Туризм как на бирже: будет ли у россиян отпуск в 2022 году

Еще одно отличие этого года, по словам Натальи Сахновой, — россияне чаще стали интересоваться путевками внутри страны. Сейчас отдых на юге России выбирает около половины ее клиентов, что гораздо больше, чем в допандемийные годы. Среди зарубежных направлений лидирует Турция.



— На Турцию приходится примерно 50% броней по раннему бронированию, остальные распределяются между Египтом, ОАЭ и остальными направлениями, — говорит редактор портала Profi.Travel Антон Тримайлов. — Если мы говорим про Турцию, то около недели назад практически остановились бронирования с Украины в Турцию на фоне этого напряжения. Российский рынок еще как-то держался. Но геополитические риски влияют косвенно, главная причина того, что сейчас тормознулись бронирования, — рост курса валют, потому что все туроператоры пересмотрели внутренние курсы. А внутренний курс — это, как правило, средневзвешенный курс плюс 2%, сейчас он в среднем 93–94 рубля за евро. Все замерли в ожидании.

Курс валют

В последние дни доллар и евро снова пошли вверх на фоне признания Россией самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Параллельно с этим США и Евросоюз грозят новыми санкциями, которые тоже могут отразиться на курсе.

