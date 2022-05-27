Клонированная картошка: как новосибирские агрономы борются с последствиями санкций

«Мичуринец» расположен в небольшой деревне Издревая в 28 километрах от Новосибирска. Фактически предприятие здесь существует с 1965 года и было основано как совхоз, с 1992 года оно является закрытым акционерным обществом. Выращенная на полях «Мичуринца» рассада и полученные семена продаются через магазины «Агроса». Компании тесно связаны через руководство.

По данным сервиса «Контур.Фокус», директор ЗАО СХП «Мичуринец» — Потапов Николай Александрович. Чистая прибыль компании за 2021 год составила 5,5 миллиона рублей. На предприятии трудоустроены 59 человек, средняя зарплата, по данным за 2020 год, — 25 тысяч рублей.



ООО СХП «Агрос» является дочерним предприятием ООО «Агротехническая фирма "Агрос"», учредителями которой являются Потапов Николай Александрович, Потапова Светлана Святославовна и Потапов Павел Николаевич. Чистая прибыль ООО АТФ «Агрос» за 2021 год составила 17,1 миллиона рублей. В фирме по состоянию на 2020 год трудоустроены 82 человека, средняя зарплата — 27 тысяч рублей.