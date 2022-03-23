Кому с 1 апреля повысят пенсию? Объясняют юрист и Минтруд

Те же, кто получает страховую пенсию, то есть люди с достаточным для этого трудовым стажем, уже получили свою индексацию на 8,6% с 1 января 2022 года. С той же даты и на такую же величину были подняты военные пенсии.



Также надбавку с 1 апреля получат пенсионеры по государственному пенсионному обеспечению, так называемые федеральные льготники. К ним относятся военнослужащие, ставшие инвалидами из-за военной травмы, члены семей погибших на службе военных, участники Великой Отечественной войны, блокадники Ленинграда, чернобыльцы и другие пострадавшие в радиационных и техногенных авариях, летчики-испытатели и космонавты.

Работающие же пенсионеры, какой бы у них ни был стаж, в этом году остались без индексации: они не получили прибавку ни в январе, не получат и в апреле, отметил Андрей Конышев.