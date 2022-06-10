ЦБ сегодня снова снизит ключевую ставку. Объясняем, почему это хорошо для бюджета и плохо для людей
Мы обсудили с экономистом, кому выгодны низкие банковские ставки и слабый рубль
На 10 июня в Центробанке запланировано заседание, где будет решено, какой будет ключевая ставка в ближайшее время. Аналитики единодушны в том, что ее в очередной раз понизят. Но хорошо это или плохо для простых граждан? Разбираемся с экспертом.
Экономист Константин Селянин объясняет, что для снижения есть три основные причины.
— Прежде всего, это катастрофическое падение кредитования в России. По ипотеке оно оценивается в 4–5 раз в апреле — мае, падают также автокредиты, потребительские кредиты, а самое главное — кредиты предприятиям, — рассказывает эксперт. — Стало понятно, что экономика неспособна эффективно работать при такой ставке. Потому что ипотека, например, связана со строительной отраслью, а стройка, в свою очередь, с металлургами и так далее по цепочке.
Такую логику действий властей подтвердили 9 июня в Министерстве финансов РФ. Ведомство спрогнозировало дальнейшее снижение рыночных ставок по ипотеке и восстановление спроса на вторичном рынке.
— Российский ипотечный рынок в ближайшие месяцы перейдет к уверенному росту после спада в апреле и мае текущего года, — говорится в сообщении Минфина.
При этом снижение рыночных ставок по ипотеке невозможно без изменения ключевой ставки. Ключевая ставка — это ставка, по которой Центробанк кредитует коммерческие банки и принимает от них депозиты. Чтобы не работать себе в убыток, банки выдают кредиты населению и бизнесу под ставку выше ключевой и размещают сбережения ниже нее.
Вторая причина для снижения ключевой ставки, о которой говорит Константин Селянин, — следование прогнозу по инфляции.
— ЦБ все последние годы таргетирует ключевую ставку по прогнозируемой инфляции, — говорит экономист. — Сегодня прогноз инфляции от Центробанка на весь год — 18–23%. Он был сделан с учетом того, что к началу июня мы уже накопили инфляцию порядка 12,5%. Но дело в том, что по итогам мая темпы инфляции сильно снизились, и ЦБ обязан этот прогноз пересмотреть: скорее всего, это будет 15–17%.
Третьей причиной эксперт называет необходимость ослабления курса рубля.
— Нынешний курс не устраивает двух крупнейших игроков на этом рынке: экспортеров и бюджет страны. Этот курс нравится импортерам и гражданам, которые покупают импортные товары, — объясняет Константин Селянин. — Но импортеров у нас осталось очень мало: в мае зафиксирован спад импорта на 89% по сравнению с январем.
При этом экспорт в России в денежном выражении после санкций только вырос. В итоге валюты у экспортеров оказалось много, но, поскольку они несут рублевые издержки внутри страны, то им чем слабее рубль, тем лучше. Мы подробно разбирали, как это работает, в нашем материале.
— А самый главный бенефициар слабого рубля — это бюджет РФ, поскольку бюджет в рублях, а примерно половина бюджета формируется из налогов экспортеров, — продолжает Константин Селянин. — Расходы бюджета очень сильно выросли, во-первых, в связи со спецоперацией, во-вторых, в связи с поднятием социальных выплат. Стоимость последнего решения до конца года — 509 млрд рублей, и надо где-то эти деньги брать. Самое простое — ослабить рубль, тогда можно будет даже снова поднять выплаты, только купить людям на них можно будет меньше.
По прогнозу экономиста, ключевая ставка сегодня будет снижена на
— Но я не исключаю, что ради эмоциональных соображений она будет снижена до 9,5% — того уровня, который был на 23 февраля. А уже дальнейшее снижение ставки, если будет происходить, то гораздо мягче, как это было в предыдущие годы: на
Еще недавно ключевая ставка находилась в рекордно высоком значении — 20% годовых. 28 февраля 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, ЦБ поднял ее сразу с 9,5 до 20%. Регулятор принял такое решение, чтобы затормозить разгоняющуюся инфляцию в России. Позже происходило поэтапное снижение ставки.
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Если ЦБ поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже. Это значит, что вслед за ней повысятся ставки по кредитам и депозитам. Люди и компании в такой ситуации менее охотно берут кредиты, а значит, меньше тратят на покупки и меньше инвестируют. При этом высокие ставки по депозитам мотивируют их больше сберегать. В результате снижается спрос на товары и услуги и, как следствие, замедляется инфляция.