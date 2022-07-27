Следите за счетами: три новые схемы мошенников, которые выводят деньги с карты

— Чтобы избежать отключения номера, человеку предлагают набрать на мобильном телефоне определенную комбинацию цифр. Этой комбинацией абонент подключает переадресацию звонков и текстовых сообщений, в том числе с СМС-кодами от банка, на номера мошенников, — рассказывают сотрудники Центробанка. — Это позволяет им получить доступ к дистанционному управлению банковским счетом и похитить деньги.



Другие варианты, которые могут предлагать мошенники для того, чтобы вы ввели нужную им комбинацию цифр или дали доступ к личному кабинету, — необходимость переоформить договор об оказании услуг связи, предложение поменять тарифный план на более выгодный, отключение платной услуги. Иногда злоумышленники сообщают, что поступила заявка о смене мобильного оператора с сохранением номера.

