На выплаты для детей от 8 до 17 лет в бюджете Новосибирской области заложено 3 миллиарда рублей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что на новые выплаты, которые появились весной этого года, из областного бюджета потратят около 3 миллиардов рублей. Об этом губернатор области сообщил во время прямого эфира на «Вести.Новосибирск» 29 июня.

— Стартовала новая мера поддержки как выплаты на детей от 8 до 17 лет. Это потребовало от нас почти 3 миллиардов дополнительных расходов. Выплаты идут уже с мая месяца, — уточнил губернатор области.