Не отдавайте банку последнее: какие деньги нельзя списать за долги

С 1 июля в России упростят порядок подачи заявления на защиту от списания прожиточного минимума должников. Сама возможность сохранять на счетах эту сумму появилась совсем недавно, в феврале 2022 года. Однако в течение нескольких месяцев осуществить это можно было только через службу судебных приставов — нужно было подавать заявление непосредственно в подразделение, где ведется исполнительное производство. Сейчас ситуация изменилась. Мы разобрались, как теперь сохранить деньги и кто может это сделать.
1
Кто может сохранить деньги?
Начнем с того, что закон касается не всех должников — речь о людях, долги с которых кредиторы уже решили взыскать через суд. То есть, если вы просто обнаружили, что после ежемесячного погашения кредита у вас остается меньше прожиточного минимума и хотите уменьшить платеж, то этот закон вас не касается. Но вы можете подумать о рефинансировании.
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2
Как подать заявление?
Как уже говорилось, до 1 июля заявления принимает только служба судебных приставов. В нем нужно указать Ф. И. О., данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность), гражданство, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, реквизиты счета, название и адрес банка. С 1 июля можно будет не обращаться к судебным приставам — согласно принятым в декабре 2021 года поправкам, должник может обратиться напрямую в банк, который исполняет требования о взыскании денежных средств или об их аресте.
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3
Сколько оставят?
Когда депутаты принимали закон, вступивший в силу в феврале, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что документ направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации — недопустимо за долги лишать человека средств к существованию. Средства к существованию ограничили прожиточным минимумом трудоспособного человека, который после последнего внеочередного повышения составляет
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4
Как увеличить несгораемую сумму?
Во-первых, если у должника есть маленькие дети или иные иждивенцы, он может обратиться в суд с заявлением «о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по РФ или по региону. Во-вторых, есть деньги, которые вообще нельзя списывать за долги: к ним, например, относятся суммы, полученные в качестве пособия беременным женщинам и семьям с детьми, пенсия по потере кормильца, алименты и еще ряд доходов, в общей сложности больше 20 видов.
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5
Можно вернуть то, что уже списали?
Да, если речь о социальных пособиях, которые списали в счет долга. Как сообщили в Центробанке, периодические выплаты, например семьям с детьми, можно вернуть, если подать заявление об этом в течение 14 дней после списания. Для возврата денег кредитору дается три рабочих дня.
Также можно вернуть разовые выплаты, которые назначались в период с 1 января 2021 года до 1 мая 2022 года, связанные с пандемией и ее последствиями. Правда, на это осталось всего несколько дней — заявления принимают до 1 июля 2022 года.
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6
А могут отказать?
Да. Нововведение касается не всех долгов, есть те, которые платить придется. Приставы могут удержать сумму без учета минимального дохода в случаях:
- взыскания алиментов;
- возмещения причиненного преступлением ущерба и вреда здоровью;
- компенсации морального вреда;
- компенсации вреда в связи со смертью кормильца;
- административных и судебных штрафов.
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7
Что еще почитать о вкладах и кредитах?
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