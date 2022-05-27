Что мы будем есть, когда кончится свинина. Ученые готовят замену привычному мясу

— Раз ожидается рост цен на мясо, может, стоит начать им запасаться?



— Бессмысленно. Сколько можно купить мяса, чтобы его хватило надолго? Даже если у вас есть большая морозилка, ни 30, ни 50 килограммов на всю жизнь не хватит. Да и толку от такого, на много лет замороженного продукта? Хранить его в морозилке не рекомендуется дольше трех месяцев.



— Подумаешь, Госрезерв хранил замороженное мясо 5 лет. И его ели по истечении пяти лет.



— Это как мамонта из вечной мерзлоты приготовить. Перед использованием мясо проходит подготовку: вы должны его разморозить, подождать, чтобы оно «созрело» и приобрело свои ароматические и вкусовые характеристики. Перемороженное мясо, сколько ни жди после размораживания, ни вкуса, ни запаха не обретет, микро- и макроэлементы в нём уже вымерзли — их усушка и утруска происходят быстрее, если в процессе хранения верхние слои размораживались, что с нашим периодическим отключением электроэнергии не редкость. Тогда из них вытекает мясной сок, а в нём — водорастворимые белки и те макро- и микроэлементы, которых на самом деле в мясе и без того немного.

