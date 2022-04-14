Центральный рынок объяснил повышение аренды на 10% — на рост ставки жаловались продавцы

­- На текущую дату в Новосибирское УФАС России ответ на письмо о необходимости принятия мер по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения от Центрального рынка еще не поступил, — сообщили НГС в УФАС по НСО 14 апреля.

ООО «Рынок "Центральный"» принадлежит семье Ракшиных: Александру, Евгению, Алле и Галине (по 25%). Согласно информации «Контур.Фокуса», на конец 2020 года выручка организации составила 400 млн рублей, чистая прибыль — 144,7 млн рублей. Семья Ракшиных также владеет компанией «Центральная-Альфа» (арендатор земельного участка так называемого ресторанного дворика на Ленина). Ракшины — владельцы сети магазинов «Мария-Ра».



В середине марта Центральный рынок ввел для своих сотрудников дресс-код. Теперь продавцы, фасовщики, уборщики и руководящий состав должны ходить на работе в кедах или кроссовках.

