Доллар — 66 рублей. Экономист рассказал, что будет с ценами в магазинах
Последний раз купить зеленые банкноты по такой цене можно было два года назад
5 мая доллар впервые с марта 2020 года опустился ниже 66 рублей. После резкого взлета в конце февраля цена на валюту уменьшилась в два раза. Означает ли это, что цены в магазинах снизятся и вернутся на былой уровень? Или стремительное дорожание импортной техники и сырья хотя бы остановится? О том, почему упал доллар и как это повлияет на нашу жизнь, поговорили с советником по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Инвестиции» Сергеем Хестановым.
— Важно понимать, что с долларом в России происходит, — отмечает Сергей Хестанов. — То, как мы раньше интерпретировали его поведение, сейчас не совсем эффективно. Начиная с конца февраля ЦБ РФ сильно изменил регулирование обращения иностранных валют в России. По сути, частично отменена свободная конвертация рубля в иностранные валюты. Введено множество сложных, в том числе для понимания, валютных ограничений. Следствием этого стало сильное изменение валютного рынка страны.
По словам эксперта, до 24 февраля на Московской бирже мы могли купить или продать любую валюту с очень маленькой разницей с биржевой ценой. Курсообразование было достаточно свободным, не было технических проблем. Даже миллиарды долларов можно было за день и купить, и продать. Но в настоящее время действует множество ограничений, которые дали своеобразный эффект.
— Из-за того, что иностранцы очень ограничены, из-за того, что россияне не могут свыше 10 тысяч долларов переводить за границу без специального разрешения, — всё это привело к тому, что спрос на безналичную валюту сильно упал, — утверждает Сергей Хестанов. — И возник парадокс, поскольку экспортеры обязаны продавать 80% валюты на бирже, сейчас сделали послабление — до 50%. А спроса на валюту нет. Из-за санкций импортеры сократили активность, по многим позициям импорт упал на 70%, в итоге возник избыток предложения валюты на внутреннем рынке. Но раньше внутренний рынок с мировым был соединен напрямую, а сейчас наш валютный курс живет своей жизнью, при этом оставаясь рыночным.
Как утверждает экономист, сейчас между Россией и другими странами исполняются экспортные контракты, по которым поставляется нефть и газ. Они были заключены 5–10 лет назад в совершенно других условиях, но они действуют.
— Еще на страну наложили санкции в части поставки в Россию наличных долларов и евро, — констатирует эксперт. — Это породило второй блок проблем. Сначала Центробанк ограничил продажу наличной валюты для коммерческих банков, потом сделал послабление — разрешили торговать валютой при условии, что они купили ее у населения после 9 апреля. Санкции санкциями, но мы не знаем, что дальше с ними будет. Мы продолжаем экспортировать практически в тех же объемах. Но тратить много мы не можем из-за кучи ограничений. Причем доходит до того, что некоторые поставщики рады нам что-то продать, но им запрещают их власти, либо они боятся своих правительств. И сейчас они просто ждут.
Но простых людей интересует цена импортных гвоздей и бытовой техники в магазине. Здесь цепочка поставок тоже упирается в ограничения, которые наступают при конвертации валют для иностранных закупок.
— Здесь большой вопрос — как предприниматель получит разрешение для вывоза за границу большого количества валюты, чтобы купить там товар, — отмечает Сергей Хестанов. — Мелким фирмам получить разрешение на такие операции сейчас очень тяжело. Крупным проще. Малый и средний бизнес сейчас просто эксплуатируют складские запасы.
По словам экономиста, удешевление валюты в рублях легко компенсируется ростом организационных и разрешительных проблем. Причем и со стороны России, и со стороны других стран.
— У последних доходит до маразма — к примеру, бывает такое, что поляки не пропускают фуру, — добавил специалист. — Груженый грузовик с оплаченным товаром и дорогой не может из Германии заехать в Польшу, чтобы попасть в Россию — в Калининград.
Таким образом, несмотря на подешевевший доллар, экономика, а как следствие, бизнес — и в итоге потребитель — столкнулись с кучей ограничений и самое главное — новыми реалиями рынка, к которым никто не был готов.
— Если резюмировать всё вышесказанное простым языком, доллар по 66 рублей совершенно не означает, что через месяц у нас в магазинах обратно подешевеют айфоны и прочая техника, — отметил Сергей Хестанов. — Старые закономерности, которые связывали курс доллара и рубля с ценами, они сломаны. А новые только начинают формироваться.