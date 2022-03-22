22 марта вторник
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 7/10
usd 104.68
eur 115.60
Тема дняРейс из Новосибирска задержали для проверки
Все новости
Все новости

Госдума освободила россиян от налогов по вкладам

Это одна из мер поддержки экономики страны

1 214
20Обсудить

Поделиться

Одним налогом в этом году станет меньше

Одним налогом в этом году станет меньше

Поделиться

Госдума внесла изменения в Налоговый кодекс и разрешила россиянам не платить подоходный налог на проценты, полученные за 2021–2022 годы по вкладам в банках. Это одна из мер, которые, как рассчитывают власти, повысят устойчивость экономики в условиях санкций.

— Решение об отмене НДФЛ на банковские вклады затронет доходы по депозитам за 2021–2022 годы. Эта мера в нынешней непростой ситуации позволит сохранить сбережения граждан, а также поддержать ликвидность в банковской системе, — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

11 марта документ прошел первое чтение, а сегодня закон о налоговых мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций принят в третьем, окончательном чтении.

Налог на проценты по вкладам ввели с 1 января 2021 года как антикризисную меру. Налогом с прошлого года стали облагать совокупный процентный доход по вкладам за истекший год — не сумму вкладов, а часть доходов, полученных в виде процентов по ним. При этом часть прибыли налогом не облагается — эта сумма рассчитается по формуле «ключевая ставка ЦБ на 1 января, умноженная на сумму в 1 миллион рублей». Согласно изменениям, налоговая ставка для облагаемой части составила 13% независимо от того, является ли владелец вкладов налоговым резидентом России.

Если полученные доходы номинированы в иностранной валюте, они пересчитываются в рубли по тому курсу, который действовал в момент получения вами процентов. Для расчета налоговой суммы будет использоваться та же самая формула, что и для рублевых вкладов. Колебание курса при расчете суммы НДФЛ не учитывается. Если 10 тысяч долларов на вкладе сначала стоили 700 тысяч рублей, а к концу срока вклада — 900 тысяч, то налог с разницы в 200 тысяч рублей платить не надо. Если у вас есть несколько валютных вкладов, то доход с них также будет суммироваться.

В мельчайших подробностях мы разбирали эти налоговые изменения вместе с экономистами, чтобы понять, кому в этом году придется заплатить налог на вклады.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Госдума РФденьгидепутатыналогэкономика
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter