Замучают ли вас коллекторы и дадут ли еще кредит — разбираем 7 популярных мифов о личном банкротстве

С каждым годом у россиян накапливаются долги, которые они в силу разных ситуаций не могут выплатить. В таких случаях можно инициировать процедуру банкротства, но вокруг этого процесса сложено множество мифов и легенд. Финансовый управляющий Вадим Филонов рассказал, чего действительно стоит опасаться во время этой процедуры, а что является мифом.
Институту банкротства физического лица уже более 6 лет, около 500 тысяч граждан России прошли через процедуру. Казалось бы, все об этом знают всю возможную информацию. Но как бы не так, до сих пор эта тема окутана мифами и заблуждениями. Я помогу вам разобраться, где правда, а где вымысел, не имеющий ничего общего с реальностью.
Миф
Гражданин вправе подать заявление о своем банкротстве при любой сумме долга. Однако при малых суммах долга банкротиться может быть экономически не выгодно, так как сама процедура тоже стоит денег. Этот момент мы подробно разбирали в предыдущей авторской колонке.
Миф
Мне довелось лично пообщаться с представителями банков, которые предлагали подробно донести информацию до граждан, прошедших процедуру банкротства. Они отмечают, что после банкротства предоставление кредита возможно. Два условия при одобрении: процедура должна быть завершена более 6 месяцев назад, а сумма первого кредита не должна превышать 200 тысяч рублей.
Миф
Законом не установлены ограничения по наличию или отсутствию имущества у должника для прохождения процедуры банкротства. В моей практике каждая третья процедура проходит без имущества.
Миф
С момента введения процедуры все кредиторы в соответствии с
Миф
Законом не установлены ограничения по выезду за границу после завершения процедуры банкротства. Более того даже во время процедуры банкротства гражданин может выезжать за пределы РФ по уважительным причинам (учеба, лечение, рабочие командировки).
Миф
Развитие данного мифа очень выгодно коллекторам и микрофинансовым организациям. Главная их задача состоит в том, чтобы убедить должника, что выгоднее платить космические проценты по кредитам им, чем инициировать свое банкротство. Единственные, у кого могут возникнуть обязательства «от лица должника», — это его поручители или созаемщики (например, при оформлении кредита в банке).
Миф
Законом предусмотрено, что в течение трех лет с даты завершения процедуры банкротства (общее правило, есть исключения) гражданин не вправе участвовать в управлении юридическим лицом. Это означает, что, к примеру, гражданин не может быть зарегистрирован в ЕГРЮЛ как руководитель юридического лица (быть директором). Но указанное ограничение не распространяется на право гражданина быть учредителем юридического лица. Учредителем гражданин быть может. Таким образом, доверив принятие решений наемному директору, гражданин после банкротства совершенно законно может стать учредителем бизнеса.
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