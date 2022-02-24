Туризм как на бирже: будет ли у россиян отпуск в 2022 году

Традиционно февраль и март — горячая пора для туроператоров, в этот период активно идет раннее бронирование на сезон отпусков. Однако в этом году всё иначе: потрясения пандемийных лет отучили россиян строить далекоидущие планы на отпуск, а в последнее время масла в огонь подливала еще и геополитическая обстановка: утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса.
Мы поговорили с экспертами о том, что ждет туристический рынок в 2022 году и стоит ли рассчитывать россиянам на отдых за рубежом.
Отпуск в пандемию
Очевидный фактор, который продолжает влиять на туристическую отрасль, — коронавирус, он по-прежнему никуда не делся.
— За последние два года у нас немного частоватыми стали всякие шоки. Хуже, чем полное закрытие в начале пандемии, был даже момент, когда в прошлом году нам на май–июнь закрыли Турцию. Сейчас все стали очень осторожны, — говорит директор агентства «Корас» Наталья Сахнова. — Несмотря на то, что туроператоры достойно вышли из этих потрясений, все тормознулись. Тенденция последнего времени — бронирование на ближайшие даты. Есть определенные волнения, поэтому в этом году уже все были осторожны и бронировали перед вылетом, за две–три недели.
Директор туркомпании «Зима-Лето» Ольга Гуляр согласна с коллегой — несмотря на то, что покупать путевку заранее гораздо выгодней, многие клиенты не торопятся на раннее бронирование. Хотя она считает, что в скором времени ситуация изменится.
— Чтобы отдохнуть за рубежом, нужно учитывать ряд факторов. Конечно, желательно купить путевку заранее. Но в связи с тем, что у нас такая нестабильная экономическая ситуация — то эпидемии, то угроза военных действий, то резкий рост курса валют, — это сказывается на состоянии людей, — говорит Ольга Гуляр. — И в этом году мы наблюдаем немного осторожный спрос на раннее бронирование, но достаточно высокий спрос на ближайшие даты. Сейчас максимальная глубина продаж — конец марта. Раннее бронирование обычно было наиболее активным в феврале–марте, в этом году, видимо, спрос будет сдвинут, мы ожидаем повышенный спрос примерно с 15 марта. Скачки курса немного останавливают людей, но потом они считают, взвешивают всё и возвращаются.
Еще одно отличие этого года, по словам Натальи Сахновой, — россияне чаще стали интересоваться путевками внутри страны. Сейчас отдых на юге России выбирает около половины ее клиентов, что гораздо больше, чем в допандемийные годы. Среди зарубежных направлений лидирует Турция.
— На Турцию приходится примерно 50% броней по раннему бронированию, остальные распределяются между Египтом, ОАЭ и остальными направлениями, — говорит редактор портала Profi.Travel Антон Тримайлов. — Если мы говорим про Турцию, то около недели назад практически остановились бронирования с Украины в Турцию на фоне этого напряжения. Российский рынок еще как-то держался. Но геополитические риски влияют косвенно, главная причина того, что сейчас тормознулись бронирования, — рост курса валют, потому что все туроператоры пересмотрели внутренние курсы. А внутренний курс — это, как правило, средневзвешенный курс плюс 2%, сейчас он в среднем 93–94 рубля за евро. Все замерли в ожидании.
Курс валют
В последние дни доллар и евро снова пошли вверх на фоне признания Россией самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Параллельно с этим США и Евросоюз грозят новыми санкциями, которые тоже могут отразиться на курсе.
— Как показывает экономическая история, во время глубокой геополитической турбулентности биржи реагируют абсолютно однозначно — они начинают падать. Но это ни о чем не говорит, абсолютно любой геополитический конфликт имеет или продолжение, или резкое ослабление, — считает экономист Георгий Остапкович. — Часто биржи в течение нескольких недель приходят к стартовой позиции. Я не думаю, что сегодня придет к стартовой позиции, но наиболее реалистично, что будет ослабление ситуации. Всё будет связано с санкциями, которые наложат западные страны. Из крупных санкций первое — это мораторий на крупнейшие российские банки. Но какие будут санкции в полной мере, сейчас точно никто не знает, поэтому пока сложно говорить, какие будут последствия.
