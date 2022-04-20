Считайте сами: проверьте, какой будет ваша пенсия
И можно ли ее увеличить
Разобраться в деталях пенсионной системы в России бывает непросто, тем более с учетом того, что законы периодически меняются. Мы уже рассказывали о том, как получить трудовой стаж, если вы официально не работали и как увеличить количество пенсионных баллов. А теперь поговорим о том, как узнать размер будущей пенсии.
От чего зависит размер пенсии?
Как объясняют в Пенсионном фонде, всё достаточно просто — на размер страховой пенсии влияют стаж и накопленные индивидуальные пенсионные коэффициенты, они же баллы. Чем больше у вас того и другого — тем выше пенсия.
Что такое пенсионные баллы?
Баллы или пенсионные коэффициенты начисляют параллельно со стажем с учетом начисленных и уплаченных в Пенсионный фонд страховых взносов. То есть, чем больше у вас официальная зарплата — тем больше ваш работодатель перечисляет в пенсионный фонд, и тем больше у вас будет баллов.
Сколько нужно баллов и стажа?
Для получения страховой пенсии по старости есть необходимый минимум как по стажу, так и по баллам. Поскольку сейчас происходит переходный период повышения пенсионного возраста, каждый год требования к стажу и накопленным баллам меняются. Сейчас нужно 10 лет стажа и 23,4 балла, а в 2026 году понадобится уже 30 баллов и 15 лет стажа.
Как рассчитывается пенсия?
Страховая пенсия состоит из двух частей: фиксированная выплата и оплата по пенсионным коэффициентам. В 2022 году фиксированная выплата составляет 6564 рубля 31 копейку, а стоимость одного балла — 107 рублей 36 копеек. Владимир Путин в марте анонсировал новое повышение пенсии в этом году, но точные цифры пока не назывались — правительство должно было представить свои предложения к 20 апреля.
Теперь посчитаем: если вы накопили минимальное количество пенсионных коэффициентов и выходите на пенсию в 2022 году, то она составит 9076 рублей 53 копейки. Эта сумма меньше прожиточного минимума пенсионера, поэтому вы будете иметь право на доплату до него. Прожиточный минимум пенсионера сейчас составляет
Как узнать сколько у меня пенсионных баллов?
Эта информация хранится в Пенсионном фонде. Получить выписку можно на сайте ведомства или в отделении, на «Госуслугах» или в МФЦ. Еще можно отправить заявление почтой, но тогда его придется заверить у нотариуса.
А как проверить, сколько пенсии мне насчитали?
Чтобы не заниматься расчетами самостоятельно, можно воспользоваться калькулятором на сайте ПФР. Придется войти в личный кабинет на сайте с помощью логина и пароля от сайта «Госуслуги» и он автоматически рассчитает вашу пенсию с учетом стажа и баллов.
Можно ли увеличить пенсию?
Вы можете, например, докупить пенсионные коэффициенты — сделать дополнительный взнос в Пенсионный фонд. Для этого просто заключите договор софинансирования в отделении Пенсионного фонда и внесите деньги. Любую сумму внести нельзя, есть минимальный
Кроме того, вы можете воспользоваться услугами негосударственных пенсионных фондов или иным способом обеспечить себе дополнительные выплаты после выхода на пенсию. Подробнее о вариантах дополнительного пассивного дохода в старости мы рассказывали в этом материале.