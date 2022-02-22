Курс доллара скакнул до 80. Экономисты — о том, что сейчас делать с валютой

Наш собеседник пояснил, что во время военных действий либо при угрозе их начала ситуация в экономике становится непредсказуемой. Поэтому хранить сбережения в неликвидных активах невыгодно.



— Логика крупных инвесторов в таких ситуациях заключается в следующем: когда есть неопределённость, нужно уходить в кэш, или в ликвидные активы, то есть, в то, что можно продать очень быстро, — подчеркнул экономист. — Это может оказаться весьма полезным, когда ситуация будет успокаиваться. Возможно, к тому времени цены на активы упадут, и их можно будет взять подешевле. Лучше пусть у вас будут какие-то деньги, чем активы или акции которые могут вести себя непредсказуемо.



По мнению Константина Селянина, следует воздержаться от каких-либо долгосрочных инвестиций, не покупать акции или облигации, а тем более недвижимость. Поскольку квартиру или дом в условиях неопределенности продать быстро невозможно, если только не сделать большой дисконт.



— Надо признать, что, судя по опросам, большинство наших сограждан не имеют никаких сбережений, поэтому вопрос, как себя вести себя в таких условиях, — неактуальный, просто потому что они живут от зарплаты до зарплаты, — добавил наш собеседник. — А тем немногим счастливчикам, у кого есть сбережения, я советую держать деньги в валюте, которая последние лет десять в нашей стране совершенно стабильна.

