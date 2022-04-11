«Объективных причин нет»: Дмитрий Песков отверг основания для дефолта России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет объективных причин для объявления «выборочного дефолта» РФ со стороны агентства S&P.

— Причин для дефолта у России нет, есть потенциал для выполнения всех обязательств, — заверил Песков.



Между тем юристы сходятся во мнении, что вероятность дефолта очень высока и в первую очередь это отразится на деятельности российских компаний.



Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил «Известиям», что Россия будет судиться, если Запад попытается объявить дефолт по ее евробондам.