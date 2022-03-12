«Страна не хочет отдавать то, что ей всё еще принадлежит». Зачем власти переводят самолеты в российский реестр

— Что значит «перевод в росреестр»? Западным компаниям стоит беспокоиться?



— Нет. Это просто государственная регистрация воздушных судов. Условно говоря, это как те номерные знаки на табличке, что ставится на автомобиль. На права собственности это никак не влияет. Самолеты принадлежат кому принадлежали ранее, в том числе и иностранным компаниям.

— Что же меняется от этой «перерегистрации»?



— Меняется ответственность: за поддержание лётной годности тех воздушных судов, которые находятся в российском реестре, отвечают власти РФ. То есть — опять как с авто — если у нас есть определенные правила техосмотра, то машина с российскими номерными знаками должна подчиняться отечественным правилам. Там, где «табличка» иностранная — правила будут соблюдаться соответствующие. Власти РФ при «перерегистрации» могли бы напрямую отвечать за эксплуатацию самолетов.

— Перед кем отвечать?



— Перед собственниками воздушных судов.

