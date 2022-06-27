СЕЙЧАС +19°С
Пробки 3/10
usd 53.32
eur 55.96
Тема дня5 ярких кадров с фестиваля фейерверков
Не отдавайте банку последнее: какие деньги нельзя списать за долги
Карточки

Не отдавайте банку последнее: какие деньги нельзя списать за долги

С 1 июля в силу вступают новые поправки в закон

542
По закону банк не должен забирать последние деньги — должникам оставляют прожиточный минимум

По закону банк не должен забирать последние деньги — должникам оставляют прожиточный минимум

Поделиться

С 1 июля в России упростят порядок подачи заявления на защиту от списания прожиточного минимума должников. Сама возможность сохранять на счетах эту сумму появилась совсем недавно, в феврале 2022 года. Однако в течение нескольких месяцев осуществить это можно было только через службу судебных приставов — нужно было подавать заявление непосредственно в подразделение, где ведется исполнительное производство. Сейчас ситуация изменилась. Мы разобрались, как теперь сохранить деньги и кто может это сделать.

1

Кто может сохранить деньги?

Начнем с того, что закон касается не всех должников — речь о людях, долги с которых кредиторы уже решили взыскать через суд. То есть, если вы просто обнаружили, что после ежемесячного погашения кредита у вас остается меньше прожиточного минимума и хотите уменьшить платеж, то этот закон вас не касается. Но вы можете подумать о рефинансировании.

Поделиться

2

Как подать заявление?

Как уже говорилось, до 1 июля заявления принимает только служба судебных приставов. В нем нужно указать Ф. И. О., данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность), гражданство, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, реквизиты счета, название и адрес банка. С 1 июля можно будет не обращаться к судебным приставам — согласно принятым в декабре 2021 года поправкам, должник может обратиться напрямую в банк, который исполняет требования о взыскании денежных средств или об их аресте.

Поделиться

3

Сколько оставят?

Когда депутаты принимали закон, вступивший в силу в феврале, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что документ направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации — недопустимо за долги лишать человека средств к существованию. Средства к существованию ограничили прожиточным минимумом трудоспособного человека, который после последнего внеочередного повышения составляет 15 172 рубля.

Поделиться

4

Как увеличить несгораемую сумму?

Во-первых, если у должника есть маленькие дети или иные иждивенцы, он может обратиться в суд с заявлением «о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по РФ или по региону. Во-вторых, есть деньги, которые вообще нельзя списывать за долги: к ним, например, относятся суммы, полученные в качестве пособия беременным женщинам и семьям с детьми, пенсия по потере кормильца, алименты и еще ряд доходов, в общей сложности больше 20 видов.

Поделиться

5

Можно вернуть то, что уже списали?

Да, если речь о социальных пособиях, которые списали в счет долга. Как сообщили в Центробанке, периодические выплаты, например семьям с детьми, можно вернуть, если подать заявление об этом в течение 14 дней после списания. Для возврата денег кредитору дается три рабочих дня.

Также можно вернуть разовые выплаты, которые назначались в период с 1 января 2021 года до 1 мая 2022 года, связанные с пандемией и ее последствиями. Правда, на это осталось всего несколько дней — заявления принимают до 1 июля 2022 года.

Поделиться

6

А могут отказать?

Да. Нововведение касается не всех долгов, есть те, которые платить придется. Приставы могут удержать сумму без учета минимального дохода в случаях:

  • взыскания алиментов;
  • возмещения причиненного преступлением ущерба и вреда здоровью;
  • компенсации морального вреда;
  • компенсации вреда в связи со смертью кормильца;
  • административных и судебных штрафов.

Поделиться

7

Что еще почитать о вкладах и кредитах?

Поделиться

По теме

ЦБ РФбанкденьги
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2