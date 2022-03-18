Банк России оставил ключевую ставку на уровне 20%

На заседании Совета директоров Банка России 18 марта было принято решение сохранить текущую величину ключевой ставки — 20% годовых.
Напомним, последнее повышение ключевой ставки произошло 28 февраля 2022 года. Тогда ЦБ поднял ее сразу с 9,5% до 20%. Регулятор принял такое решение, чтобы затормозить разгоняющуюся инфляцию в России на фоне начала военной спецоперации на Украине.
Как заявили в ЦБ, повышение ключевой ставки 28 февраля уже поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен, а дальнейшая траектория восстановления российской экономики будет во многом зависеть от степени и скорости ее подстройки к новым условиям.
Ключевая ставка — это ставка, по которой Центробанк кредитует коммерческие банки и принимает от них депозиты. Чтобы не работать себе в убыток, банки выдают кредиты населению и бизнесу под ставку выше ключевой и размещают сбережения ниже нее.
СЮЖЕТ
Если ЦБ поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже. Это значит, что вслед за ней повышаются ставки по кредитам и депозитам. Люди и компании в такой ситуации менее охотно берут кредиты, а значит, меньше тратят на покупки и меньше инвестируют. При этом высокие ставки по депозитам мотивируют их больше сберегать. В результате снижается спрос на товары и услуги, и, как следствие, замедляется инфляция.