Наталья Сахнова настроена оптимистично, как и ее туристы. Все ждут роста курса рубля.
— У кого уже были забронированы туры на май — не беспокоятся, потому что были льготные условия: предоплата — от 10 до 20–25%, она уже внесена, а остальное оплатить за две недели до вылета. Никто не встревожился, потому что евро и доллар еще упадут, — говорит она.
Ольга Гуляр на изменение курса особо не рассчитывает, но и необходимости в этом не видит: главное, чтобы он уже наконец стабилизировался и не колебался. Тогда туроператоры смогут найти решения для сложившейся ситуации.
— Нас в принципе устроит любой курс, главное, чтобы он был стабильным. Если курс повысится — всегда есть решения, — говорит она. — Отельеры могут понизить стоимость проживания, авиакомпании — стоимость авиабилетов. То есть все могут подвинуться до той рыночной цены, когда спрос будет обратным. Заинтересованности завышать цены, чтобы люди не могли купить тур, нет ни у кого.
Как изменится стоимость путевок в ближайшее время, пока неизвестно. Структуру раннего бронирования пересматривают каждый месяц, пока непонятно, будут ли сохраняться в марте скидки, будут ли повышаться цены.
— Я бы воздержался от советов, слишком много неизвестных. Сейчас как на бирже: можно рискнуть сейчас, можно подождать и рискнуть потом, — говорит Антон Тримайлов. — Нужно понимать, что крупнейшим туроператорам Anex Tour, Pegas Touristik, Coral Travel будет важно в любом случае исполнить обязательства, как они сделали после начала пандемии.
Геополитическая ситуация
Антон Тримайлов говорит, что главное сейчас — успокоиться и не принимать те или иные решения в спешке. Нужно иметь в виду, что есть геополитические события, на которые туроператоры не могут повлиять. На днях президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР неприемлемо. Однако Тримайлов полагает, что о возможных санкциях для страны или ограничениях для российских граждан Турция не заявит, поскольку Россия — крупнейший рынок для туризма в этой стране. Руководители турагентств с ним согласны.
— Мы работаем на рынке туристических услуг уже 16 лет, переживаем не первый кризис, видели и катаклизмы, и изменение курсов валют, и коронавирус пережили. Нам уже ничего не страшно, — говорит Ольга Гуляр. — Туристы всё равно полетят отдыхать. Всё зависит от того, какие аэропорты будут открыты. Это даже больше волнует, чем резкий рост курса валют.
Ольга Гуляр напоминает, что два главных туристических направления — Турция и Египет — конкуренты друг другу. Так что не исключен такой вариант, что в рублевом эквиваленте цены на путевки сохранятся на прежнем уровне, несмотря на колебания курсов.
— Может быть, начнется даже снижение цены. Такое уже было, что стоимость путевок в рублях не менялась из-за резкого роста курсов, — говорит Ольга Гуляр. — Например, тур стоил 100 тысяч при курсе 60 рублей за доллар, и он продолжал стоить 100 тысяч рублей при курсе 75. Такие акции были, и я надеюсь, что в этом году. Если отельеры увидят, что заполняемость не такая, как ожидали, то они примут меры.
Тем же, кто уже купил путевки, эксперты дают надежду на отдых.
— Я считаю, что все полетят. Мы очень надеемся на то, что всё это быстро закончится. В крайнем случае вам просто перенесут отпуск, операторы с честью выходят из этого, — говорит Наталья Сахнова. — Кто сегодня оплатил полностью путевку, они выиграли, их деньги никуда не денутся. Это надежное вложение.