Кому повысят зарплаты с 1 октября

23 сентября Владимир Путин подписал указ, которым поднял зарплату себе, Мишустину и министрам. Но это не единственные люди, которые почувствуют прибавку на своих счетах. За неделю до этого Михаил Мишустин одним росчерком ручки увеличил на 4% зарплаты бюджетникам. Разбираемся, кому ждать прибавки уже с 1 октября, а кому она достанется только с 1 января
Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, с
Формулировки для человека непосвященного слишком расплывчатые, поэтому мы попросили экономиста Ирину Медведеву немного их расшифровать. Как выяснилось, октябрьское повышение зарплаты — у тех бюджетников, которые не попали под майские указы президента.
— Это сотрудники центров гигиены Роспотребнадзора, спасательных центров МЧС, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, учреждений социальной сферы, реабилитационных центров для инвалидов, гидрометеорологической службы, — рассказала Ирина Медведева.
Причем повышение коснется не только чиновников, но и водителей, грузчиков, уборщиков и прочего обслуживающего персонала.
У других профессиональных групп зарплата повысится с 1 января 2023 года. 22 сентября правительство одобрило законопроекты, согласно которым в 2023 году увеличится прожиточный минимум (до
— Минимальный размер оплаты труда будет расти более высокими темпами, нежели прожиточный минимум, — говорит министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. — Величина, установленная на 1 июня 2022 года, будет дополнительно проиндексирована с 1 января 2023 года на 6,3%.
Также с 1 января 2023 года в России введут универсальное пособие для семей с низкими доходами.
— Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17, — объяснил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. — Будет оно назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.