За первого и второго рассчитайтесь: как оформить выплату на детей до 3 лет и почему это может быть невыгодно

Пособие назначают на всех детей?

Нет, выплата полагается только на первого и второго ребенка. Третьему и последующим детям это пособие не полагается.



Кто может получить деньги?

В отличие от большинства пособий, которые полагаются семьям с доходом ниже прожиточного минимума на человека, эту выплату назначают, когда доход ниже двух прожиточных минимумов. Причем для расчета берется прожиточный минимум трудоспособного человека, который в 2022 году в среднем по России составляет 13 793 рубля. Соответственно, пособие назначат, если при делении всех доходов на всех членов семьи получится меньше 27 586 рублей на человека в месяц. Таким образом, для назначения выплаты доход семьи из трех человек должен быть ниже 82 758 рублей, а из четырех — ниже 110 344 рублей. Это расклад в среднем по стране, в каждом регионе прожиточный минимум будет отличаться и расчеты будут иными. Посмотреть прожиточный минимум в вашем регионе можно на сайте ПФР.



Как посчитать доход семьи?

При расчете дохода следует учитывать доходы родителей (опекунов или усыновителей) ребенка, их супругов (например, если ребенок был рожден до брака) и других несовершеннолетних детей. В случае детей доходом может быть, например, стипендия в колледже. Помимо зарплат и стипендий, учитываются все премии, пенсии, пособия, алименты, компенсации и довольствие военнослужащих и силовиков, выплаты пенсионных накоплений правопреемникам. Не учитываются только единовременные выплаты в связи с ЧС и само пособие, если вы его уже получали ранее.

