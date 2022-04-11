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«Объективных причин нет»: Дмитрий Песков отверг основания для дефолта России

А если дефолт все-таки объявят, Россия будет судиться

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Юристы же считают, что вероятность дефолта высока

Юристы же считают, что вероятность дефолта высока

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что нет объективных причин для объявления «выборочного дефолта» РФ со стороны агентства S&P.

— Причин для дефолта у России нет, есть потенциал для выполнения всех обязательств, — заверил Песков.

Между тем юристы сходятся во мнении, что вероятность дефолта очень высока и в первую очередь это отразится на деятельности российских компаний.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил «Известиям», что Россия будет судиться, если Запад попытается объявить дефолт по ее евробондам.

— Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Это будет непростой процесс. Нам придется очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все сложности, — рассказал глава Минфина.

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Напомним, 6 апреля Россия впервые выплатила внешний госдолг перед США рублями. Решение было связано с тем, что золотовалютные резервы Центробанка не были разморожены. США в таком случае могут признать Россию банкротом и объявить технический дефолт.

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