Что происходит с российской нефтью и газом? Разбираемся вместе с экспертами

На заправках изменение стоимости топлива пока не отразилось, но всё еще впереди.

Что с ценой на нефть?

В последние дни ее стоимость падала из-за политических решений.

— Когда вышел Шольц (канцлер Германии Олаф Шольц. — Прим. ред.) вместе с другими политиками и начал всех успокаивать тем, что мы не собираемся накладывать торговое эмбарго на энергоносители в ближайшее время, это успокоило рынок, — объяснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. — Возможно, цены стабилизируются, особенно если трейдеры все-таки будут работать с российской нефтью. Оксфордский институт энергетических исследований прогнозирует падение добычи России по итогам апреля на треть. Но я думаю, это преувеличение, надо смотреть на поведение трейдеров. Если будет снижение добычи, из-за этого цены снова могут начать расти.

Как это скажется на нас?

Бюджет России формируется из нефтегазовых доходов более чем на 30%.



— Люди живут в стране, которая зависит от того, как экономика функционирует, нефтяная отрасль влияет на приток денег в страну, на платежеспособность людей, — подчеркнул Станислав Митрахович. — Когда компании экспортируют нефть и зарабатывают деньги, это деньги не только нефтяников компаний — они идут в бюджет и в целом в экономику, поэтому это важно.