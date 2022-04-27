Что будет с заводом Henkel под Новосибирском? Ответ компании
Сотрудникам продолжат выплачивать зарплату
Завод компании Henkel, который находится в Криводановском сельсовете Новосибирской области, продолжит работать в штатном режиме. Пока владелец не решил, когда и кому его продадут.
Ранее в компании Henkel сообщили, что штаб-квартира в Германии инициировала процесс ухода компании с рынка в России. Это может включать продажу или передачу бизнеса новому владельцу.
— В течение всего этого процесса все сотрудники компании в России, в том числе персонал завода в Новосибирске, будут продолжать работать и получать зарплату. Производственная деятельность будет поддерживаться с учетом всех сложностей в цепочке поставок. Все договорные обязательства будут соблюдаться компанией, — объяснили НГС в пресс-службе компании Henkel в России.
На данный момент структура продажи бизнеса в России еще не определена. Переговоры о продаже завода в Новосибирской области и предприятий в других регионах не ведутся, объекты работают в штатном режиме.
Завод Henkel в НСО заработал в 2015 году. По данным сервиса «Контур.Фокус», он принадлежит компании Henkel Rus, зарегистрированной в Москве. Учредитель — фирма Henkel Ag & Co. Kgaa из Германии. Выручка в 2021 году составила 95,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 7,5 миллиарда.
Ранее в Новосибирске приостановил работу магазин ИКЕА. Последний вечер его работы был похож на эвакуацию — там собралась огромная толпа. На месте побывал и обозреватель НГС Стас Соколов — почитайте в его репортаже, как люди прощались с магазином.