За первого и второго рассчитайтесь: как оформить выплату на детей до 3 лет и почему это может быть невыгодно
Отвечаем на главные вопросы о путинских пособиях
В последние несколько лет в России меняется система материальной поддержки семей с детьми — совсем недавно появилась выплата на школьников, а еще до этого ввели правило нулевого дохода. Но сегодня поговорим о пособии на детей до трех лет, которое в этой череде появилось первым и отличается от других выплат и суммой, и правилами назначения. В народе оно несколько лет назад стало известно как путинское пособие.
Сколько платят?
Сумма пособия равна прожиточному минимуму ребенка (всего в России четыре вида ПМ, помимо детского, есть ПМ трудоспособного населения, пенсионера и общий). В среднем по стране в 2022 году детский прожиточный минимум составляет
Пособие назначают на всех детей?
Нет, выплата полагается только на первого и второго ребенка. Третьему и последующим детям это пособие не полагается.
Кто может получить деньги?
В отличие от большинства пособий, которые полагаются семьям с доходом ниже прожиточного минимума на человека, эту выплату назначают, когда доход ниже двух прожиточных минимумов. Причем для расчета берется прожиточный минимум трудоспособного человека, который в 2022 году в среднем по России составляет
Как посчитать доход семьи?
При расчете дохода следует учитывать доходы родителей (опекунов или усыновителей) ребенка, их супругов (например, если ребенок был рожден до брака) и других несовершеннолетних детей. В случае детей доходом может быть, например, стипендия в колледже. Помимо зарплат и стипендий, учитываются все премии, пенсии, пособия, алименты, компенсации и довольствие военнослужащих и силовиков, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам. Не учитываются только единовременные выплаты в связи с ЧС и само пособие, если вы его уже получали ранее.
Сама формула простая: берем все перечисленные выше доходы семьи за год, делим на 12 (месяцев) и число членов семьи, включая рожденного ребенка — получается искомая сумма. Только доход нужно брать не за последний год, а с отступом в шесть полных календарных месяцев. Например, если вы подаете заявление в апреле 2022 года, то нужно будет посчитать доход в период с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года.
Могут ли отказать в пособии?
Да. Для получения пособия и заявитель, и ребенок должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно проживать в России. Также в выплате откажут, если заявитель лишен родительских прав. В случае если вы хотите оформить выплату на второго ребенка, то откажут, если маткапитал уже был потрачен — например, на первый взнос по ипотеке.
Как связаны пособие и материнский капитал?
Деньги на первенца перечисляют из бюджета, а вот на второго ребенка выплата идет из средств маткапитала. То есть каждый месяц он будет уменьшаться, а когда закончится, пособие перестанут платить. В 2022 году сумма материнского капитала составила
Так что если собирались потратить деньги на что-то другое — подумайте, прежде чем обращаться за выплатой. О том, на что можно сегодня потратить материнский капитал, мы рассказывали в этом материале.
Как оформить пособие?
Нужно подать заявление по месту пребывания. В случае если вы оформляете выплаты на первенца, заявление подается в органы соцзащиты, если на второго ребенка — в отделение Пенсионного фонда. В обоих случаях можно обратиться в МФЦ или оформить выплату на сайте госуслуг.
Какие нужны документы?
В большинстве случаев понадобится только паспорт заявителя, документы, подтверждающие рождение или усыновление ребенка, и само заявление. Раньше нужно было также предоставлять информацию о доходах, но сейчас эти данные передаются путем межведомственного взаимодействия.
— Большинству семей не нужно подтверждать свои доходы для оформления ежемесячной выплаты из материнского капитала, поскольку Пенсионный фонд самостоятельно уточняет эти сведения, — сообщили в пресс-службе ПФР. — Информация берется из собственных данных фонда, Единой информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и системы межведомственного взаимодействия, куда в том числе поступают данные Федеральной налоговой службы. Представить доходы понадобится только в том случае, если один из родителей является военным, спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства, а также если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения.
Скрывать доходы не стоит: если окажется, что на самом деле вы не имели права на пособие, то все полученные деньги придется вернуть. Кроме того, это могут счесть мошенничеством с получением выплат, а это уже уголовно наказуемое преступление.
Когда подавать заявление?
Вы можете сделать это в любой момент в течение трех лет с момента рождения ребенка. Но учтите, что если подать заявление в первые полгода его жизни, то выплату назначат со дня рождения ребенка, если позже — со дня подачи заявления. Назначают пособие на год, после этого заявление нужно подавать заново.