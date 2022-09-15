Кредиты подешевеют? Центробанк вновь готовится понизить ключевую ставку — чего нам ждать от этого решения
Решение регулятор огласит в пятницу днем
16 сентября в Центробанке пройдет заседание, на котором будет решено, какой будет ключевая ставка в ближайшее время. Сейчас она составляет 8% годовых — в последний раз такое было в декабре 2021 года. Аналитики считают, что ключевую ставку понизят в очередной раз, а некоторые даже говорят о том, что понижение будет серьезным. Насколько это хорошо для нас, обычных людей?
Ключевая ставка — это ставка, по которой Центробанк кредитует коммерческие банки и принимает от них депозиты. Чтобы не работать себе в убыток, банки выдают кредиты населению и бизнесу под ставку выше ключевой и размещают сбережения ниже нее.
По словам экономиста Константина Селянина, большинство экспертов сходится во мнении, что ставка будет снижена решительно — до 7,5% или до 7,25%. Некоторые же и вовсе говорят о том, что значение ставки уронят сразу до 7%.
— Я считаю, что причин для резкого снижения ставки нет — думаю, что снизится не более чем до 7,5%, — считает Константин Селянин. — Если говорить об условиях и предпосылках для снижения, то прежде всего эксперты указывают два основания. Первое — это дефляция, которая наблюдается уже 3,5 месяца. Хотя она составляет всего 1,5% и назвать ее заметной довольно трудно, но это реакция на удорожание товаров в марте-апреле. Второе — для оживления экономики в качестве стимулирования важно иметь более низкую ставку. Это позволит расширить кредитование той же ипотеки: чем она дешевле, тем больше ее берут. Это повод для снижения ставки, поскольку экономика России во втором квартале не обрушилась резко, как ожидалось, — на 10–15 процентов, а снизилась на 4,1%. Сравнимо с тем, что было в пандемию, даже лучше.
Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов считает, что на решение по ставке повлияют те же факторы, что и обычно, — от инфляции до объемов и темпов роста кредитования в стране. По его словам, из-за дефляции потребление попросту встало, поэтому его нужно стимулировать.
— Стимулирование потребления — это как раз снижение ключевой ставки. Самые смелые прогнозы инвестдомов России на сегодня — это снижение на 1% годовых до 7%. Более консервативный расклад — это 7,5% годовых, — объясняет Николай Вавилов. — Но при этом нужно понимать, что и снижать по 0,5–1% годовых ЦБ тоже каждое заседание не будет. Вряд ли ставка опустится в 2023 году ниже 5,5–6% годовых с возможными «качелями» на 0,25% в обе стороны.
Еще один довод в пользу того, что ставку не стоит снижать резко — угроза нового витка инфляции. По мнению Константина Селянина, основной удар по российской экономике придется на конец
— Именно в этот период в полную силу заработают санкции, с 5 декабря Европа перестанет закупать российскую нефть, резко снизится поток экспортной выручки, снизятся доходы бюджета. Это потребует увеличения денежной базы, поскольку расходы бюджета страны вырастут на 20% в текущем году как раз из-за спецоперации, а значит, угроза нового витка инфляции сохраняется. В таких условиях Центробанку не следует делать каких-то резких шагов по снижению ставки.
О росте инфляции предупредил и Николай Вавилов, но привел свои причины:
— Инфляция сейчас постепенно будет подрастать из-за «овощного ралли» — явления, стандартного для плодоовощных, когда они полгода растут в цене и полгода падают, — стабилизации экономики и некоторого спада напряженности и неопределенности. Плюс у людей закончатся среднесрочные вклады, открытые в марте-апреле под крайне высокий процент в банках, и эти деньги либо уйдут в новые инвестиции, либо пойдут на потребление.
Кстати, в понедельник на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в стране по итогам года составит около 12%, при этом сейчас она находится на уровне 14,1%.
Специалист по международным финансовым рынкам Георгий Свирин, наоборот, уверен, что ключевую ставку на предстоящем заседании снизят очень серьезно:
— Финансовый регулятор, скорее всего, продолжит снижение ключевой ставки. На предстоящей встрече она может быть снижена на 100 базисных пунктов (на 1%), но руководство ЦБ может принять и более решительные шаги, сократив ее на 150 базисных пунктов до 6,5%. Пока сложно загадывать, на какой процент произойдет снижение в итоге, но вероятность того, что регуляторное воздействие на испытывающую трудности экономику под санкциями продолжит ослабляться, выглядит как очень реалистичной. Снижение ставки позволит рублю продолжить ослабление на предстоящей неделе.
Заместитель руководителя департамента розничного бизнеса банка ВТБ Евгений Дячкин считает, что снижение ключевой ставки приведет к традиционной коррекции ставок на кредиты и росту активности клиентов. Розничный рынок начал расти после поэтапного снижения ключевой ставки в апреле-мае, продления госпрограмм по ипотеке и автокредитованию, а также после улучшения кредитных условий от банков.
— Июльское решение совета директоров Банка России (о понижении ключевой ставки до 8%. — Прим. ред.) зажгло зеленый свет на пути российских заемщиков к доступным кредитам, — прокомментировал Евгений Дячкин. — Ставки снизились до прошлогоднего уровня, что позволяет клиентам решать свои финансовые вопросы, отложенные весной. Уже в августе рост продаж был зафиксирован во всех сегментах, рынок растет несколько месяцев. По нашим прогнозам, продажи ипотеки в России во втором полугодии могут вырасти в 1,5 раза, потребительских кредитов — на 70%, автокредитов — на треть. Для стабильного развития розничного бизнеса сегодня необходима такая динамика, и обеспечить ее может низкий уровень ключевой ставки. Поэтому показатель в 7,5–7% к концу года видится нам вполне реальным.
— Что касается депозитов и кредитов, то и здесь реакция на решения Центробанка стандартная. Если ставка снижается, то снижаются проценты и по вкладам, и по кредитам. Если растет, то происходит ровно наоборот. Так что через неделю после оглашения решения ЦБ можно ждать реакции банков, — пояснил Николай Вавилов.
С ними согласен и Константин Селянин, который отметил, что снижение ключевой ставки традиционно скажется на кредитном и депозитном рынках:
— Депозиты снизятся сразу же, мгновенно, может быть, даже с неким упреждением, а кредитные — с лагом в 2–3 недели. Но здесь снижение по процентам будет меньше, чем снижение ключевой ставки.
Николай Вавилов отметил, что изменение ключевой ставки никак не должно повлиять на курс рубля:
— Он полностью контролируется ЦБ, это показала «стабильность» на 60 рублях за доллар в течение августа. Остальные валюты менялись в цене к рублю строго относительно друг друга — к примеру, юань весь август снижался и к доллару, и к рублю. Так что пока ЦБ не отпустит вожжи, с рублем ничего происходить не будет. А отпустит он их, как представляется, уже в ближайшие недели.
Напомним, еще недавно ключевая ставка находилась в рекордно высоком значении — 20% годовых. 28 февраля 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, ЦБ поднял ее сразу с 9,5 до 20%. Регулятор принял такое решение, чтобы затормозить разгоняющуюся инфляцию в России. Позже происходило поэтапное снижение ставки.
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