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Кредиты подешевеют? Центробанк вновь готовится понизить ключевую ставку — чего нам ждать от этого решения

Решение регулятор огласит в пятницу днем

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Чем ниже ключевая ставка, тем ниже проценты по кредитам, а значит, люди будут брать их более охотно

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16 сентября в Центробанке пройдет заседание, на котором будет решено, какой будет ключевая ставка в ближайшее время. Сейчас она составляет 8% годовых — в последний раз такое было в декабре 2021 года. Аналитики считают, что ключевую ставку понизят в очередной раз, а некоторые даже говорят о том, что понижение будет серьезным. Насколько это хорошо для нас, обычных людей?

Ключевая ставка — это ставка, по которой Центробанк кредитует коммерческие банки и принимает от них депозиты. Чтобы не работать себе в убыток, банки выдают кредиты населению и бизнесу под ставку выше ключевой и размещают сбережения ниже нее.

По словам экономиста Константина Селянина, большинство экспертов сходится во мнении, что ставка будет снижена решительно — до 7,5% или до 7,25%. Некоторые же и вовсе говорят о том, что значение ставки уронят сразу до 7%.

— Я считаю, что причин для резкого снижения ставки нет — думаю, что снизится не более чем до 7,5%, — считает Константин Селянин. — Если говорить об условиях и предпосылках для снижения, то прежде всего эксперты указывают два основания. Первое — это дефляция, которая наблюдается уже 3,5 месяца. Хотя она составляет всего 1,5% и назвать ее заметной довольно трудно, но это реакция на удорожание товаров в марте-апреле. Второе — для оживления экономики в качестве стимулирования важно иметь более низкую ставку. Это позволит расширить кредитование той же ипотеки: чем она дешевле, тем больше ее берут. Это повод для снижения ставки, поскольку экономика России во втором квартале не обрушилась резко, как ожидалось, — на 10–15 процентов, а снизилась на 4,1%. Сравнимо с тем, что было в пандемию, даже лучше.

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов считает, что на решение по ставке повлияют те же факторы, что и обычно, — от инфляции до объемов и темпов роста кредитования в стране. По его словам, из-за дефляции потребление попросту встало, поэтому его нужно стимулировать.

— Стимулирование потребления — это как раз снижение ключевой ставки. Самые смелые прогнозы инвестдомов России на сегодня — это снижение на 1% годовых до 7%. Более консервативный расклад — это 7,5% годовых, — объясняет Николай Вавилов. — Но при этом нужно понимать, что и снижать по 0,5–1% годовых ЦБ тоже каждое заседание не будет. Вряд ли ставка опустится в 2023 году ниже 5,5–6% годовых с возможными «качелями» на 0,25% в обе стороны.

Еще один довод в пользу того, что ставку не стоит снижать резко — угроза нового витка инфляции. По мнению Константина Селянина, основной удар по российской экономике придется на конец 2022-го — начало 2023 года.

— Именно в этот период в полную силу заработают санкции, с 5 декабря Европа перестанет закупать российскую нефть, резко снизится поток экспортной выручки, снизятся доходы бюджета. Это потребует увеличения денежной базы, поскольку расходы бюджета страны вырастут на 20% в текущем году как раз из-за спецоперации, а значит, угроза нового витка инфляции сохраняется. В таких условиях Центробанку не следует делать каких-то резких шагов по снижению ставки.

О росте инфляции предупредил и Николай Вавилов, но привел свои причины:

— Инфляция сейчас постепенно будет подрастать из-за «овощного ралли» — явления, стандартного для плодоовощных, когда они полгода растут в цене и полгода падают, — стабилизации экономики и некоторого спада напряженности и неопределенности. Плюс у людей закончатся среднесрочные вклады, открытые в марте-апреле под крайне высокий процент в банках, и эти деньги либо уйдут в новые инвестиции, либо пойдут на потребление.

Кстати, в понедельник на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в стране по итогам года составит около 12%, при этом сейчас она находится на уровне 14,1%.

Специалист по международным финансовым рынкам Георгий Свирин, наоборот, уверен, что ключевую ставку на предстоящем заседании снизят очень серьезно:

— Финансовый регулятор, скорее всего, продолжит снижение ключевой ставки. На предстоящей встрече она может быть снижена на 100 базисных пунктов (на 1%), но руководство ЦБ может принять и более решительные шаги, сократив ее на 150 базисных пунктов до 6,5%. Пока сложно загадывать, на какой процент произойдет снижение в итоге, но вероятность того, что регуляторное воздействие на испытывающую трудности экономику под санкциями продолжит ослабляться, выглядит как очень реалистичной. Снижение ставки позволит рублю продолжить ослабление на предстоящей неделе.

После пика в феврале-марте ключевая ставка постепенно понижалась

После пика в феврале-марте ключевая ставка постепенно понижалась

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Заместитель руководителя департамента розничного бизнеса банка ВТБ Евгений Дячкин считает, что снижение ключевой ставки приведет к традиционной коррекции ставок на кредиты и росту активности клиентов. Розничный рынок начал расти после поэтапного снижения ключевой ставки в апреле-мае, продления госпрограмм по ипотеке и автокредитованию, а также после улучшения кредитных условий от банков.

— Июльское решение совета директоров Банка России (о понижении ключевой ставки до 8%. — Прим. ред.) зажгло зеленый свет на пути российских заемщиков к доступным кредитам, — прокомментировал Евгений Дячкин. — Ставки снизились до прошлогоднего уровня, что позволяет клиентам решать свои финансовые вопросы, отложенные весной. Уже в августе рост продаж был зафиксирован во всех сегментах, рынок растет несколько месяцев. По нашим прогнозам, продажи ипотеки в России во втором полугодии могут вырасти в 1,5 раза, потребительских кредитов — на 70%, автокредитов — на треть. Для стабильного развития розничного бизнеса сегодня необходима такая динамика, и обеспечить ее может низкий уровень ключевой ставки. Поэтому показатель в 7,5–7% к концу года видится нам вполне реальным.

— Что касается депозитов и кредитов, то и здесь реакция на решения Центробанка стандартная. Если ставка снижается, то снижаются проценты и по вкладам, и по кредитам. Если растет, то происходит ровно наоборот. Так что через неделю после оглашения решения ЦБ можно ждать реакции банков, — пояснил Николай Вавилов.

С ними согласен и Константин Селянин, который отметил, что снижение ключевой ставки традиционно скажется на кредитном и депозитном рынках:

— Депозиты снизятся сразу же, мгновенно, может быть, даже с неким упреждением, а кредитные — с лагом в 2–3 недели. Но здесь снижение по процентам будет меньше, чем снижение ключевой ставки.

Николай Вавилов отметил, что изменение ключевой ставки никак не должно повлиять на курс рубля:

— Он полностью контролируется ЦБ, это показала «стабильность» на 60 рублях за доллар в течение августа. Остальные валюты менялись в цене к рублю строго относительно друг друга — к примеру, юань весь август снижался и к доллару, и к рублю. Так что пока ЦБ не отпустит вожжи, с рублем ничего происходить не будет. А отпустит он их, как представляется, уже в ближайшие недели.

Напомним, еще недавно ключевая ставка находилась в рекордно высоком значении — 20% годовых. 28 февраля 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, ЦБ поднял ее сразу с 9,5 до 20%. Регулятор принял такое решение, чтобы затормозить разгоняющуюся инфляцию в России. Позже происходило поэтапное снижение ставки.

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