Проходил мимо на катере и влюбился. Как бизнесмен возродил заброшенную деревню, сделав ее процветающей

Мы побывали в Толстике и увидели, во что превратилась заброшенная деревня за десять лет.



Здесь строили баржи



Согласно справкам, название «Толстик» упоминается еще в переписи Ивана Яхонтова в 1579 году. Именно эту дату принято считать годом возникновения деревни. Само слово «толстик», по мнению ученых, исследующих местные говоры, происходит от «толша», что означает «высокий крутой берег», и могло дойти до этих мест из Архангельской области.



Путь сюда неблизкий — от Соликамска нужно ехать на север, повернуть на Тюлькино, после чего переправиться на другой берег Камы на пароме. Еще минут 15–20 по дороге, и мы на месте.

