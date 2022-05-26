Заплати себе сам: 8 советов от экспертов о том, как больше копить и меньше тратить

Перед тем как начать копить деньги, выясните, как вы их тратите. Записывайте расходы, учитывая даже самые мелкие покупки. Для большего удобства разделите траты по категориям: транспорт, коммуналка, ипотека (если есть), продукты, развлечения. Уже через месяц вы поймете, сколько денег у вас уходит и на что. После этого приступайте к анализу: вы наверняка выясните, что без тех или иных покупок могли спокойно обойтись или где-то могли потратить меньше. Когда вы это поймете, начинайте составлять бюджет на следующий месяц.



— Чтобы составить планируемый бюджет, обдумайте суммы, потраченные в прошлом месяце на каждую категорию, и попробуйте их оптимизировать — к примеру, на чем-то сэкономить, а то и вовсе отказаться от необязательных покупок, — говорит Олег Поварницын. — Установите лимиты для каждой из основных категорий и не выходите за них, чтобы начать экономить. Они сформируют ваш бюджет, и этих денег вам должно хватить на все расходы в соответствующей категории в следующем месяце.



Допустим, на категорию «развлечения» в прошлом месяце вы потратили 10 тысяч рублей. Отказавшись от кофе из кофейни (предположим, он стоит сто рублей), за месяц вы потратите на три тысячи меньше. Соответственно, ваш лимит по этой категории в следующем месяце будет три тысячи (а за год это экономия в 36 тысяч рублей — на одном только кофе). Так же поступите и с другими категориями, чтобы понять, сколько вам действительно нужно на жизнь и сколько вы можете спокойно откладывать. По словам экспертов, при таком подходе у людей часто и появляются те самые свободные 10–15% .



Еще один момент: на крупные сезонные траты откладывайте деньги заранее (например, на покупку пуховика или зимних шин), чтобы в один момент не пришлось пересматривать семейный бюджет.

