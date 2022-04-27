Что будет с заводом Henkel под Новосибирском? Ответ компании

Ранее в Новосибирске приостановил работу магазин ИКЕА. Последний вечер его работы был похож на эвакуацию — там собралась огромная толпа. На месте побывал и обозреватель НГС Стас Соколов — почитайте в его репортаже, как люди прощались с магазином.