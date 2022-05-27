Клонированная картошка: как новосибирские агрономы борются с последствиями санкций
Эта технология позволит получать по 50 клубней от одного растения
К апрелю цена на картошку в Новосибирской области выросла более чем на 20%, в мае семена для розничного покупателя подорожали на четверть. Решают проблему с семенным материалом картофеля и импортозамещением в том числе и инновационными способами. Так, специалисты новосибирской агротехнической фирмы «Агроса» придумали сажать на семена клонированную картошку — одно растение в пробирке делят на несколько частей, чтобы получить абсолютно идентичные кусты. Корреспонденты НГС понаблюдали за процессом «клонирования» и посадки на базе сельхозпредприятия «Мичуринец» в деревне Издревая под Новосибирском.
«Мичуринец» расположен в небольшой деревне Издревая в 28 километрах от Новосибирска. Фактически предприятие здесь существует с 1965 года и было основано как совхоз, с 1992 года оно является закрытым акционерным обществом. Выращенная на полях «Мичуринца» рассада и полученные семена продаются через магазины «Агроса». Компании тесно связаны через руководство.
По данным сервиса «Контур.Фокус», директор ЗАО СХП «Мичуринец» — Потапов Николай Александрович. Чистая прибыль компании за 2021 год составила 5,5 миллиона рублей. На предприятии трудоустроены 59 человек, средняя зарплата, по данным за 2020 год, — 25 тысяч рублей.
ООО СХП «Агрос» является дочерним предприятием ООО «Агротехническая фирма "Агрос"», учредителями которой являются Потапов Николай Александрович, Потапова Светлана Святославовна и Потапов Павел Николаевич. Чистая прибыль ООО АТФ «Агрос» за 2021 год составила 17,1 миллиона рублей. В фирме по состоянию на 2020 год трудоустроены 82 человека, средняя зарплата — 27 тысяч рублей.
Значительную часть полей засевают картофелем, но не на урожай, а на семена, из которых потом выращивают урожай как большие хозяйства, так и жители сёл или дачники. С 2018 года предприятия — участники федеральной научно-технической программы по семеноводству.
— Мы его, чтобы сделать ускоренное размножение, черенкуем, укореняем, получаем из одного растения 4–6, и с этих растений условно мы получаем вместо 10 клубней 50, — объясняет исполнительный директор предприятия Павел Потапов. — Таким образом мы можем больше насытить рынок именно семенным материалом. В теплицах мы выращиваем первое полевое поколение, качественное, и потом с категорией «суперэлита» мы выходим в поле.
Посаженная таким образом картошка не только растет быстрее, но и обходится покупателю дешевле.
— Или вы получили с одного растения 10 клубней, или 50, это либо 5 рублей будет стоить клубень, либо рубль. В прошлом году проводили опыт с несколькими сортами, это были все свободные сорта, и по некоторым сортам мы получили с растения, высаженного в грунт, с одного куста более одного килограмма миниклубней, и с товарной фракцией, — объясняет Потапов.
На сегодняшний день 80% корнеплодов, которые сажают новосибирские сельхозпредприятия, используют семена отечественных сортов. Правда, работать с ними сложнее, чем с «иностранцами».
— Наши сорта неплохие, [но] за ними нужно больше следить, они каких-то требуют агротехнологических приемов, а иностранные сорта пока на сегодняшний день более качественные, — объясняет агроном «Мичуринца» Александр Мурзин. — Как только селекционеры дадут нам хороший качественный сорт, мы запустим его в размножение.
Научный партнер коммерческого предприятия — Сибирский научно-исследовательский институт растениеводства и селекции (филиал Института цитологии и генетики СО РАН). В этом году они дали аграриям «златку» и «сокур» — сорта новые, местные и специально приспособленные к климату Западной Сибири.
— Это среднеспелые сорта, убираются они в сентябре месяце, их основной плюс — это то, что они многоклубневые. «Сокур» — краснокорый, но у него, как говорили, в родителях есть «Адретта», и кто любит более разваристые [клубни], ему подойдет именно этот сорт. Мы сравнивали их с аналогами иностранными, иностранные — это 15 где-то клубней с одного куста, наши, что «златка», что «сокур», от 20 до 30 клубней выкапываем. То есть это достаточно урожайные сорта, они показали себя неплохо в хранении, высококрахмалистые, — хвалит картошку Павел Потапов.
По словам исполнительного директора, в прошлом году семенной картошки выросло более чем достаточно, даже остались излишки. Проблема в другом: подорожали удобрения и средства защиты, а еще — запчасти для сельскохозяйственной техники. Несмотря на это, аграрии с осторожностью обещают, что весной 2023 цены на картошку значительно расти не будут:
— В принципе, резкий рост у нас по картофелю был в прошлом году, если сейчас ситуация останется стабильной, то, думаю, цена будет именно прошлого года. Она достаточно высокая, но зато позволила сельхозпроизводителю свою себестоимость учесть. В этом году себестоимость — это в первую очередь удобрения и средства защиты, ну и никогда нельзя забывать, что в сельском хозяйстве один из источников — это заработная плата.
СЮЖЕТ
Сажает предприятие и овощи, и даже цветочную рассаду, в планах — овощное семеноводство, однако с овощами ученые работают куда меньше: это сложнее, чем получить сорта картофеля, плодовых культур и даже винограда.
Выращенное предприятие реализует через сеть магазинов в Издревой и Новосибирске.
Ранее НГС писал о том, что новосибирские сельхозпроизводители закупили импортные семена овощей: по огурцам и томатам зависимость стопроцентная. А в апреле министр сельского хозяйства области объяснил, откуда взялся дефицит овощей. По мнению Евгения Лещенко, всё из-за того, что дачники перестали их выращивать.