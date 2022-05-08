Доллар — 66 рублей. Экономист рассказал, что будет с ценами в магазинах

5 мая доллар впервые с марта 2020 года опустился ниже 66 рублей. После резкого взлета в конце февраля цена на валюту уменьшилась в два раза. Означает ли это, что цены в магазинах снизятся и вернутся на былой уровень? Или стремительное дорожание импортной техники и сырья хотя бы остановится? О том, почему упал доллар и как это повлияет на нашу жизнь, поговорили с советником по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Инвестиции» Сергеем Хестановым.



— Важно понимать, что с долларом в России происходит, — отмечает Сергей Хестанов. — То, как мы раньше интерпретировали его поведение, сейчас не совсем эффективно. Начиная с конца февраля ЦБ РФ сильно изменил регулирование обращения иностранных валют в России. По сути, частично отменена свободная конвертация рубля в иностранные валюты. Введено множество сложных, в том числе для понимания, валютных ограничений. Следствием этого стало сильное изменение валютного рынка страны.

