Новосибирск отправит дополнительные миллионы на работы «Горводоканала» и дороги к новому ЛДС
Депутаты сегодня, 29 июня, на сессии пересмотрели бюджет
Депутаты горсовета Новосибирска приняли изменения в бюджет города. Город получит дополнительные средства.
— Доходы и расходы бюджета увеличены в связи с установлением Новосибирску дополнительных межбюджетных трансфертов в сумме 2,9 миллиарда рублей, — рассказал во время сессии горсовета Александр Веселков, начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии.
На выполнение полномочий, переданных Новосибирску, потратят 618 миллионов рублей. На строительство дорожных объектов к новой ледовой арене — 723 миллиона, на ремонт дорог — 330 миллионов, на благоустройство территорий многоквартирных домов — 256 миллионов.
Также на строительство школы на улице Тургенева выделят 170 миллионов, на капитальный ремонт образовательных учреждений — 140 миллионов.
На установку стелы «Город трудовой доблести» на площади Калинина потратят 100 миллионов рублей.
«Горводоканал» получит 484 миллиона на компенсацию затрат по водоотведению из резервного фонда Новосибирской области.
Из 45 депутатов 42 проголосовали за изменения в бюджет, 3 — против.
Сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о том, что зарплаты бюджетников в регионе увеличат на 10% с 1 июля. Такое решение объяснили инфляцией.