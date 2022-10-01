Кому повысят зарплаты с 1 октября

23 сентября Владимир Путин подписал указ, которым поднял зарплату себе, Мишустину и министрам. Но это не единственные люди, которые почувствуют прибавку на своих счетах. За неделю до этого Михаил Мишустин одним росчерком ручки увеличил на 4% зарплаты бюджетникам. Разбираемся, кому ждать прибавки уже с 1 октября, а кому она достанется только с 1 января 2023 года .



Согласно указу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, с 1 октября на 4% увеличится зарплата у работников государственных учреждений и у гражданского персонала воинских частей. Кроме того, зарплаты повысят сотрудникам органов исполнительной власти, в которых «предусмотрена военная и приравненная к ней служба».

