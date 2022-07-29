Покупать ли дешевые доллары? Экономист объяснил, когда и почему рухнет рубль — публикуем прогноз
Константин Селянин считает, что валюта будет неизбежно расти. И вот почему
После недавнего падения на российской бирже доллар и евро снова начали укрепляться. Экономист Константин Селянин поделился прогнозом, когда курсы валют вернутся к обычным значениям. И объяснил, почему это выгодно правительству и стоит ли сейчас скупать доллары по 60 рублей.
Чтобы понять, почему доллар падает, нужно понять причины динамики укрепления рубля. Во-первых, упал импорт, ушла потребность расчета валютой по импортным контрактам. То есть доллар в стране никому не нужен. Физические объемы экспорта упали, но цены на газ и нефть выросли кратно. Валюты поступает много из-за рекордного притока выручки экспортеров, несмотря на санкции.
Это привело к дисбалансу: в страну поступает много валюты, ее продают экспортеры, потому что российским компаниям доллар не нужен. Им не с кем рассчитываться — купить западные технологии или пригласить иностранных специалистов невозможно.
Даже российские власти говорят, что низкий курс доллара невыгоден экспортерам, а главное — бюджету страны. Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов и другие экономисты оценивают как более комфортный и справедливый уровень доллара по цене 70–80 рублей.
Кроме того, западные санкции заработали в полном объеме. Валютная выручка уже упала в июне и продолжает снижаться. Вслед за восстановлением импорта и снижением экспорта последует и падение рубля.
Цена на валюту будет неизбежно расти. Мы придем к курсу по 70–80 рублей за доллар до конца года. Как скоро — зависит от действий власти. Если текущие тенденции сохранятся и ЦБ не будет сдерживать или, наоборот, ускорять падение рубля, мы увидим привычный (и желаемый властью) курс примерно в октябре.
Я с 2012 года даю рекомендацию хранить сбережения в валюте. За десять лет многое изменилось, но, покупая доллар, вы покупаете спокойствие. Я исхожу из житейских рассуждений: за 100 долларов вы купите кусок сыра того же размера через год, два, десять лет, ведь инфляция доллара составляет примерно 6%. Это далеко не те показатели, о которых отчитывается Центральный банк, — только официальная инфляция у рубля сейчас 12–15%. Если вы хотите сохранить деньги, конечно, стоит покупать валюту, так вы сохраняете покупательскую способность денег.
Что еще почитать про валюту и судьбу рубля?
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Ситуация с валютой в нашей стране по-прежнему остается непростой. Россиянам сейчас невыгодно не только пересылать, но и хранить и даже получать евро/доллары на счет в некоторых банках. Что делать в таких условиях? Почитайте этот полезный разбор.