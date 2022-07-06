По кредитам можно не платить? Кто вправе обанкротиться и законно освободиться от долгов

Для граждан существует два пути подать на банкротство: в судебном порядке и во внесудебном. Вторая возможность добавилась лишь с 1 сентября 2020 года, и ей за это время успешно воспользовались пока только 7757 человек.

Внесудебное банкротство

Внесудебное банкротство устроить значительно проще. Человек имеет право на такую процедуру, если общий размер его долгов без учета процентов составляет от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Также в отношении этого должника уже должно быть окончено исполнительное производство и именно по той причине, что у него нечего взыскать. И, наконец, в отношении него нет других отрытых исполнительных производств.