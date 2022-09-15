Кредиты подешевеют? Центробанк вновь готовится понизить ключевую ставку — чего нам ждать от этого решения

По словам экономиста Константина Селянина, большинство экспертов сходится во мнении, что ставка будет снижена решительно — до 7,5% или до 7,25%. Некоторые же и вовсе говорят о том, что значение ставки уронят сразу до 7%.

— Я считаю, что причин для резкого снижения ставки нет — думаю, что снизится не более чем до 7,5%, — считает Константин Селянин. — Если говорить об условиях и предпосылках для снижения, то прежде всего эксперты указывают два основания. Первое — это дефляция, которая наблюдается уже 3,5 месяца. Хотя она составляет всего 1,5% и назвать ее заметной довольно трудно, но это реакция на удорожание товаров в марте-апреле. Второе — для оживления экономики в качестве стимулирования важно иметь более низкую ставку. Это позволит расширить кредитование той же ипотеки: чем она дешевле, тем больше ее берут. Это повод для снижения ставки, поскольку экономика России во втором квартале не обрушилась резко, как ожидалось, — на 10–15 процентов, а снизилась на 4,1%. Сравнимо с тем, что было в пандемию, даже лучше.