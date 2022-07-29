Покупать ли дешевые доллары? Экономист объяснил, когда и почему рухнет рубль — публикуем прогноз

После недавнего падения на российской бирже доллар и евро снова начали укрепляться. Экономист Константин Селянин поделился прогнозом, когда курсы валют вернутся к обычным значениям. И объяснил, почему это выгодно правительству и стоит ли сейчас скупать доллары по 60 рублей.

Чтобы понять, почему доллар падает, нужно понять причины динамики укрепления рубля. Во-первых, упал импорт, ушла потребность расчета валютой по импортным контрактам. То есть доллар в стране никому не нужен. Физические объемы экспорта упали, но цены на газ и нефть выросли кратно. Валюты поступает много из-за рекордного притока выручки экспортеров, несмотря на санкции.