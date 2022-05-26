Заплати себе сам: 8 советов от экспертов о том, как больше копить и меньше тратить
Разбираемся, как сохранить и приумножить сбережения
Самый простой способ копить и не тратить — больше зарабатывать и меньше покупать. Но сказать порой бывает куда легче, чем выполнить. Поэтому мы узнали у специалистов, какими идеями можно воспользоваться, чтобы существенно пополнить свою копилку, не прибегая к слишком уж сложным финансовым трюкам. Выбирайте ту, что ближе вам, и считайте прибыль.
1
Посчитайте расходы
Перед тем как начать копить деньги, выясните, как вы их тратите. Записывайте расходы, учитывая даже самые мелкие покупки. Для большего удобства разделите траты по категориям: транспорт, коммуналка, ипотека (если есть), продукты, развлечения. Уже через месяц вы поймете, сколько денег у вас уходит и на что. После этого приступайте к анализу: вы наверняка выясните, что без тех или иных покупок могли спокойно обойтись или где-то могли потратить меньше. Когда вы это поймете, начинайте составлять бюджет на следующий месяц.
— Чтобы составить планируемый бюджет, обдумайте суммы, потраченные в прошлом месяце на каждую категорию, и попробуйте их оптимизировать — к примеру, на чем-то сэкономить, а то и вовсе отказаться от необязательных покупок, — говорит Олег Поварницын. — Установите лимиты для каждой из основных категорий и не выходите за них, чтобы начать экономить. Они сформируют ваш бюджет, и этих денег вам должно хватить на все расходы в соответствующей категории в следующем месяце.
Допустим, на категорию «развлечения» в прошлом месяце вы потратили
Еще один момент: на крупные сезонные траты откладывайте деньги заранее (например, на покупку пуховика или зимних шин), чтобы в один момент не пришлось пересматривать семейный бюджет.
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2
Сначала заплатите себе
Простыми словами, этот метод означает старое доброе «откладывать» и только потом распределять и тратить оставшееся. Причем откладывать сразу, как только вы получили какие-то деньги и пока еще не успели добраться до кассы ближайшего магазина. Сумма не обязательно должна быть большой (чтобы накопить быстрее и больше) — поначалу можно начать с малого.
— Для удобства расчетов многие откладывают круглую сумму, например, десять или двадцать процентов. Но если вы тратите на жизнь всё или практически всё заработанное, естественно, такие суммы будут не всегда подъемными, и вы рискуете залезть в копилку, — говорит финансовый эксперт Олег Поварницын. — Попробуйте начать с сумм, которые окажутся вам по зубам, да хотя бы с одного процента от зарплаты — для семейного бюджета это будет безболезненно, а у вас со временем выработается привычка откладывать деньги, в дальнейшем вы начнете легче справляться с этой задачей и сможете откладывать более крупные суммы.
А с премий и крупных денежных поступлений (например, если вы продали машину) старайтесь откладывать максимум — пусть и не всё (порадовать себя тоже надо), но хотя бы половину.
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3
Отложите больше завтра
Этот пункт логично вытекает из предыдущего, и в нем мы обратимся к программе американского поведенческого экономиста Шломо Бенарци и лауреата Нобелевской премии по экономике Ричарда Талера, которая так и называется — «Отложи больше завтра». Этот принцип даже вошел в «Акт о защите пенсий» в США. А суть его проста: начали больше зарабатывать — начинайте увеличивать сбережения.
— Это помогает копить более безболезненно для человека, так как он, увеличивая свои доходы, оставляет примерно тот же уровень расходов, — говорит финансовый эксперт Елена Яковлева. — Бенарци и Талер предложили такой вариант сотрудникам небольшой американской компании, которые жаловались, что с трудом оплачивают свои счета и не могут скопить денег. Бенарци отметил, что они должны были увеличивать сумму от зарплаты, которую откладывали, на 3% каждый раз, когда получали прибавку. Эксперимент проводился с 1998 по 2002 год. Сначала сотрудники сберегали 3% от зарплаты. В 1999 году начали откладывать по 6,5%, через год — 9,4%. В 2001 году они переводили в накопления уже по 11,6%, а в
А увеличение накоплений приводит к значительной разнице в образе жизни, который люди могут себе позволить. Если в первый год эксперимента работники могли позволить на свои сбережения купить только пару новых кроссовок, то в 2002 году — машину.
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4
Используйте метод пяти конвертов
Этот метод заключается в том, что, получая месячную прибыль (зарплата, доход от бизнеса или сдачи квартиры), вы кладете ее не на один какой-то счет, а распределяете по пяти «конвертам», каждый из которых отвечает за разные нужды.
