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Центральный рынок объяснил повышение аренды на 10% — на рост ставки жаловались продавцы

В администрации напомнили о своем праве раз в год менять условия аренды

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В администрации объяснили, что послабления для арендаторов были на протяжении двух лет

В администрации объяснили, что послабления для арендаторов были на протяжении двух лет

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В администрации Центрального рынка Новосибирска объяснили причины повышения аренды на 10%. Ранее торговцы пожаловались на это в региональное управление антимонопольной службы.

— Арендная плата была повышена в связи с тем, что с начала 2020 года по конец 2021-го на Центральном рынке предоставлялись различные меры поддержки арендаторам торговых мест: не повышалась арендная плата, предоставлялись «арендные каникулы» и отсрочки по оплате, на летний период арендная плата понижалась, — говорится в ответе администрации рынка на запрос НГС.

Администрация Центрального рынка также напомнила о том, что в связи с п. 6 ст. 15 ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в ТК РФ» при заключении договора о предоставлении торгового места цена определяется арендодателем самостоятельно и может повышаться раз в год по соглашению сторон.

Новосибирское УФАС 5 апреля сообщило о проверке информации по жалобе на рост арендной ставки на Центральном рынке.

— Сейчас работа проводится по ситуации на Центральном рынке. Продавцы обратились в управление с жалобой на повышение арендной ставки администрацией на 10%. Мы направили письмо об ответственном ценообразовании администрации рынка, а также известили о ситуации уполномоченные органы. Отмечу, что окончательного решения по данному делу еще не принято, — говорил врио руководителя ведомства Дмитрий Сухоплюев на брифинге в ТАСС.

Администрации Центрального рынка было направлено письмо, в котором антимонопольщики проинформировали о необходимости принятия мер по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения. На это письмо ответа еще не было.

­- На текущую дату в Новосибирское УФАС России ответ на письмо о необходимости принятия мер по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения от Центрального рынка еще не поступил, — сообщили НГС в УФАС по НСО 14 апреля.

ООО «Рынок "Центральный"» принадлежит семье Ракшиных: Александру, Евгению, Алле и Галине (по 25%). Согласно информации «Контур.Фокуса», на конец 2020 года выручка организации составила 400 млн рублей, чистая прибыль — 144,7 млн рублей. Семья Ракшиных также владеет компанией «Центральная-Альфа» (арендатор земельного участка так называемого ресторанного дворика на Ленина). Ракшины — владельцы сети магазинов «Мария-Ра».

В середине марта Центральный рынок ввел для своих сотрудников дресс-код. Теперь продавцы, фасовщики, уборщики и руководящий состав должны ходить на работе в кедах или кроссовках.

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