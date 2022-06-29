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На выплаты для детей от 8 до 17 лет в бюджете Новосибирской области заложено 3 миллиарда рублей

Новые пособия выплачивают с мая

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Выплаты назначают семьям с доходами <a href="https://ngs.ru/text/economics/2022/04/05/70743056/" class="_" target="_blank">ниже прожиточного минимума</a>

Выплаты назначают семьям с доходами ниже прожиточного минимума

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что на новые выплаты, которые появились весной этого года, из областного бюджета потратят около 3 миллиардов рублей. Об этом губернатор области сообщил во время прямого эфира на «Вести.Новосибирск» 29 июня.

— Стартовала новая мера поддержки как выплаты на детей от 8 до 17 лет. Это потребовало от нас почти 3 миллиардов дополнительных расходов. Выплаты идут уже с мая месяца, — уточнил губернатор области.

В бюджете предусмотрены средства на повышение зарплаты бюджетников. С 1 июля бюджетникам, которые не попадают под майские указы, повысят зарплаты на 10%. НГС собирает самое важное из выступления главы региона в онлайн-трансляции.

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