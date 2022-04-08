Деньги, карты, отпуска. Где взять доллары и евро для заграничного отдыха

Действительно, большинство туристов спецсчетов заранее не заводили, валюту обычно покупали в преддверии отпуска. Впрочем, в последние годы мало кто брал с собой набитые наличкой борсетки. Как правило, предпочитали рассчитываться банковскими картами. К сожалению, теперь Visa и Mastercard за границей не действуют.



За рубежом можно использовать карту «Мир» — платить безналом или снимать наличные в валюте той страны, где вы находитесь. Карты платежной системы «Мир» принимаются в 10 странах: Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.



По данным ЦБ на начало четвертого квартала 2021 года, в России на руках у людей находилось 312 миллионов банковских карт, из них около 200 миллионов — систем Visa и Mastercard, 112 миллионов — платежной системы «Мир».

Также в России можно оформить карту китайской платежной системы UnionPay, ее принимают в 180 странах. Но, как и везде, есть свои нюансы. Выпускать UnionPay начали Россельхозбанк, Газпромбанк, «Восточный», «Солидарность», Банк Санкт-Петербург, Промсвязьбанк, ВБРР, Примсоцбанк, «Приморье», Почта Банк и «Зенит». О планах запуска кобейджинговой карты (работает на базе сразу двух платежных систем. — Прим. ред.) «Мир» — UnionPay заявил Сбер. Спрос на китайскую замену Visa огромный, стоимость оформления — от 1200 до 9000 рублей.