Считайте сами: проверьте, какой будет ваша пенсия

Разобраться в деталях пенсионной системы в России бывает непросто, тем более с учетом того, что законы периодически меняются. Мы уже рассказывали о том, как получить трудовой стаж, если вы официально не работали и как увеличить количество пенсионных баллов. А теперь поговорим о том, как узнать размер будущей пенсии.



От чего зависит размер пенсии?

Как объясняют в Пенсионном фонде, всё достаточно просто — на размер страховой пенсии влияют стаж и накопленные индивидуальные пенсионные коэффициенты, они же баллы. Чем больше у вас того и другого — тем выше пенсия.

