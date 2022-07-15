Ешьте фрикадельки с лопаты. Как IKEA превратила распродажу в предательство собственных ценностей

Я далек от того, чтобы ругать злой и коварный капиталистический Запад за то, что он отворачивается от российского рынка. У всех свои причины. Где-то это сложность с банковскими расчетами, где-то нарушившиеся логистические цепочки, в большинстве случаев — жест: осуждение действий России на территории Украины. Мол, терпите вместе с вашей властью.



Но есть проблема: если вы, компания IKEA, такие этически незапятнанные (даже оставим за скобками скандальную историю с незаконными вырубками сибирского леса), что же вы ведете себя как колониалисты? Двадцать лет вы зарабатывали на покупателях. Двадцать лет вы приручали эту аудиторию к своим «Паксам», «Билли» и «Дьюнгельскогам», вы заставили ее поверить в то, что ваш магазин — надежный партнер, оперативный, понятный, лаконичный, отзывчивый. Ваши сотрудники рассказывают, как ценна ваша внутренняя уникальная корпоративная культура и взаимная поддержка внутри коллектива, как много Россия потеряет, когда этой культуры не станет. И во что вы превратили свою распродажу?

