Деньги, карты, отпуска. Где взять доллары и евро для заграничного отдыха

1
Собираюсь в отпуск за границу, нужна валюта для повседневных трат. Как мне ее купить в банке?
Пока никак. С 9 марта по 9 сентября этого года в России действует временный порядок операций с наличной валютой, по которому продажа налички запрещена.
Единственный вариант — снять доллары с валютного счета, если он был открыт до 9 марта 2022 года. Причем это общая сумма, которую разрешено забрать до 9 сентября (запрет ЦБ установлен на полгода. — Прим. ред.). Вывезти за границу можно до 10 тысяч долларов США на каждого члена семьи, выезжающего за рубеж.
Приобрести доллары, евро и другую валюту можно в мобильном приложении, на сайте банка или на Московской бирже (там прибавят комиссию 12%). Но снять наличкой валюту, купленную начиная с 9 марта, в банковском офисе или банкомате всё равно не получится.
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2
Если у меня счет в евро, какую валюту выдаст банк?
Только доллары. Причем через двойную конвертацию: сначала владелец евросчета должен продать банку евро, а потом на полученные рубли приобрести доллары. Только тогда банк выдаст клиенту наличные доллары. Обмен валюты и раньше, как правило, шел через рублевую зону. Остается лишь выбирать банк с наиболее выгодным курсом в данный момент.
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3
Продаст ли банк белорусские рубли, казахстанские тенге или китайские юани? Это дружественные страны
Нет. Запрет ЦБ на продажу банками наличной иностранной валюты физическим лицам распространяется на все виды валют. В том числе на валюты стран, не относящихся к перечню стран, объявивших об ограничительных мерах в отношении России, уточнили в Банке России.
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4
В банке валюту сразу не выдали, сказали — только через несколько дней. Это законно?
Да, банк отдаст вам наличными 10 тысяч долларов США, если валютный счет был открыт до 9 марта 2022 года. По данным ЦБ, объем наличной валюты в стране покрывает такой объем выплат для всех держателей валютных вкладов и счетов. Но банку нужно время, чтобы доставить доллары (а выдают сейчас только эту валюту. — Прим. ред.) в конкретное отделение. Остальные ваши средства на счетах сохранены и всегда доступны в рублях.
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5
Валютного счета нет, долларов под матрасом тоже. Как теперь расплачиваться за рубежом?
Действительно, большинство туристов спецсчетов заранее не заводили, валюту обычно покупали в преддверии отпуска. Впрочем, в последние годы мало кто брал с собой набитые наличкой борсетки. Как правило, предпочитали рассчитываться банковскими картами. К сожалению, теперь Visa и Mastercard за границей не действуют.
За рубежом можно использовать карту «Мир» — платить безналом или снимать наличные в валюте той страны, где вы находитесь. Карты платежной системы «Мир» принимаются в 10 странах: Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.
По данным ЦБ на начало четвертого квартала 2021 года, в России на руках у людей находилось 312 миллионов банковских карт, из них около 200 миллионов — систем Visa и Mastercard, 112 миллионов — платежной системы «Мир».
Также в России можно оформить карту китайской платежной системы UnionPay, ее принимают в 180 странах. Но, как и везде, есть свои нюансы. Выпускать UnionPay начали Россельхозбанк, Газпромбанк, «Восточный», «Солидарность», Банк Санкт-Петербург, Промсвязьбанк, ВБРР, Примсоцбанк, «Приморье», Почта Банк и «Зенит». О планах запуска кобейджинговой карты (работает на базе сразу двух платежных систем. — Прим. ред.) «Мир» — UnionPay заявил Сбер. Спрос на китайскую замену Visa огромный, стоимость оформления — от 1200 до 9000 рублей.
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6
Друг хотел заплатить в Турции картой «Мир», но операция не прошла. Почему?
В Турции российскую карту «Мир» принимают Is Bankasi, Ziraat Bank и Vakifbank, задумались о ней и другие кредитные учреждения. Но здесь важный момент: у магазина должен быть терминал оплаты от одного из вышеперечисленных банков. Так что не говорите продавцам про «Мир» (вряд ли поймут, о чем речь), а сразу уточняйте, от какого банка платежный терминал. То же касается и банкоматов, в которых туристы снимают наличные.
Россияне, живущие в Турции, активно пользуются картой «Мир» от банка «Тинькофф». Но виртуальный «Мир» никому не интересен, за границей требуется реальный пластик.
— В приложении откройте рублевый и лировый счет, переведите рубли на лиры по внутреннему переводу. К лировому счету привяжите банковскую пластиковую карту. По приезде в Турцию можно снимать в банкоматах Ziraat Bank лиры с лирового счета пластиковой карты «Мир» от «Тинькофф», — советует частный гид и организатор авторских туров Елена Байсал. — Дневной лимит на снятие в одном банкомате — 2000 лир. Можно обойти несколько банкоматов и в каждом снимать эту сумму. В месяц наличных без комиссии можно снимать
Участники форума Винского (сайт, популярный у самостоятельных путешественников. — Прим. ред.) подтвердили, что в банкомате Ziraat Bank успешно снимали деньги с российской карты банка «Тинькофф».
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7
Можно ли взять в Турцию рубли и обменять там на местную валюту?
Да, по словам местных жителей, рубли и любую валюту в Турции меняют в обменниках. Но не во всех.
— Охотнее — валюту. Обменники накручивают свой процент к официальному банковскому курсу. Некоторые банки меняют рубли на лиры, но лишь небольшие суммы. Например, в Ziraat Bank единовременно принимают не более 1000 рублей. То есть определенные проблемы с обменом рублей присутствуют. Платить картой «Мир» можно, но далеко не везде. Это зависит от того, с каким банком работает тот или иной магазин. Я вчера успешно расплатилась картой «Мир» в магазине Metro. В любимом нашими туристами турецком Waikiki карта «Мир» тоже работает, — рассказала живущая в Алании россиянка Елена Березюк. — Хотя туристу лучше всего ехать с наличкой, чтобы не тратить время и силы на решение всех этих проблем с конвертацией и головоломкой, какой магазин примет платеж, а какой — нет.
Будьте внимательны: в турецких банках курс лиры плавающий. При снятии денег в банкомате оба банка — турецкий и российский — возьмут свои комиссии. Так что лира в кармане туриста подорожает.
После начала спецоперации на Украине международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России, а с 10 марта — об ограничении операций за рубежом. С 25 марта карты «Мир» перестали работать в Apple Pay.
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