Центральный рынок объяснил повышение аренды на 10% — на рост ставки жаловались продавцы
В администрации напомнили о своем праве раз в год менять условия аренды
В администрации Центрального рынка Новосибирска объяснили причины повышения аренды на 10%. Ранее торговцы пожаловались на это в региональное управление антимонопольной службы.
— Арендная плата была повышена в связи с тем, что с начала 2020 года по конец
Администрация Центрального рынка также напомнила о том, что в связи с
Новосибирское УФАС 5 апреля сообщило о проверке информации по жалобе на рост арендной ставки на Центральном рынке.
— Сейчас работа проводится по ситуации на Центральном рынке. Продавцы обратились в управление с жалобой на повышение арендной ставки администрацией на 10%. Мы направили письмо об ответственном ценообразовании администрации рынка, а также известили о ситуации уполномоченные органы. Отмечу, что окончательного решения по данному делу еще не принято, — говорил врио руководителя ведомства Дмитрий Сухоплюев на брифинге в ТАСС.
Администрации Центрального рынка было направлено письмо, в котором антимонопольщики проинформировали о необходимости принятия мер по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения. На это письмо ответа еще не было.
- На текущую дату в Новосибирское УФАС России ответ на письмо о необходимости принятия мер по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения от Центрального рынка еще не поступил, — сообщили НГС в УФАС по НСО 14 апреля.
ООО «Рынок "Центральный"» принадлежит семье Ракшиных: Александру, Евгению, Алле и Галине (по 25%). Согласно информации «Контур.Фокуса», на конец 2020 года выручка организации составила
В середине марта Центральный рынок ввел для своих сотрудников дресс-код. Теперь продавцы, фасовщики, уборщики и руководящий состав должны ходить на работе в кедах или кроссовках.