого, выдержат ли банки третью волну подряд и стоит ли ждать военных налогов?
Какие раньше были кредитные каникулы?
В эпоху пандемии были конкретные правила для тех, кто может получить кредитные каникулы. Чтобы воспользоваться отсрочкой, надо было соответствовать сразу нескольким критериям, сред них:
- снижение дохода заемщика более чем на 30%;
- размер кредита не больше установленного лимита;
- заемщик не находится на ипотечных каникулах;
- один договор — один льготный период;
- полная сумма кредита меньше установленного лимита.
Лимиты были следующими: максимум 700 тысяч рублей по автокредитам, 300 тысяч — по потребительским, 100 тысяч — по кредиткам. Лимиты по ипотеке разнились в зависимости от региона: лимит по Москве составлял 6 миллионов рублей, по Московской области, Санкт-Петербургу, регионам ДФО — 4 миллиона, по остальным регионам РФ — 3 миллиона рублей.
— Могу сказать, что кредитные каникулы были востребованы в двух предыдущих случаях, когда они массово применялись, — говорит заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин. — Для банков есть определенные неудобства, но надо понимать, что для банков клиент, который перестал платить, и клиент, которому предоставили кредитные каникулы, первый все-таки хуже, чем второй. То, что после кредитных каникул большая часть заемщиков вернулась к своим графикам платежей, — это хороший результат предоставления кредитных каникул. В противном случае многие бы просто перестали платить и непонятно, что бы с ними было и что бы было с банками.
Что нового в кредитных каникулах для мобилизованных?
У кредитно-каникульного закона, который 4 октября принял Совфед, есть несколько важных отличий. Кроме, понятное дело, того, что он рассчитан на мобилизованных и других участников СВО (в том числе контрактников, росгвардейцев и т. д.), а также членов их семей (в этом случае придется предоставить документ, подтверждающий родство). Воспользоваться отсрочкой можно при любом кредите: ипотека, потребительский, да хоть микрозаем.
Кредитные каникулы для мобилизованных распространяются на ситуации, которые возникли после 24 февраля 2022 года.
— Во-первых, мы не знаем, у скольких мобилизованных и членов их семей вообще есть кредиты и насколько они большие. Поэтому здесь мне представляется, надо посмотреть, как это всё будет реализовываться, посмотреть практику после двух-трех месяцев, — говорит Евгений Болотин. — Во-вторых, ни мы с вами, ни банки не знаем, сколько таких каникул они будут предоставлять. Потому что на самом деле они предоставляются по заявлению заемщиков.
Чтобы оформить заявление, надо обратиться к своему кредитору с пакетом документов, подтверждающих участие в СВО, написать заявление и получить одобрение, после которого можно идти на каникулы. Длиться они будут на 30 дней дольше, чем служба по контракту или участие в спецоперации. Не успел собрать документы, а тебя уже мобилизовали? По закону в этом случае кредитор должен запросить их в Минобороны, ну или мобилизованный может занести по возвращении со спецоперации.
Кредитор рассмотрит требование о каникулах в течение десяти дней. Отказать он может только в том случае, если не подтвердится, что человека действительно мобилизовали или что он участвует в СВО. Если по истечении 15 дней заемщик не получил ни подтверждения, ни отказа, кредитные каникулы считаются действительными с момента направления заявления.
— Это шаги популистские, — говорит адвокат и защитник потребителей финансовых услуг Дамир Садритдинов. — А все популистские шаги не основаны на реальных возможностях. Понятно, что банки сейчас будут всеми способами выкручиваться из этого бремени. Кто-то скажет: дайте мне справку, что вы на самом деле мобилизованный, а не просто уехали. Это всё будет работать так, как должно? Вряд ли.
