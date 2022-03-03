Замучают ли вас коллекторы и дадут ли еще кредит — разбираем 7 популярных мифов о личном банкротстве

Миф № 1 . Подать на свое банкротство можно, только имея долг более 500 тысяч рублей, — неверно.



Гражданин вправе подать заявление о своем банкротстве при любой сумме долга. Однако при малых суммах долга банкротиться может быть экономически не выгодно, так как сама процедура тоже стоит денег. Этот момент мы подробно разбирали в предыдущей авторской колонке.



Миф № 2 . После процедуры невозможно будет взять новые кредиты — неверно.



Мне довелось лично пообщаться с представителями банков, которые предлагали подробно донести информацию до граждан, прошедших процедуру банкротства. Они отмечают, что после банкротства предоставление кредита возможно. Два условия при одобрении: процедура должна быть завершена более 6 месяцев назад, а сумма первого кредита не должна превышать 200 тысяч рублей.



Миф № 3 . У вас нет никакого имущества (либо, наоборот, у вас есть гараж / машина / работа — какой же вы банкрот) поэтому в процедуре вам откажут, — неверно.



Законом не установлены ограничения по наличию или отсутствию имущества у должника для прохождения процедуры банкротства. В моей практике каждая третья процедура проходит без имущества.

