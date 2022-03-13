Что дальше будет с ценами на мясо, молоко и овощи в России? Объясняет экономист

На фоне жестких западных санкций перед российской экономикой встает ряд острых вопросов. Сможем ли мы прокормить себя? Есть ли риск продуктового дефицита? Не повторится ли дикая ситуация конца 80-х с талонами и очередями в продуктовые?

E1.RU подготовил серию материалов о том, что ждет разные отрасли сельского хозяйства. Мы уже рассказали, с какими проблемами аграрии могут столкнуться во время посевной. В этом материале речь пойдет о мясе, молоке, овощах и фруктах. Наш собеседник — бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия, доктор экономических наук Леонид Холод.