ЦБ опять снизил ключевую ставку: ждем падения рубля и роста цен

Банк России вновь снизил ключевую ставку: на этот раз на 1,5 процентного пункта, до 9,5% годовых.



— Замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле, — говорится в объяснении этого решения от ЦБ.