3 марта четверг
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 4/10
usd 103.25
eur 114.55
Тема дняНовые авто подорожали до 2 раз в Новосибирске
Фото пользователя

Вадим Филонов

Финансовый и арбитражный управляющий
Фото пользователя

Вадим Филонов

Финансовый и арбитражный управляющий
Все новости
Все новости

Замучают ли вас коллекторы и дадут ли еще кредит — разбираем 7 популярных мифов о личном банкротстве

Финансовый управляющий — о том, как без проблем списать долги и какие могут быть последствия

775
3Обсудить

Поделиться

Не всегда стоит перекрывать предыдущий кредит новым кредитом

Не всегда стоит перекрывать предыдущий кредит новым кредитом

Поделиться

С каждым годом у россиян накапливаются долги, которые они в силу разных ситуаций не могут выплатить. В таких случаях можно инициировать процедуру банкротства, но вокруг этого процесса сложено множество мифов и легенд. Финансовый управляющий Вадим Филонов рассказал, чего действительно стоит опасаться во время этой процедуры, а что является мифом.

Институту банкротства физического лица уже более 6 лет, около 500 тысяч граждан России прошли через процедуру. Казалось бы, все об этом знают всю возможную информацию. Но как бы не так, до сих пор эта тема окутана мифами и заблуждениями. Я помогу вам разобраться, где правда, а где вымысел, не имеющий ничего общего с реальностью.

Миф № 1. Подать на свое банкротство можно, только имея долг более 500 тысяч рублей, — неверно.

Гражданин вправе подать заявление о своем банкротстве при любой сумме долга. Однако при малых суммах долга банкротиться может быть экономически не выгодно, так как сама процедура тоже стоит денег. Этот момент мы подробно разбирали в предыдущей авторской колонке.

Миф № 2. После процедуры невозможно будет взять новые кредиты — неверно.

Мне довелось лично пообщаться с представителями банков, которые предлагали подробно донести информацию до граждан, прошедших процедуру банкротства. Они отмечают, что после банкротства предоставление кредита возможно. Два условия при одобрении: процедура должна быть завершена более 6 месяцев назад, а сумма первого кредита не должна превышать 200 тысяч рублей.

Миф № 3. У вас нет никакого имущества (либо, наоборот, у вас есть гараж / машина / работа — какой же вы банкрот) поэтому в процедуре вам откажут, — неверно.

Законом не установлены ограничения по наличию или отсутствию имущества у должника для прохождения процедуры банкротства. В моей практике каждая третья процедура проходит без имущества.

Миф № 4. Долги-то спишут, но коллекторы всё равно будут названивать — частично верно, но решаемо.

С момента введения процедуры все кредиторы в соответствии с 230-ФЗ должны прекратить звонки. Однако гражданину может попасться особенно настырный кредитор, который может должника не услышать или не понять. В моей практике был случай, когда в процедуре банкротства женщине названивал такой вот коллектор. Она не поленилась, записала телефонный разговор и написала заявление в прокуратуру, приложив запись. Спустя пару месяцев Арбитражный суд Новосибирской области привлек коллектора к штрафу в размере 60 тысяч рублей.

Миф № 5. В течение 5 лет после банкротства человек не сможет выезжать за границу — неверно.

Законом не установлены ограничения по выезду за границу после завершения процедуры банкротства. Более того даже во время процедуры банкротства гражданин может выезжать за пределы РФ по уважительным причинам (учеба, лечение, рабочие командировки).

Миф № 6. Долги после процедуры переходят детям и близким родственникам — неверно.

Развитие данного мифа очень выгодно коллекторам и микрофинансовым организациям. Главная их задача состоит в том, чтобы убедить должника, что выгоднее платить космические проценты по кредитам им, чем инициировать свое банкротство. Единственные, у кого могут возникнуть обязательства «от лица должника», — это его поручители или созаемщики (например, при оформлении кредита в банке).

Миф № 7. Я не смогу заниматься бизнесом после банкротства — неверно.

Законом предусмотрено, что в течение трех лет с даты завершения процедуры банкротства (общее правило, есть исключения) гражданин не вправе участвовать в управлении юридическим лицом. Это означает, что, к примеру, гражданин не может быть зарегистрирован в ЕГРЮЛ как руководитель юридического лица (быть директором). Но указанное ограничение не распространяется на право гражданина быть учредителем юридического лица. Учредителем гражданин быть может. Таким образом, доверив принятие решений наемному директору, гражданин после банкротства совершенно законно может стать учредителем бизнеса.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Автором колонки может стать любой. У вас есть свое мнение и вы готовы им поделиться? Почитайте рекомендации и напишите нам!

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

банкротстводолги
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter