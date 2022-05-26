Рубль на пике. Стоит ли запасаться иностранной валютой, пока российская снова не начала падать?

«Пикового значения рубль, может, и достиг, но осталось понять, где взять доллар по такой замечательной цене», — иронизирует управляющий партнер Management Development Group Дмитрий Потапенко. А если настоящий живой доллар за эти деньги нельзя свободно купить, то и смысла нет рассуждать о выгодности и невыгодности курса. Но если есть возможность купить «живой доллар» по курсу, близкому к установленному ЦБ, то следует это сделать и «хранить под подушкой», считает эксперт.



Есть ли смысл пополнять валютные счета или пытаться купить доллары на бирже?

Безналичная покупка долларов и евро пока выглядит более реалистичной, но тем не менее рискованной инвестицией, считают эксперты. Во-первых, свободно вывести эти деньги нельзя — из-за того же ограничения ЦБ. Во-вторых, у самих банков сейчас очень невыгодные для потребителя курсы конвертации (так называемый спред), то есть покупать валютную наличность они готовы ниже курса ЦБ и биржи, а продают куда дороже. Например, Сбербанк готов покупать у граждан доллар за 53,65 рубля, а продает по 61,39, евро — по 55,37 и 63,55 соответственно. Подорожают ли эти валюты настолько, чтобы отыграть разницу в спреде, эксперты сказать не берутся. «Большой спред означает, что банки не очень верят в реальное укрепление рубля и готовы покупать по такому курсу, но продавать ее не очень хотят», — комментирует Дмитрий Прокофьев.

