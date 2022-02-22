Курс доллара скакнул до 80. Экономисты — о том, что сейчас делать с валютой

После обострения ситуации на границе России и Украины курс американского доллара и евро показали существенный рост. Доллар поднимался в моменте до 80 рублей, хотя при открытии российской биржи сегодня, 21 февраля, был на уровне 76 рублей за единицу. В такой ситуации екатеринбургский экономист Константин Селянин советует горожанам не инвестировать, а подождать, когда обстановка охладится.
— Это не первая подобная ситуация, по разным причинам она накалялась, и мы такое видели уже в этом году в январе, — уточнил Константин Селянин. — В этом году мы уже видели 80 рублей за доллар и 90 за евро. Это не рекорд.
Наш собеседник пояснил, что во время военных действий либо при угрозе их начала ситуация в экономике становится непредсказуемой. Поэтому хранить сбережения в неликвидных активах невыгодно.
— Логика крупных инвесторов в таких ситуациях заключается в следующем: когда есть неопределённость, нужно уходить в кэш, или в ликвидные активы, то есть, в то, что можно продать очень быстро, — подчеркнул экономист. — Это может оказаться весьма полезным, когда ситуация будет успокаиваться. Возможно, к тому времени цены на активы упадут, и их можно будет взять подешевле. Лучше пусть у вас будут какие-то деньги, чем активы или акции которые могут вести себя непредсказуемо.
По мнению Константина Селянина, следует воздержаться от каких-либо долгосрочных инвестиций, не покупать акции или облигации, а тем более недвижимость. Поскольку квартиру или дом в условиях неопределенности продать быстро невозможно, если только не сделать большой дисконт.
— Надо признать, что, судя по опросам, большинство наших сограждан не имеют никаких сбережений, поэтому вопрос, как себя вести себя в таких условиях, — неактуальный, просто потому что они живут от зарплаты до зарплаты, — добавил наш собеседник. — А тем немногим счастливчикам, у кого есть сбережения, я советую держать деньги в валюте, которая последние лет десять в нашей стране совершенно стабильна.
О том, чего ждать дальше от фондового рынка, E1.RU рассказал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова кандидат экономических наук Аяз Алиев.
— Фондовый рынок находился и находится под большим давлением. Инвесторы избавляются от российских активов в ожидании санкций из-за ситуации в Донбассе. Ситуация может усугубиться, если горячая фаза усилится, — отмечает эксперт.
По словам экономиста, рубль всегда так реагирует на военные конфликты, которые разворачиваются на границе РФ с другими странами. Риски и санкции пугают игроков рынка, и они уходят от рисковых к более устойчивым активам. Рост доллара и евро еще возможен, всё зависит от риторики глав государств и ситуации на границе. Также наш собеседник дал прогноз насчет изменения ключевой ставки.
— Чтобы ограничить падение рубля, ЦБ РФ может повысить ставку. Естественно, это отразится на ставках по ипотеке и иным кредитам. Единственной поддержкой рублю сейчас выступает дорогая нефть. Если нефть начнет терять в цене, то рубль может уйти в диапазон 85–90 по доллару и 95–100 по евро, — заключил Аяз Алиев.
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