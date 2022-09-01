С 1 сентября в России повышают пенсии. Кому ждать прибавки?

Вообще повышенная пенсия для уволившихся пожилых людей — бонус хоть и приятный, но не постоянный. Одноразовый. Он зависит от технологических процессов: пока в ПФР поступят сведения об уволившемся, пока их разнесут куда надо, пока начислят пропущенную индексацию — как раз примерно три месяца и проходит. Так что в сентябре на счету уволившихся с мая по июль окажутся сама пенсия, доплата за предыдущие месяцы (пока шел процесс возвращения прибавки) и пропущенная индексация. Размер увеличения для каждого пенсионера индивидуален и зависит от взносов, которые работодатель перечислил с зарплаты пенсионера в 2021 году, но не может превышать трех коэффициентов, то есть 354,3 рубля.