Пока кредитные каникулы продолжаются, кредитор не вправе начислять штрафы за просроченную задолженность. Исполнительное производство, если оно было начато, приостанавливается. Однако проценты по долгу продолжают начисляться:
- по потребительским кредитам и займам, а также по кредитным картам — в размере 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости кредита, установленного ЦБ на дату обращения за каникулами (но не выше изначальной процентной ставки по договору);
- по ипотечным кредитам — по ставке, определенной договором, но так, как если бы заемщик продолжал вносить платежи в полном объеме (то есть с каждым платежным периодом база для начисления процентов уменьшается).
— Кредитные каникулы фиксируются в виде дополнительного договора, — говорит Дамир Садритдинов. — Должен быть договор, в котором указываются деньги, которые не получил банк за время, сами платежи по долгу и проценты. Куда они деваются? Они не испаряются. Они раскидываются по всем последующим платежам. Банк не может просто взять и не считать проценты.
Срок возврата по всем займам автоматически продлевается как минимум на срок каникул так, чтобы после окончания льготного периода размер ежемесячных платежей остался прежним, каким он был до начала каникул.
— Учитывая, что мобилизованные лица — это не безработные, которые потеряли свой доход, а люди, которые должны получать зарплату как контрактники, то, наверное, часть из них будет получать доход выше, чем они получали до мобилизации. А часть доходов будет равна, — говорит Евгений Болотин. — У какой-то части, наверное, доходы упадут. Для многих, наверное, кредитные каникулы не имеет смысла брать, потому что всё равно платить придется ровно ту же сумму, которую надо было заплатить. Поэтому если ты получаешь зарплату, денежное довольствие (применительно к военнослужащему), то почему не оплачивать кредит?
Если военнослужащий погибнет во время СВО или получит инвалидность первой группы, долг должны списать. Кредиты и микрозаймы членов его семьи в этих случаях также должны быть списаны.
— Мы надеемся, что здесь подключится страховое сообщество, хотя мы понимаем, что гибель во время боевых действий является форс-мажором, — говорит Евгений Болотин. — То есть понятно, что по ипотечным кредитам там жизнь заемщика застрахована. Но, опять же, с точки зрения страховых правил гибель во время боевых действий не является страховым случаем. Здесь я думаю, что надо страховому сообществу принять на себя определенные убытки. Не только банки должны расплачиваться, на мой взгляд. Будем надеяться, что таких случаев будет мало. Лучше, чтобы их вообще не было. Но если это будет достаточно большое количество, то, наверное, федеральный бюджет подключится к этой проблеме и каким-то образом будет оказывать помощь тем банкам, у которых таких случаев будет много.
— Вопрос заключается в том, что это действительно задача национальной важности. По большому счету, сейчас наша страна пытается возродить свое национальное самосознание, — говорит доктор экономических наук Сергей Полбицын. — Сейчас действительно если кто-то идет умирать, то оставшиеся должны на себя принять какую-то часть их проблем. Поэтому я более чем уверен в том, что банки найдут возможности справиться с данной ситуацией.
— Любой заем — платный. Банк должен зарабатывать деньги. Расходы огромные, мои источники в различных городах говорят, что депутаты в разных городах хотят вводить военный налог. То есть не тянет экономика затраты. Сейчас к моральному фактору добавится еще и экономический, — говорит Дамир Садритдинов.
Военный налог?
Некоторые депутаты Госдумы всерьез поговаривают о военном налоге. Вот, например, справедливорос Олег Нилов без доли сомнения говорит, что только так можно «восстановить справедливость».
— Один воюет, проливает кровь, рискует жизнью. А другой вообще: не служил в армии, развлекается, поехал загорать. Где справедливость тогда? — задается вопросом Нилов.
По словам Нилова, власти могли бы вообще ввести полную амнистию, но оправдываются, что денег на это в бюджете не хватает.
— Почему не ввести военный налог для тех, кто в армии не служил, для белобилетников в первую очередь (понятно, какими способами иногда получаются эти белые билеты), для тех, кто не подпадает под мобилизацию по разным причинам? Вот эту справедливость давайте установим, — заключил депутат.
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К счастью, пока дальше горячих высказываний депутатов дело с военным налогом не ушло.
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