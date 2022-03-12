Что происходит с российской нефтью и газом? Разбираемся вместе с экспертами

США и Австралия отказались от российского газа и нефти. То же самое до конца года планирует сделать Великобритания, а значит, сократятся поступления в бюджет нашей страны. Вместе с экспертами разбираемся, что происходит на рынке энергоресурсов и как скачки цен отразятся на жизни простого человека.
Останемся без денег?
На фоне политических событий трейдеры не рискуют покупать российскую нефть. Эксперт в области энергетики Станислав Митрахович считает, что это временно.
Станислав Митрахович — ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
— Часть нефти сдается по долгосрочным контрактам, а часть — в день сделки, — объяснил эксперт. — Из-за экономического давления на Россию часть трейдеров пока что не хочет с нами работать. Они либо ждут юридических объяснений, как адаптироваться к новой юридической базе, либо выбивают скидку у России. Идет торг, и всё приводит к срыву сделок, и часть нефти в моменте не может быть продана. Я думаю, что сырье сейчас дорогое, аппетит к риску есть и трейдеры захотят работать с Россией. Если в течение пары месяцев трейдеры продолжат тормозить сделки, России придется пойти на частичное сокращение добычи нефти, как это было в 2020 году во времена коронавируса.
Бензин подешевеет?
Не проданная Европе нефть осталась в России, и сейчас, уверен эксперт, ее выгоднее отправить на переработку на внутренний рынок. Это отразится на стоимости топлива.
— Россия потребляет внутри страны только четверть той нефти, которую добывает, — уточнил Станислав Митрахович. — Для сравнения: мы потребляем две трети своего же газа. Поэтому может быть переполнение рынка бензином и дизелем, в моменте может быть снижение цен, и оно уже есть на бирже в опте. Но это только локальное явление, поэтому сильно радоваться нельзя. Нужно по возможности быстро восстанавливать экспорт.
На заправках изменение стоимости топлива пока не отразилось, но всё еще впереди.
Что с ценой на нефть?
В последние дни ее стоимость падала из-за политических решений.
— Когда вышел Шольц (канцлер Германии Олаф Шольц. — Прим. ред.) вместе с другими политиками и начал всех успокаивать тем, что мы не собираемся накладывать торговое эмбарго на энергоносители в ближайшее время, это успокоило рынок, — объяснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. — Возможно, цены стабилизируются, особенно если трейдеры все-таки будут работать с российской нефтью. Оксфордский институт энергетических исследований прогнозирует падение добычи России по итогам апреля на треть. Но я думаю, это преувеличение, надо смотреть на поведение трейдеров. Если будет снижение добычи, из-за этого цены снова могут начать расти.
Как это скажется на нас?
Бюджет России формируется из нефтегазовых доходов более чем на 30%.
— Люди живут в стране, которая зависит от того, как экономика функционирует, нефтяная отрасль влияет на приток денег в страну, на платежеспособность людей, — подчеркнул Станислав Митрахович. — Когда компании экспортируют нефть и зарабатывают деньги, это деньги не только нефтяников компаний — они идут в бюджет и в целом в экономику, поэтому это важно.
Кто будет покупать нашу нефть и наш газ, если не Европа?
В краткосрочной перспективе Европа не откажется от российской нефти и газа, думает Станислав Митрахович, но в долгосрочной может. Тогда Россия будет продавать ресурсы странам Азии, они как раз переориентируются с угля на природный газ. Большой спрос на российскую нефть есть у Китая и Индии. Но чтобы мы начали торговать с ними, необходимо построить соответствующую инфраструктуру (газопроводы).
— Китай через десять лет будет потреблять газа столько, сколько сейчас Европа потребляет, но при этом Китай зависит от мировой торговли, — объяснил эксперт. — Нефть и газ с Ближнего Востока могут быть под угрозой, если будет конфликт США и Пекина, и китайцы понимают, что им придется пойти на какие-то другие варианты, в том числе на покупки в России.
А что с газом? Перекроют ли «Северный поток — 1»?
В Европе находятся три важнейших российских газопровода: «Северный поток — 1» (Германия), «Ямал» (Польша) и «Украинская газотранспортная система» (или УГС). Перекрытие хотя бы одного из них катастрофически скажется на самом Западе, так как других выгодных источников газа у них нет, пояснил E1.RU Алексей Анпилогов, президент научного фонда «Основание», эксперт по энергоносителям.
— Если сейчас Украина прервет транзит газа, ссылаясь на военное положение, то они бумерангом получат от Евросоюза очень негативную реакцию. С газовым транзитом они очень осторожно себя ведут. И такая же позиция будет у Германии, — рассказал Алексей Анпилогов. — Закрытие любого из этих каналов поставки невыгодно самому Евросоюзу, потому что заместить эти поставки нечем.
— Собственная добыча газа падает у Евросоюза. Трубопровод в Норвегии качает 100 млрд кубов в год, и всё, — продолжает эксперт. — У терминалов СПГ есть запас, его эксперты и я оцениваем где-то в 70 млрд кубов в год, но он очень неудачно расположен, потому что СПГ-терминалы находятся в южной и крайне западной частях Европы. Перекинуть этот газ с терминалов Средиземноморья на север Европы очень затруднительно, а поставки «Газпрома» составляли 172 млрд кубов.
Отказ Америки и Великобритании от газа Алексей Анпилогов называет политическими заявлениями. На самом деле эти страны и так не нуждались в наших ресурсах.
— Американцы самодостаточны по газу, они экспортеры природного газа, в Великобритании российский газ составлял порядка 5% потребления, от такого можно отказаться. Да, для самих британцев газ станет дороже, — пояснил Алексей Анпилогов.
А вот такие страны, как Молдавия, Словакия, Венгрия, почти полностью зависят от российского газа. Эксперт уверен, что они не поддержат Евросоюз, даже если он захочет перекрыть поставку ресурсов. Неперспективно выглядит и план Европы по сокращению потребления природного газа.
— Мероприятия по экономии энергоносителей приносят и будут приносить более скромный результат. Какого-то жирка, который Евросоюз может быстро скинуть, уже нет, — добавил президент научного фонда «Основание». — Я крайне скептически отношусь к программе снижения потребления природного газа, потому что он замещает собой уголь, замещает атомную энергетику и общее потребление его растет. Газ критичен для большого количества отраслей европейской промышленности.
Что с ценой на газ?
В отличие от ситуации с нефтью ее стоимость еще вырастет.
СЮЖЕТ
— Я думаю, что она еще будет расти, здесь кроме санкций против РФ есть еще глобальный процесс потребления газа, его диктует сейчас Юго-Восточная Азия: Китай, Индия, Пакистан, Вьетнам. Уже четко видно: мощностей СПГ не хватает на спрос для потребления, поэтому и будет расти цена, — подытожил Алексей Анпилогов.
Ранее экономист объяснил, как Америка пытается вытеснить Россию с рынка нефти и почему подорожание ресурса ей только на руку. Цены растут буквально на всё. Ждут ли нас продукты по карточкам и что будет происходить с валютой, рассказали эксперты. Главное о том, как на нашей жизни сказываются санкции, мы публикуем в специальном разделе.