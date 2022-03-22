Разницу между процентом по кредиту и ключевой ставкой могут обложить налогом — это правда? Мы спросили в налоговой

В Управлении Федеральной налоговой службы по Новосибирской области ответили, что это не коснется большинства заемщиков, и объяснили, в каком случае налог действительно придется заплатить.



Согласно ответу ведомства за подписью замруководителя, советника государственной гражданской службы РФ 1-го класса Андрея Снегирёва, в Налоговом кодексе действительно есть статья о материальной выгоде заемщика от экономии на процентах за пользование кредитом — ст. 212.



— В частности, доход в виде материальной выгоды определяется в тех случаях, когда кредит (заем) получен физическим лицом от организации, с которой он состоит в трудовых отношениях, когда она признана его взаимозависимым лицом (например, доля участия физического лица в организации более 25%), а также когда экономия на процентах фактически является материальной помощью физическому лицу, — указано в ответе ведомства.



Если эти условия не соблюдаются, экономию на процентах доходом не признают. При этом, даже если заемщик работает в кредитной организации, предоставившей ему средства, налога смогут избежать те, у кого сохранилось право на имущественный налоговый вычет. Его нужно будет подтвердить справкой из налоговой. Налогообложению в этом случае не будет подлежать выгода от экономии на процентах по кредитам, полученным на строительство или приобретение жилья.

