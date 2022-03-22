Госдума освободила россиян от налогов по вкладам

Госдума внесла изменения в Налоговый кодекс и разрешила россиянам не платить подоходный налог на проценты, полученные за 2021–2022 годы по вкладам в банках. Это одна из мер, которые, как рассчитывают власти, повысят устойчивость экономики в условиях санкций.
— Решение об отмене НДФЛ на банковские вклады затронет доходы по депозитам за 2021–2022 годы. Эта мера в нынешней непростой ситуации позволит сохранить сбережения граждан, а также поддержать ликвидность в банковской системе, — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
11 марта документ прошел первое чтение, а сегодня закон о налоговых мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций принят в третьем, окончательном чтении.
Налог на проценты по вкладам ввели с 1 января 2021 года как антикризисную меру. Налогом с прошлого года стали облагать совокупный процентный доход по вкладам за истекший год — не сумму вкладов, а часть доходов, полученных в виде процентов по ним. При этом часть прибыли налогом не облагается — эта сумма рассчитается по формуле «ключевая ставка ЦБ на 1 января, умноженная на сумму в 1 миллион рублей». Согласно изменениям, налоговая ставка для облагаемой части составила 13% независимо от того, является ли владелец вкладов налоговым резидентом России.
Если полученные доходы номинированы в иностранной валюте, они пересчитываются в рубли по тому курсу, который действовал в момент получения вами процентов. Для расчета налоговой суммы будет использоваться та же самая формула, что и для рублевых вкладов. Колебание курса при расчете суммы НДФЛ не учитывается. Если 10 тысяч долларов на вкладе сначала стоили 700 тысяч рублей, а к концу срока вклада — 900 тысяч, то налог с разницы в 200 тысяч рублей платить не надо. Если у вас есть несколько валютных вкладов, то доход с них также будет суммироваться.
В мельчайших подробностях мы разбирали эти налоговые изменения вместе с экономистами, чтобы понять, кому в этом году придется заплатить налог на вклады.