Рубль на пике. Стоит ли запасаться иностранной валютой, пока российская снова не начала падать?
Что делать, чтобы сохранить и приумножить сбережения, рассказали экономисты
На этой неделе курс евро на Московской бирже опустился ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года. На 24 мая европейская валюта торговалась за 58,55 рубля. Доллар — за 56,8 рубля. Это пиковое значение, считают в Минэкономразвития. К концу 2022 года доллар подорожает до 76,7 рубля, в том числе из-за ослабления ограничений в отношении валютной выручки экспортеров, прогнозируют в ведомстве. «Импорт, потоки капитала будут адаптироваться к новым условиям. Важную роль в этих процессах должно играть дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России», — сказали в МЭР.
Следует ли сейчас покупать валюту, чтобы сохранить и приумножить сбережения, «Фонтанке» рассказали экономисты.
Рубль действительно снова станет дешеветь? Можно ли верить прогнозу Минэкономразвития?
Сейчас рубль укрепляется по нескольким причинам. При огромных объемах валютной выручки за экспорт ресурсов сильно сокращен потребительский импорт, россияне за рубеж на отдых не поехали, плюс искусственно ограничена возможность по приобретению валюты для обычных людей. «На рынке оказываются огромные суммы валюты, на которые внутри страны нет спроса со стороны бизнеса. Этим обусловлено укрепление рубля», — объясняет создатель аналитического блога и экономист Дмитрий Прокофьев.
Для властей снижение курса доллара — важный политический маркер, который должен демонстрировать, что с экономикой всё в порядке. Но есть нюанс: такой курс перестал устраивать бюджет, который был сверстан из расчета стоимости доллара 72 рубля.
«Конспиролог сказал бы, что власти рассчитывают, что нервы у людей дрогнут и они пойдут сдавать запасенную валюту, чтобы свести концы с концами. А экономист скажет, что при тех возможностях манипулирования курсом, которые сейчас есть у российских властей, следует ориентироваться на их долгосрочные прогнозы», — комментирует Дмитрий Прокофьев.
Конкретные цифры будут зависеть от того, какие «физические» объемы нефти России удастся продать (сейчас Европа обсуждает нефтяное эмбарго. — Прим. ред.), и от ситуации, которая сложится в стране с потребительскими ценами и зарплатами к концу лета, считает экономист.
Какую валюту покупать, чтобы с выгодой продать, когда она подорожает?
Если на какой-то валюте можно заработать, то на долларе, уверена главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, США будут продолжать повышение ставок, а значит, доллар к другим валютам имеет потенциал укрепления. Ликвидность долларовых вложений тоже наилучшая, по сравнению с другими валютами.
Обычным гражданам, чтобы снизить риски, экономист советует покупать наиболее ликвидную валюту. «Чтобы если инвестор ошибся и валюта не укрепилась, можно было потратить», — пояснила она. На втором месте после доллара с этой точки зрения идёт евро. «Если вы собираетесь в Китай, можно думать о юанях, но эта валюта находится под различными ограничениями, курс формируется не так рыночно, как у доллара, волатильность гораздо меньше, то есть сложнее заработать», — комментирует Наталия Орлова.
Самая ликвидная иностранная валюта — наличные доллары и евро, считает Дмитрий Прокофьев. «Другие валюты малоликвидные: из-за большой разницы в курсе продажи и покупки вы сможете купить, но труднее будет продать», — отмечает он.
Где и как лучше покупать валюту?
Опрошенные «Фонтанкой» эксперты сходятся во мнении, что в нынешних условиях надежнее всего инвестировать в кеш. «Наличная иностранная валюта еще никогда россиян не подводила. Всегда найдутся люди, которым нужны доллар и евро и которые могли бы что-то за них вам предложить», — говорит Дмитрий Прокофьев, с оговоркой, что «это не может являться инвестиционной рекомендацией».
Но есть нюанс. ЦБ с 20 мая 2022 года разрешил российским банкам без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, но за исключением долларов США и евро. На американскую и европейскую валюту до 9 сентября 2022 года сохраняются ограничения: граждане могут купить банкноты, которые поступили в кассы банков с 9 апреля. Но по факту доступной наличности в банках часто не оказывается.
«Пикового значения рубль, может, и достиг, но осталось понять, где взять доллар по такой замечательной цене», — иронизирует управляющий партнер Management Development Group Дмитрий Потапенко. А если настоящий живой доллар за эти деньги нельзя свободно купить, то и смысла нет рассуждать о выгодности и невыгодности курса. Но если есть возможность купить «живой доллар» по курсу, близкому к установленному ЦБ, то следует это сделать и «хранить под подушкой», считает эксперт.
