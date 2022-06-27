Не отдавайте банку последнее: какие деньги нельзя списать за долги

Да, если речь о социальных пособиях, которые списали в счет долга. Как сообщили в Центробанке, периодические выплаты, например семьям с детьми, можно вернуть, если подать заявление об этом в течение 14 дней после списания. Для возврата денег кредитору дается три рабочих дня.



Также можно вернуть разовые выплаты, которые назначались в период с 1 января 2021 года до 1 мая 2022 года, связанные с пандемией и ее последствиями. Правда, на это осталось всего несколько дней — заявления принимают до 1 июля 2022 года.