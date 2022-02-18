«Куда уходят пенсии стариков?» Директор приюта — о том, что ее постояльцы умирают, не дождавшись своих денег

Директор социального приюта «Дари добро» Ольга Бахтина обратилась в прокуратуру с жалобой на Пенсионный фонд. Ольга Бахтина просит разобраться, почему пенсии до некоторых ее постояльцев доходят с задержкой. Некоторые умирают, так и не дождавшись своих денег. Ольга просит провести проверку и выяснить, куда уходят неполученные деньги пожилых людей и почему она не может компенсировать свои затраты на содержание. Эта история — часть болезненной темы пенсионных выплат. Журналисты E1.RU выяснили, в каких случаях и кто может получить пенсию за умершего родственника, если человек всю жизнь добросовестно делал отчисления в Пенсионный фонд. Наши эксперты также высказали свое мнение о том, можно ли узаконить передачу пенсий по наследству.
История одного приюта
86-летняя Любовь Рябова умерла в воскресенье. Два месяца назад, перед Новым годом, пожилую немощную женщину привезли в приют. К Ольге Бахтиной обратились соседи пенсионерки, попросили принять ее. Любовь Михайловна была лежачей, не могла вставать, единственный сын ей особо не помогал. По возможности за ней присматривали соседи, приносили продукты, кормили. Но кроме эпизодических ужинов и обедов ей нужен был специальный уход как за любым лежачим больным: мыть, менять памперсы. Так она попала в приют «Дари добро».
Раньше пенсию ей приносили прямо в квартиру. Видимо, дверь почтальону открывали соседи.
— Я так и не смогла сделать запрос из ее пенсионного дела, чтобы поменять адрес, — говорит Ольга Бахтина. — Я просто не смогла попасть на прием в наше районное отделение. Записываться там нужно за полтора-два месяца. Любовь просто не дожила. Куда сейчас пойдут ее деньги, я не знаю.
Приют «Дари добро» — не коммерческий, а социальный. Здесь живут одинокие старики, многие из них — немощные и лежачие. Некоторых привезли сюда дети или родственники. Бывали случаи, когда постояльцы приюта переписывали квартиры на родных, а через какое-то время новые хозяева их квартир сдавали их сюда. Есть среди постояльцев этого дома бывшие заключенные, освобожденные раньше срока из-за тяжелых, смертельных заболеваний. Ольга сотрудничает с ГУФСИН. Живут здесь и бывшие бездомные, которые уже не могут жить на улице, а работать в ребцентрах не в силах. Их тоже устраивают сюда. Тем, кому это необходимо, здесь оформляют документы и пенсии. В общем, контингент разный.
Организация арендует дом бывшего цыганского барона. Обстановка там необычная для такого заведения: позолота, лепнина, хрустальная люстра. Приют живет отчасти на пожертвования благотворителей. Также постояльцы заключают договор, по которому
— За шесть лет, с тех пор как я стала директором, я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда люди не доживают до дня прихода курьера, — говорит Ольга. — Пока пенсионное дело передавали из одного города в другой, могло пройти месяца два. Если человек жив, то, конечно, всё ему начисляли как положено, он получал все свои деньги. Но ведь у нас особый контингент, у многих тяжелые болезни — так и не доживали. Сейчас, когда началась эпидемия коронавируса, всё стало еще больше затягиваться.
Один из постояльцев приюта — Юрий Орлов — уже полгода не получает пенсию. Он приехал из Кемеровской области, освободившись из колонии. Идти было некуда, прочитал про екатеринбургский приют статью в «Новой газете». Созвонился с директором, попросился сюда.
Ему 60 лет. Но у него как у бывшего шахтера — горячий стаж, шахтеры уходят на пенсию в 50 лет.
— Полгода он живет без денег. Он достаточно молод по сравнению с остальными. Поэтому устроился на работу кондуктором. Задолженность Пенсионного фонда перед ним — около 124 тысяч. Приют у нас некоммерческий, и, конечно, никого не могу выгнать на основании того, что нарушаются условия договора. Ведь они нарушаются не по вине людей.
В областном отделении Пенсионного фонда объяснили всю схему, как дело идет из одного региона в другой. В конце ноября 2021 года в клиентскую районную службу директор приюта обратилась по доверенности от Юрия Орлова, было оформлено заявление о запросе пенсионного дела. В декабре прошлого года пенсионное дело поступило и поставлено на учет, в январе текущего года сформированы выплатные документы на февраль и переданы в организацию по доставке пенсий. В общем на всё это ушло почти полгода. Пока готовился материал, Ольга Бахтина сообщила нам, что все выплаты Юрию дошли буквально на следующий день после ее обращения в прокуратуру.
Правда, ключевой для директора вопрос о том, куда уходят пенсии ее постояльцев и может ли приют из этих денег компенсировать расходы на питание, так и остался неразрешенным.