Есть ли смысл пополнять валютные счета или пытаться купить доллары на бирже?
Безналичная покупка долларов и евро пока выглядит более реалистичной, но тем не менее рискованной инвестицией, считают эксперты. Во-первых, свободно вывести эти деньги нельзя — из-за того же ограничения ЦБ. Во-вторых, у самих банков сейчас очень невыгодные для потребителя курсы конвертации (так называемый спред), то есть покупать валютную наличность они готовы ниже курса ЦБ и биржи, а продают куда дороже. Например, Сбербанк готов покупать у граждан доллар за 53,65 рубля, а продает по 61,39, евро — по 55,37 и 63,55 соответственно. Подорожают ли эти валюты настолько, чтобы отыграть разницу в спреде, эксперты сказать не берутся. «Большой спред означает, что банки не очень верят в реальное укрепление рубля и готовы покупать по такому курсу, но продавать ее не очень хотят», — комментирует Дмитрий Прокофьев.
Более выгодно валюту можно купить на Мосбирже, открыв брокерский счет, а затем вывести на обычный. Но здесь та же проблема — прямо сейчас снять валюту со счета в виде наличных нельзя, платить ей за границей тоже, так как карты Visa и Mastercard заблокированы. Остается только снимать, переводя в рубли, вероятно, тоже по не слишком выгодному курсу.
Да и гарантировать, что доллар обязательно подорожает, никто не может. «Сложно говорить о траекторных движениях. В первом квартале была траектория на ослабление рубля, многие под это формировали валютные позиции, но мы оказались в точке, когда рубль возвращается к 5–6-летнему максимуму», — подчеркивает Наталия Орлова.
Снимет ли ЦБ запрет на снятие валюты после 9 сентября?
Надежды очень призрачные, уверены экономисты. «Не потому, что ЦБ кому-то что-то запрещает, а потому, что наличности нет в стране. ЦБ выставляет ограничения, чтобы защитить банки от набега вкладчиков. Но банкам физически не дают наличные за рубежом, потому что страна под санкциями», — объясняет Наталия Орлова.
Вкладываться в другие валюты, которые пока можно обменивать свободно, тоже рискованно. «Сейчас не такая ситуация, когда валюту можно купить, держать и конвертировать по мере необходимости. Сейчас ЦБ ограничение смягчает, потом опять может ужесточить. Сейчас это куда более опасные инвестиции по сравнению с тем, что было раньше», — добавляет она.
Дмитрий Потапенко не исключает, что ЦБ и вовсе решит, что граждане смогут прожить без брокерских и валютных счетов, а торговля валютой, по примеру СССР, станет уголовно наказуемой деятельностью. «Модель, которая работала до 24 февраля и позволяла свободным образом распоряжаться валютой, должна кануть в Лету», — отмечает он.
Во что тогда инвестировать?
Для непрофессиональных инвесторов рублевые депозиты — более надежное средство накопления, считает Наталия Орлова. «На валютном рынке играют люди, у которых есть большие финансовые портфели и которые понимают, как они могут инвестировать. Рядовым потребителям всегда было неплохо держать депозиты в рублях, а сейчас особенно не нужно думать про валюту, а делать депозиты», — комментирует она.
«Если есть рубль и нет возможности купить валюту, пусть лучше будет реальный рубль, чем как наши бабушки и дедушки оставались с виртуальными облигациями военного займа», — соглашается Дмитрий Потапенко. Второй вариант — купить товары с большой импортной составляющей, если такая возможность и потребность есть.
Дмитрий Прокофьев тоже советует покупать потребительские товары. «Если есть свободные деньги, порадуйте себя чем-нибудь, купите то, что давно хотелось, пока это просто есть», — отмечает он.
Если в марте купил валюту по невыгодному курсу — продавать или ждать?
Продавать запасенную валюту не стоит, особенно если речь о наличных, считают эксперты. «Я рекомендовал бы так: ориентируйтесь на поведение российского начальства, оно себе плохо не сделает. Мы не видим, чтобы российское начальство переводило активы в рубли, так и вам не надо», — говорит Дмитрий Прокофьев.
Если вы положили деньги на валютный счет после 9 марта по заоблачному курсу, то снимать сейчас в рублях всё же не стоит — потери будут велики. «Валюта должна быть в валюте, не падайте раньше выстрела», — говорит Дмитрий Потапенко. По мнению эксперта, экспроприация вкладов по сути уже произошла. «Банк нарушил условия договоров [не выдавая наличную валюту], но предъявить ничего невозможно. С российским государством играть в азартные игры не стоит — надо головой думать», — заключает он.