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Что дальше будет с ценами на мясо, молоко и овощи в России? Объясняет экономист

Ученый рассказал, сможем ли мы сами себя прокормить

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С дефицитом продуктов мы вряд ли столкнемся — но что будет с ценами?

С дефицитом продуктов мы вряд ли столкнемся — но что будет с ценами?

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На фоне жестких западных санкций перед российской экономикой встает ряд острых вопросов. Сможем ли мы прокормить себя? Есть ли риск продуктового дефицита? Не повторится ли дикая ситуация конца 80-х с талонами и очередями в продуктовые?

E1.RU подготовил серию материалов о том, что ждет разные отрасли сельского хозяйства. Мы уже рассказали, с какими проблемами аграрии могут столкнуться во время посевной. В этом материале речь пойдет о мясе, молоке, овощах и фруктах. Наш собеседник — бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия, доктор экономических наук Леонид Холод.

Молоко: договоримся по-соседски с Белоруссией?


По словам экономиста, молока в России производят меньше, чем нужно по нашим потребностям. Дефицит закрывался поставками сухого молока, а также импортом из Белоруссии и стран дальнего зарубежья. Вопрос роста цен пока остается открытым.

— Возможно, договорятся по-соседски. В Белоруссии и России собственные масштабы цен, и можно не так строго следить за валютным курсом, можно аккуратно повышать стоимость. То есть при договоренностях подорожания не ожидается. Поставки из дальнего зарубежья будут привязаны к валютному курсу, — объясняет Леонид Холод.

На Урале много производителей молочной продукции: и агрохолдинги, и фермерские хозяйства

На Урале много производителей молочной продукции: и агрохолдинги, и фермерские хозяйства

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Мясо: главная проблема в ценах


В отрасли животноводства мы зависим от поставок из-за рубежа кормовых добавок — премиксов. Преимущественно они европейского производства. Эти добавки улучшают качество мяса, а еще влияют на его количество, это называется конверсией.

— Пока никаких ограничений по кормовым добавкам ни на ввоз, ни на вывоз нет и, судя по всему, не будет, — говорит ученый. — Всё, что ввозилось, ввозится, никто не запрещал, но вопрос в деньгах. Подорожание будет значительным. Тут нужно смотреть, что будет выгоднее: закупать или перейти на бездобавочную технологию.

Также, по словам эксперта, есть еще одна проблема для нашего животноводства — зависимость от поставок племенного материала.

— В птицеводстве это племенное яйцо, на некоторые птицефабрики даже завозят цыплят. Для свиноводства — поставка племенных поросят. Для крупного рогатого скота — примерно такие же проблемы, — объясняет экономист. — На сегодняшний день основные поставщики мяса для нас — Белоруссия и дальнее зарубежье (Бразилия, Аргентина). И если в случае с Белоруссией есть возможность договориться о ценах, то мясо из других стран будет переоцениваться по новому курсу.

Несмотря на большое количество местных производителей, мясо нам также привозят из Латинской Америки

Несмотря на большое количество местных производителей, мясо нам также привозят из Латинской Америки

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При этом наш собеседник считает, что проблем с рыночной доступностью мяса быть не должно и дефицита не будет. Но цены на него будут расти.

— Думаю, даже если доходы населения аккуратно будут следовать за ростом цен или более-менее коррелировать, спрос на говядину теперь будет не такой высокий, в отличие от молока, — считает Леонид Холод.

Фрукты и овощи: где взять семена?


В этой отрасли мы зависим от химических препаратов по обработке от вредителей. Эти препараты производят у нас, но действующее вещество делают за рубежом: в странах Европы и Китае. На данный момент, к нынешнему урожаю, они уже завезены.

Еще одна проблема зависимости — семена и посадочный материал.

— У нас есть институты, которые создают хорошие сорта и гибриды плодовых культур. Но пока отсутствует звено, которое занималось бы тиражированием этих образцов, которые производят в семеноводческих институтах, поэтому мы зависим и от поставки семян, и от поставки саженцев, причем очень сильно, — поясняет наш собеседник. — Большие промышленные сады, к сожалению, в основном покупают импортные саженцы. Эти саженцы никто не запрещал поставлять, но есть проблема цены: насколько она сейчас поднимется для покупателей. Тем не менее те сады, которые уже заложены, будут плодоносить. Яблоки будут и на продажу, и для соков. Цена будет расти сообразно инфляции и спросу.

У России сохраняются каналы по поставке фруктов и овощей из бывших союзных республик

У России сохраняются каналы по поставке фруктов и овощей из бывших союзных республик

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Что касается помидоров и огурцов, то на доставку семян для открытого грунта на ближайшее время уже заключены контракты.

— Для такой доставки не надо заказывать огромные контейнеры, можно обойтись авиапартиями, грузовиками, контейнерами поменьше. Надеюсь, бойкот крупных морских компаний на этом деле не скажется, а вот с доставкой импортных плодов и овощей ситуация хуже, — говорит Леонид Холод. — Они поставлялись из Северной Африки, Израиля, Латинской Америки — например, нектарины, груши. Есть проблемы логистики и денежных расчетов (из-за санкций в отношении банков).

При этом у нас остаются хорошо налаженные каналы по поставкам фруктов и овощей из Центральной Азии, того же Узбекистана.

— Прошлым летом и осенью узбекские товары были представлены великолепно и были хорошего качества: сливы, виноград, персики, нектарины. Было изобилие, в итоге и цены даже слегка сбили. Конечно, вопрос инфляции остается. Также очень многое зависит от нашего платежеспособного спроса. Инфляция не может быть лишь инфляцией цен, она должна сопровождаться ростом доходов. В ином случае будет обнищание и полная ломка ассортимента. Какие овощи, если денег будет хватать лишь на хлеб и крупы? — задается вопросом экономист.

СЮЖЕТ

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А вот что говорят волгоградские аграрии по поводу повышения цен на овощи. Также прочитайте колонку уральского историка о самых тяжелых годах дефицита в СССР. Он объясняет, почему сейчас такая ситуация невозможна.

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