Следите за счетами: три новые схемы мошенников, которые выводят деньги с карты

Телефонные мошенники регулярно находят новые способы заставить людей перевести деньги на свой счет. Чего только не было в их арсенале — звонили и из службы поддержки, и из отдела безопасности, и даже из полиции. Но по мере того, как эти схемы становятся известны широким массам, мошенники их обновляют. Мы собрали самые актуальные на сегодняшний день схемы мошенничества с картами и разобрались, что делать, если вы все-таки попались на уловку преступников.
Схема 1: номер телефона будет заблокирован
Это одна из самых последних новинок от мошенников, по информации Центробанка. Если прежде мошенники звонили преимущественно под видом сотрудников банка, то теперь они представляются операторами службы поддержки оператора сотовой связи и сообщают, что номер абонента скоро перестанет действовать. Казалось бы, при чем тут деньги на счете? Дело в том, что карты, как правило, привязаны к номеру телефона, на который приходят коды, нужные для переводов и списаний.
— Чтобы избежать отключения номера, человеку предлагают набрать на мобильном телефоне определенную комбинацию цифр. Этой комбинацией абонент подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с СМС-кодами от банка, на номера мошенников, — рассказывают сотрудники Центробанка. — Это позволяет им получить доступ к дистанционному управлению банковским счетом и похитить деньги.
Другие варианты, которые могут предлагать мошенники для того, чтобы вы ввели нужную им комбинацию цифр или дали доступ к личному кабинету, — необходимость переоформить договор об оказании услуг связи, предложение поменять тарифный план на более выгодный, отключение платной услуги. Иногда злоумышленники сообщают, что поступила заявка о смене мобильного оператора с сохранением номера.
— Никому не сообщайте СМС-код от личного кабинета. Если вам поступил подобный звонок, положите трубку, — советует эксперт по безопасности Уральского главного управления Банка России Александр Сальников. — Если у вас остались сомнения, то лучше самостоятельно позвоните в службу поддержки мобильного оператора по номеру, который указан на его официальном сайте.
Схема 2: в банке заканчиваются наличные
Мошенники новости читают и за актуальной повесткой следят. После введения санкций и некоторых ограничений, касающихся иностранной валюты, поддельные сотрудники банка стали звонить с информацией о дефиците наличной валюты или даже рублей. Далее деньги предлагают перевести с карты или счета на некий «специальный счет», с которого впоследствии человек сможет беспрепятственно снять средства.
— Для открытия такого счета злоумышленники запрашивают у гражданина финансовые данные — номер карты, включая трехзначный код на ее обороте, а также подтверждающий СМС-код от банка, — сообщили в Центробанке.
Узнав эти сведения, мошенники получают доступ к счету жертвы и переводят средства с него на свои счета.
Самый надежный способ не попасться на удочку мошенников — не разговаривать с ними. Положите трубку и перезвоните в свой банк, самостоятельно набрав номер телефона службы поддержки.
Схема 3: вернем украденное
Как правило, это уже следующий этап, после того, как часть денег с карты мошенники вывели. Возможно, человек уже предпринял основные действия для того, чтобы защитить свой счет. На этот случай мошенники создают специальные сайты, ссылки на которые могут отправить по электронной почте, через СМС или мессенджеры. Иногда перед этим они звонят с предложением оформить компенсацию за похищенные средства. На сайте людям предлагают заполнить форму с личными и финансовыми данными, чтобы якобы проверить полагающуюся сумму возврата и оформить его. Получив эти данные, мошенники похищают у человека деньги.
— Только за май 2022 года Банк России направил в правоохранительные органы на блокировку данные о 38 интернет-ресурсах с предложением различных компенсаций, а также возврата украденных мошенниками денег, — сообщили в Центробанке.
Помните, что если у вас не была оформлена страховка вклада, то банк не обязан возвращать вам деньги, которые перевели от вашего имени. И уж точно банку для этого не потребуется ваша личная информация. Если же вы сомневаетесь и все-таки надеетесь, что деньги можно будет вернуть, — положите трубку и перезвоните в банк или обратитесь к службе поддержки в приложении банка.
Вернуть предлагают не только ваши похищенные средства, но и деньги, которые якобы украли. Например, жительнице Казани позвонили с предупреждением, что на нее оформили кредит, и предложили перевести деньги на специальный счет, чтобы они не достались похитителям. Теперь женщина должна банку два миллиона рублей.
Что делать, если деньги уже украли?
К сожалению, вернуть то, что мошенники вывели с вашего счета, довольно сложно. Как уже говорилось — банк не обязан компенсировать убытки. Однако попробовать получить деньги назад все-таки стоит. Если вы поняли, что стали жертвой мошенников, вам нужно немедленно заблокировать карту, а после написать заявление в банк и полицию.
Мошенники звонят россиянам довольно часто, а в этом году количество звонков существенно выросло. По информации «Лаборатории Касперского», в конце мая 2022 года каждый восьмой пользователь сталкивался с телефонным мошенничеством по меньшей мере раз в неделю. Если вы думаете, что уж вас-то преступники вокруг пальца не обведут, то не забывайте, что им удалось обмануть даже замглавы Федеральной налоговой службы.