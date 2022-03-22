Госдума освободила россиян от налогов по вкладам

Госдума внесла изменения в Налоговый кодекс и разрешила россиянам не платить подоходный налог на проценты, полученные за 2021–2022 годы по вкладам в банках. Это одна из мер, которые, как рассчитывают власти, повысят устойчивость экономики в условиях санкций.



— Решение об отмене НДФЛ на банковские вклады затронет доходы по депозитам за 2021–2022 годы. Эта мера в нынешней непростой ситуации позволит сохранить сбережения граждан, а также поддержать ликвидность в банковской системе, — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

