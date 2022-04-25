СЕЙЧАС -1°С
Пробки 5/10
usd 73.50
eur 80.02
Тема дняПричины жуткой пробки на Станционной
Все новости
Все новости
Как получить льготы на всёИнструкция

За первого и второго рассчитайтесь: как оформить выплату на детей до 3 лет и почему это может быть невыгодно

Отвечаем на главные вопросы о путинских пособиях

1 055
В 2022 году сумма пособия на первого и второго ребенка в среднем по России составляет <nobr class="_">12 274</nobr> рубля

В 2022 году сумма пособия на первого и второго ребенка в среднем по России составляет 12 274 рубля

Поделиться

В последние несколько лет в России меняется система материальной поддержки семей с детьми — совсем недавно появилась выплата на школьников, а еще до этого ввели правило нулевого дохода. Но сегодня поговорим о пособии на детей до трех лет, которое в этой череде появилось первым и отличается от других выплат и суммой, и правилами назначения. В народе оно несколько лет назад стало известно как путинское пособие.

Сколько платят?


Сумма пособия равна прожиточному минимуму ребенка (всего в России четыре вида ПМ, помимо детского, есть ПМ трудоспособного населения, пенсионера и общий). В среднем по стране в 2022 году детский прожиточный минимум составляет 12 274 рубля, но в каждом регионе он будет немного отличаться. Посмотреть прожиточный минимум в вашем регионе можно на сайте Пенсионного фонда.

Пособие назначают на всех детей?


Нет, выплата полагается только на первого и второго ребенка. Третьему и последующим детям это пособие не полагается.

Кто может получить деньги?


В отличие от большинства пособий, которые полагаются семьям с доходом ниже прожиточного минимума на человека, эту выплату назначают, когда доход ниже двух прожиточных минимумов. Причем для расчета берется прожиточный минимум трудоспособного человека, который в 2022 году в среднем по России составляет 13 793 рубля. Соответственно, пособие назначат, если при делении всех доходов на всех членов семьи получится меньше 27 586 рублей на человека в месяц. Таким образом, для назначения выплаты доход семьи из трех человек должен быть ниже 82 758 рублей, а из четырех — ниже 110 344 рублей. Это расклад в среднем по стране, в каждом регионе прожиточный минимум будет отличаться и расчеты будут иными. Посмотреть прожиточный минимум в вашем регионе можно на сайте ПФР.

Как посчитать доход семьи?


При расчете дохода следует учитывать доходы родителей (опекунов или усыновителей) ребенка, их супругов (например, если ребенок был рожден до брака) и других несовершеннолетних детей. В случае детей доходом может быть, например, стипендия в колледже. Помимо зарплат и стипендий, учитываются все премии, пенсии, пособия, алименты, компенсации и довольствие военнослужащих и силовиков, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам. Не учитываются только единовременные выплаты в связи с ЧС и само пособие, если вы его уже получали ранее.

Сама формула простая: берем все перечисленные выше доходы семьи за год, делим на 12 (месяцев) и число членов семьи, включая рожденного ребенка — получается искомая сумма. Только доход нужно брать не за последний год, а с отступом в шесть полных календарных месяцев. Например, если вы подаете заявление в апреле 2022 года, то нужно будет посчитать доход в период с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года.

Могут ли отказать в пособии?


Да. Для получения пособия и заявитель, и ребенок должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно проживать в России. Также в выплате откажут, если заявитель лишен родительских прав. В случае если вы хотите оформить выплату на второго ребенка, то откажут, если маткапитал уже был потрачен — например, на первый взнос по ипотеке.

Как связаны пособие и материнский капитал?


Деньги на первенца перечисляют из бюджета, а вот на второго ребенка выплата идет из средств маткапитала. То есть каждый месяц он будет уменьшаться, а когда закончится, пособие перестанут платить. В 2022 году сумма материнского капитала составила 693 144 рубля. Если взять за основу для расчетов действующую сумму детского прожиточного минимума, то за три года выплаты пособия оно откусит от маткапитала 396 144 рубля.

За год пособие на второго ребенка заберет из маткапитала <nobr class="_">147 288</nobr> рублей

За год пособие на второго ребенка заберет из маткапитала 147 288 рублей

Поделиться

Так что если собирались потратить деньги на что-то другое — подумайте, прежде чем обращаться за выплатой. О том, на что можно сегодня потратить материнский капитал, мы рассказывали в этом материале.

Как оформить пособие?


Нужно подать заявление по месту пребывания. В случае если вы оформляете выплаты на первенца, заявление подается в органы соцзащиты, если на второго ребенка — в отделение Пенсионного фонда. В обоих случаях можно обратиться в МФЦ или оформить выплату на сайте госуслуг.

Какие нужны документы?


В большинстве случаев понадобится только паспорт заявителя, документы, подтверждающие рождение или усыновление ребенка, и само заявление. Раньше нужно было также предоставлять информацию о доходах, но сейчас эти данные передаются путем межведомственного взаимодействия.

— Большинству семей не нужно подтверждать свои доходы для оформления ежемесячной выплаты из материнского капитала, поскольку Пенсионный фонд самостоятельно уточняет эти сведения, — сообщили в пресс-службе ПФР. — Информация берется из собственных данных фонда, Единой информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и системы межведомственного взаимодействия, куда в том числе поступают данные Федеральной налоговой службы. Представить доходы понадобится только в том случае, если один из родителей является военным, спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства, а также если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.

Скрывать доходы не стоит: если окажется, что на самом деле вы не имели права на пособие, то все полученные деньги придется вернуть. Кроме того, это могут счесть мошенничеством с получением выплат, а это уже уголовно наказуемое преступление.

Когда подавать заявление?


СЮЖЕТ

Как получить льготы на всёКак получить льготы на всё

Вы можете сделать это в любой момент в течение трех лет с момента рождения ребенка. Но учтите, что если подать заявление в первые полгода его жизни, то выплату назначат со дня рождения ребенка, если позже — со дня подачи заявления. Назначают пособие на год, после этого заявление нужно подавать заново.

Какие еще детские пособия есть в России?


По теме (5)

деньгидетивыплаты и пособияпособие на детейпутинские пособияпособие на первого ребенкапособие до 3 лет
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter