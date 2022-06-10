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Кризис-2022Спецоперация на Украине

ЦБ опять снизил ключевую ставку: ждем падения рубля и роста цен

Это уже четвертое снижение после рекордного февральского скачка

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Сразу после начала спецоперации на Украине ЦБ поднимал ключевую ставку до 20% годовых

Сразу после начала спецоперации на Украине ЦБ поднимал ключевую ставку до 20% годовых

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Банк России вновь снизил ключевую ставку: на этот раз на 1,5 процентного пункта, до 9,5% годовых.

— Замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле, — говорится в объяснении этого решения от ЦБ.

Также, по сообщению Банка России, он будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Центробанка, средняя ключевая ставка в 2022-м будет находиться в диапазоне 10,8–11,4%, в 2023-м7–9%, а в 2024-м6–7%.

Экономист Константин Селянин предсказывал такое развитие событий, объяснив это тремя основными причинами.

— Прежде всего это катастрофическое падение кредитования в России. По ипотеке оно оценивается в 4–5 раз в апреле — мае, падают также автокредиты, потребительские кредиты, а самое главное — кредиты предприятиям, — рассказал эксперт. — Стало понятно, что экономика неспособна эффективно работать при такой ставке. Потому что ипотека, например, связана со строительной отраслью, а стройка, в свою очередь, — с металлургами, и так далее по цепочке.

Второй причиной экономист назвал следование прогнозу по инфляции, так как по итогам мая ее темпы сильно снизились, и ЦБ обязан был этот прогноз пересмотреть. И действительно, на заседании 10 июня Банк России понизил прогноз инфляции на 2022 год до 14–17%18–23%), в 2023 ждет 5–7%, а к 2024 — возвращения к 4%.

И, в-третьих, снижение ключевой ставки, по мнению Константина Селянина, обусловлено необходимостью ослабления курса рубля.

— Самый главный бенефициар слабого рубля — это бюджет РФ, поскольку бюджет в рублях, а примерно половина бюджета формируется из налогов экспортеров, — пояснил эксперт. — Расходы бюджета очень сильно выросли, во-первых, в связи со спецоперацией, во-вторых, в связи с поднятием социальных выплат. Стоимость последнего решения до конца года — 509 млрд рублей, и надо где-то эти деньги брать. Самое простое — ослабить рубль, тогда можно будет даже снова поднять выплаты, только купить людям на них можно будет меньше.

Ключевая ставка полностью прошла пиковые значения

Ключевая ставка полностью прошла пиковые значения

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Предыдущее снижение ключевой ставки, с 14 до 11% годовых, произошло 26 мая. Тогда в Центробанке пояснили, что это было сделано из-за значительного замедления темпов роста цен — быстрее апрельского прогноза регулятора.

При этом еще недавно ключевая ставка находилась в рекордно высоком значении — 20% годовых. 28 февраля 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, ЦБ поднял ее сразу с 9,5 до 20%. Регулятор принял такое решение, чтобы затормозить разгоняющуюся инфляцию в России. Как позже заявляли в ЦБ, повышение ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен.

Ключевая ставка — это ставка, по которой Центробанк кредитует коммерческие банки и принимает от них депозиты. Чтобы не работать себе в убыток, банки выдают кредиты населению и бизнесу под ставку выше ключевой и размещают сбережения ниже нее.

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Если ЦБ поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже. Это значит, что вслед за ней повышаются ставки по кредитам и депозитам. Люди и компании в такой ситуации менее охотно берут кредиты, а значит, меньше тратят на покупки и меньше инвестируют. При этом высокие ставки по депозитам мотивируют их больше сберегать. В результате снижается спрос на товары и услуги и, как следствие, замедляется инфляция.

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