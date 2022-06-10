ЦБ сегодня снова снизит ключевую ставку. Объясняем, почему это хорошо для бюджета и плохо для людей

На 10 июня в Центробанке запланировано заседание, где будет решено, какой будет ключевая ставка в ближайшее время. Аналитики единодушны в том, что ее в очередной раз понизят. Но хорошо это или плохо для простых граждан? Разбираемся с экспертом.

Экономист Константин Селянин объясняет, что для снижения есть три основные причины.