Первый конверт — на финансовые цели — по большому счету можно назвать вашим инвестиционным портфелем. Здесь эксперты предлагают откладывать деньги на обучение детей в вузе, обновление машины, покупку квартиры и
— Можно сформировать отдельный портфель для каждой цели или использовать один для всех — это зависит от параметров ваших целей: валюты, срока, риска и
Второй конверт — финансовая подушка безопасности, средства на непредвиденные расходы, заначка. Это те деньги, которых должно хватить на три месяца привычной жизни, если вы вдруг лишитесь работы. Чтобы сохранить сбережения от инфляции и в то же время обеспечить к ним легкий доступ, держите деньги на вкладе с возможностью пополнения и снятия либо на накопительном счете с начислением процентов на остаток.
В третий конверт откладывайте деньги на ежегодные периодические траты: страховку, сборы детей в школу, отпуск. Это существенные, но редкие и плановые расходы. Поэтому откладывать на них можно в течение года. А вот для ежемесячных трат приспособьте четвертый конверт. Кладите сюда ровно столько, сколько вам должно хватить на месяц. Остатки отправляйте в пятый конверт — в нем будет храниться так называемый мотивационный фонд. Это ваша «премия», из которой вы можете наградить себя за достижение целей. Наградой может быть что угодно: поход в кино, шопинг, посиделки в кафе или баре. Как часто себя награждать, решайте сами. Главное — не залезайте ради этого в другие конверты.
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5
Избегайте спонтанных покупок
Чтобы накопить деньги за короткий срок, нужно стараться избегать эмоциональных и спонтанных покупок. Собираясь в магазин, составьте список того, что хотите купить. Строго следуйте ему и не берите лишнего. Перед тем как положить в корзину товар, который легко можете себе позволить, подумайте: так ли он вам необходим? Не ходите за покупками голодными — есть шансы набрать всё подряд, что нужно и не нужно. Старайтесь обедать дома и меньше тратить в кафе. Как правило, брать еду с собой на работу экономнее, чем обедать в столовой. Всё это — составляющие так называемого разумного потребления.
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6
Экономьте на обязательных расходах
Даже на том, что вам точно необходимо, порой можно существенно сэкономить (и без ущерба для себя). Например, не забывайте, что у каждой сети есть свои карты лояльности, акции и предложения для клиентов: «два по цене одного», бонусные баллы, скидки.
— Ходите в магазин со списком покупок, своей сумкой, закупайтесь сразу надолго, — говорит финансовый эксперт Елена Яковлева. — Заранее подготовленный список продуктов — отличный способ экономии семейного бюджета. Он помогает сфокусироваться на необходимом и не купить лишнего. А если у вас есть автомобиль или магазин находится рядом с домом, то экономичнее закупаться большими упаковками. Кроме того, чтобы каждый раз не тратиться на пакеты, обзаведитесь парой холщовых сумок-шоперов.
Также не лишним будет узнать, какие кешбэки предлагают разные банки при оплате покупок их картой и о кобрендинговых картах лояльности (это когда какой-то банк объединяется с определенным ритейлером и предлагает повышенный кешбэк).
Сэкономить можно и на питании. Например, чаще готовить дома и отказаться от бизнес-ланчей в кафе. Допустим, комплексный обед стоит 250 рублей. А кастрюля условного борща — 500 рублей. Хотя диетологи и говорят, что готовить лучше на два (максимум — три) дня, но мы же тут про экономию. Так вот. За 20 рабочих дней вы потратите 5000 рублей на бизнес-ланчи или 2000 на домашнюю еду — разница ощутима.
То же касается покупки готовых продуктов в магазинах. Да чего там — экономить можно даже на кофе. В кафе большая чашка американо стоит плюс-минус 120 рублей. Вы покупаете большую упаковку молотого кофе, чтобы варить его дома, тогда та же чашка домашнего кофе будет стоить
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7
Проведите финансовую оптимизацию
Проверьте, используете ли вы все финансовые инструменты, которые помогают экономить.
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8
Откройте вклад
Если искать дополнительный источник дохода или новую работу в ваши планы не входит, разберитесь, какие условия по вкладам предлагают банки. Это самый простой и надежный способ хранить деньги.
Откройте пополняемый вклад — такой, чтобы на него можно было вносить деньги, но не снимать: это не даст вам потратить накопленное. Деньги на банковских счетах застрахованы: государство вернет вам до 1,4 миллиона рублей, если банк лишат лицензии. Если денег на вкладах больше, разделите их на несколько вкладов в разных банках.
Еще один надежный способ сберечь накопленное — купить облигации федерального займа. Вкладывая деньги в этот финансовый инструмент, вы даете деньги в долг государству и получаете доход по фиксированной ставке. Доходность у двухлетних облигаций сейчас около 10%. При этом возврат денег государство гарантирует.
А пока выбираете, куда отнести свои деньги, почитайте, почему два месяца назад россиянам пообещали повысить МРОТ и прожиточный минимум, но до сих пор этого не сделали.
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