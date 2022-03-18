Стоит ли ждать деноминации в России? А гиперинфляции? Экономисты — о перспективах рубля

Деноминация — денежная реформа, при которой изменяется стоимость денежных знаков. Ее проводят, чтобы упорядочить их обращение и упростить расчеты в условиях гиперинфляции. Фактически это означает сокращение нолей на банкнотах.

Говоря о деноминации, опрошенные журналистом НГС эксперты отмечают, что она дает в первую очередь сильный эмоциональный эффект и надолго запоминается, и в условиях и без того неспокойной ситуации Банк России на нее вряд ли отважится. Всего в новой истории России денежных реформ было две: 1991 и 1998 года. Первую экономисты называют «павловской» — по имени единственного премьер-министра СССР Валентина Павлова.



— Люди боятся «павловской» реформы. Тогда обменивали фиксированную сумму, а всё, что свыше, — нет. Это реально страшно, — вспомнил доктор экономических наук, президент НГУЭУ Александр Новиков.



Деноминация 1998 года стала следствием гиперинфляции и предшествовала дефолту — как раз последний сегодня предрекают зарубежные аналитики как России в целом, так и отдельным регионам, в том числе Новосибирску. Правда, отмечают экономисты, сравнивать ситуации нельзя — причины и следствия у них разные. И сходятся на том, что необходимости в реформе сейчас нет.

