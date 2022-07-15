Ешьте фрикадельки с лопаты. Как IKEA превратила распродажу в предательство собственных ценностей

Распродажа в IKEA похожа на плохой бразильский сериал. Технологичная шведская компания будто бы никак не может справиться с собственным сайтом и заставить его работать. Прощание с Россией должны были устроить цивилизованно, без ажиотажа и километровых очередей. Но получилось наоборот — покупатели часами гипнотизируют мониторы в надежде заказать игрушечную акулу или платяной шкаф и создают чаты в соцсетях, где втридорога перепродают под шумок купленные товары. Почему финальная распродажа в России превратилась в предательство магазина по отношению к самому себе? Читайте в колонке главного редактора E1.RU Артема Беседина.
Я далек от того, чтобы ругать злой и коварный капиталистический Запад за то, что он отворачивается от российского рынка. У всех свои причины. Где-то это сложность с банковскими расчетами, где-то нарушившиеся логистические цепочки, в большинстве случаев — жест: осуждение действий России на территории Украины. Мол, терпите вместе с вашей властью.
Но есть проблема: если вы, компания IKEA, такие этически незапятнанные (даже оставим за скобками скандальную историю с незаконными вырубками сибирского леса), что же вы ведете себя как колониалисты? Двадцать лет вы зарабатывали на покупателях. Двадцать лет вы приручали эту аудиторию к своим «Паксам», «Билли» и «Дьюнгельскогам», вы заставили ее поверить в то, что ваш магазин — надежный партнер, оперативный, понятный, лаконичный, отзывчивый. Ваши сотрудники рассказывают, как ценна ваша внутренняя уникальная корпоративная культура и взаимная поддержка внутри коллектива, как много Россия потеряет, когда этой культуры не станет. И во что вы превратили свою распродажу?
В раздачу блинов (окей, фрикаделек) с лопаты. В средневековый цирк уродов. В карикатурное подражание советским очередям за дефицитом.
Три месяца магазины стояли «замороженными», хотя повышенный спрос и огромные очереди были видны еще перед «приостановкой» деятельности. Ладно. «Заморозка» до конца мая вроде бы не значила однозначного ухода из страны.
«IKEA не собирается покидать нашу страну [до 31 августа], ликвидировать предприятия», — обещал профсоюз работников компании еще в конце апреля. И вот 15 июня — уходим, «не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем».
Между этими двумя заявлениями полтора месяца. До этого еще два месяца «приостановки продаж». Только 5 июля вы запускаете «финальную распродажу»... и она не работает. С первых же минут. Весь день люди пытаются зайти на сайт, а их оттуда выкидывают на страницу ожидания. Спустя сутки не заработало, спустя двое еле-еле. Потом единичные свидетельства: ура, мне «удалось урвать мебель». Люди создают чаты, в которых ждут своих заказов вместе.
Легко сказать, мол, да вы сами такие, быдло, топчетесь в очередях, русские не меняются, за тридцать лет свободы с кока-колой ничему не научились.
Но вообще-то нет. Это компания IKEA со своими принципами и стандартами дала понять ясно как никогда: нет никаких других ценностей у крупного бизнеса, кроме увеличения прибыли и уничтожения конкурентов. Смешно сейчас вспоминать ту историю, как плакал старый Ингвар Кампрад, узнав, мол, что в России его топ-менеджеры оказались взяткодателями. Этические принципы могут появиться только под давлением государственных законов, потребителей и профсоюзов. И здесь всё просто: первые два источника в нашей стране им уже неинтересны, а третий не работает исторически.
Можно было начать распродавать остатки товара на складах хотя бы с мая или с начала июня. Спокойно. Без спешки. И онлайн, и в магазинах. Что делали вместо этого сотрудники компании? Занимались «развитием, всякими ротациями, обучением». Действительно. «Дальше что-нибудь новое придумают», — радостно говорил один из них.
Вот новость уже сегодняшняя: IKEA приостановила распродажу для части покупателей. Оформить заказ в Москве и Санкт-Петербурге пока не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты. Покупатели из остальных регионов пока просто сутками стоят в электронной очереди.
И понятно, что после ухода шведов станет хуже, даже если это всё выкупят и сделают «Русею»: мы видим, как «Вкусно — и точка» не может справиться с картофелем фри, не говоря уже об овощах и салатах, которые и так всегда были местными, а не зарубежными.
А еще хуже то, что, когда (если?) IKEA вернется, никто не вспомнит об этом издевательстве с вежливой улыбкой на лице. Я не помню ни одного примера эффективного потребительского бойкота в Российской Федерации. Снова пойдем стоять в ряд в металлических коридорчиках за фрикадельками с лопаты.
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