Госдума разрешила президенту замораживать деньги на счетах россиян. Что это значит?

Федотова говорит, что многих деталей в документе нет — вероятно, будет конкретизировано позже. Какие именно сделки могут привести к блокировке, пока тоже непонятно — в текущей формулировке ими может быть признана даже продажа своих поделок за границу или сдача квартиры иностранному гражданину.



— Исходя из формулировки, под «блокировку» может попасть любое имущество, — объясняет Юлия Федотова. — Если я сдаю иностранцу свою квартиру, он мне присылает деньги на какой-то счет, который создан только для этого, могут заблокировать и саму квартиру, и даже любые другие деньги и счета. Будет эта блокировка осуществляться по решению суда или нет, в законе не уточняется.

