Потребительские цены в Новосибирской области упали впервые за год: что подешевело кроме капусты и детских кроссовок
Инфляция за январь — май составила 11,6%
Потребительские цены в Новосибирской области в мае 2022 года снизились на 0,1%, всего за прошедшие 5 месяцев они выросли на 11,6%, следует из материалов, размещенных на сайте Новосибирскстата.
За прошедший период 2022 года потребительские цены устойчиво росли: в январе они увеличились на 1,6%, в феврале — на 1,2%, в марте — на 7,4%, в апреле — на 1,5%.
Так, цены на продовольственные товары сократились на 0,06%. Больше всего подешевела белокочанная капуста, ее средняя стоимость снизилась с 90 рублей до 54 рублей за килограмм. Также сократилась стоимость огурцов (с 147 рублей до 100 рублей за килограмм), чеснока (с 321 рублей до 244 рублей за килограмм), помидоров (с 226 рублей до 189 рублей за килограмм) и куриных яиц (с 87 рублей до 77 рублей за 10 штук).
Цены на непродовольственные товары в регионе снизились на 0,45%. В том числе уменьшилась стоимость фотоаппаратов (с 24,7 тысячи рублей до 21,1 тысячи рублей), детских кроссовок (с 1,9 тысячи рублей до 1,77 тысячи рублей) и флешек (с 702 рублей до 636 рублей).
При этом платные услуги в Новосибирской области подорожали на 0,54%. Так, средний прайс организатора проведения торжеств увеличился с 11,6 тысячи рублей до 14 тысяч рублей, стоимость шиномонтажа колес легкового автомобиля выросла с 288 рублей до 344 рублей за штуку, установки пластиковых окон — с 11,2 тысячи рублей до 12,5 тысячи рублей.
Напомним, что в конце апреля Банк России спрогнозировал годовую инфляцию на уровне 18–23%. При этом аналитики отмечали, что к маю инфляция всё же замедлилась, и скорректировали прогнозы по нижней планке предыдущих.