— Начисленные суммы страховой пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце, в том числе и за прошлое время, выплачиваются членам семьи умершего пенсионера и совместно проживавшим с ним на день его смерти, если обращение за неполученными суммами пенсии последовало не позднее чем до истечения шести месяцев со дня смерти пенсионера. При отсутствии таких лиц суммы наследуются на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, — сообщили нам в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Свердловской области.
Получается, если нет наследников или они не составили специальное обращение, по закону всё накопленное и не выплаченное пенсионеру переходит в собственность государства. Однако екатеринбургский юрист Дамир Садритдинов объяснил, что в случае с приютом недополученные деньги можно взыскать через суд.
— Директор здесь является кредитором, оказавшим услугу, — пояснил юрист. — У пенсионера есть наследство в виде невыплаченной пенсии, которая находится в Пенсионном фонде. Подается иск в суд, чтобы за счет этого наследства ей удовлетворили требования. То есть вернуть деньги можно.
Триллионы рублей умерших
История небольшого приюта для престарелых в Екатеринбурге — лишь часть большой проблемы: куда идут пенсии умерших людей? С уже начисленными суммами всё понятно: неполученные деньги выплачиваются членам семьи. Но почему даже родным пенсии не переходят по наследству? Доводы обычных людей, далеких от власти, вполне логичны и понятны: их близкий человек десятки лет добросовестно через работодателя отчислял страховые выплаты в Пенсионный фонд —
Кстати, не все знают, что близкие родственники все-таки могут заявить свои права на пенсию. Но — только на накопительную часть. При этом они будут считаться не наследниками, а правопреемниками, поскольку пенсия — это не наследство. Но главное — добиться выплаты можно. Уточним, что сейчас накопительные отчисления заморожены. А с начала
Два года назад Верховный суд рассматривал один иск. Вдова заявила свои права на пенсионные отчисления мужа, трагически погибшего из-за производственной травмы, не дожив до пенсионного возраста. О том, что она может претендовать на пенсионные накопления мужа, она не знала. Но заявить права на наследство нужно было в течение шести месяцев. Вообще-то по закону Пенсионный фонд обязан рассылать уведомления наследникам умершего, но вдове никто ничего не сообщил. Женщина заявила о правах с опозданием. Поэтому суды апелляции и кассации отказывали ей в иске. Вдова от отчаяния (на ней, кстати, висели кредиты погибшего мужа, они перешли ей по наследству, и тут-то никаких сбоев не было) дошла до Верховного суда. Он встал на сторону женщины.
Но судебное дело касалось именно накопительной части пенсии. Страховую часть никто наследовать не может. Взносы Пенсионного фонда — собственность государства. С юридической точки зрения унаследовать ее невозможно, она, до того как начались выплаты, существует в виде баллов.
По данным из открытых источников, за 1995–2015 годы в России умерли примерно 45 миллионов человек. Из них число работавших, но не достигших пенсионного возраста — около 10 миллионов человек. Эта тема одно время активно обсуждалась в разных СМИ: подсчитывали, что на счетах умерших скопилось больше десяти триллионов рублей. В 2019 году Госдума даже обсуждала такой закон, но его отклонили.
Однако многие экономисты и политики очень осторожно относятся к этой болезненной для людей теме. Российский политик, депутат, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил, почему нереально принять закон о наследовании страховых пенсий. Это очень сильно увеличит расходы Пенсионного фонда, которые придется восполнять из бюджета. Плюс это демотивирует к работе людей молодого, не пенсионного возраста: зачем напрягаться, если каждый месяц можно получать наследство в виде пенсии, оставшейся сразу от нескольких родственников.
— Сделать так, чтобы страховая часть пенсии передавалась по наследству, нереально, — говорит наш эксперт. — Раздуется пенсионный пузырь. Представьте ситуацию: внук унаследовал от бабушки или деда пенсию. Он может жить, не работая, на несколько пенсий своих родственников, при этом не зарабатывая на собственную пенсию. Через какое-то время мы придем к тому, что государство ежемесячно будет содержать всех граждан. Бюджет не справится с такой нагрузкой.
Неработающий человек не платит налоги. В какой-то момент развитие государства остановится, бюджет не выдержит. Пенсионная система солидарна: взносы, которые собираются с работающих граждан, идут в бюджет Пенсионного фонда, и именно из них выплачивается пенсия сегодняшним пенсионерам. Объяснить можно проще: работающее поколение платит пенсионные взносы нынешним пенсионерам, потом поколения сменяются, сегодняшнее трудоспособное население так же получает пенсию из взносов тех, кто еще работает. Если допустить вариант наследования, то в результате взносов станет меньше (из-за того, что сократится число работающих людей). И при этом средства Пенсионного фонда будут выплачиваться наследникам. Это неработающий механизм. К тому же есть пенсии и в 50, и в 100 тысяч.
— Можно установить разумный предел, максимальную сумму, которую можно унаследовать из части страховых.
— Сейчас можно унаследовать накопительную часть пенсии. Это действующая норма закона. Но страховая пенсионная система, на мой взгляд, не сможет функционировать, если допустить передачу по наследству. Как бы это привлекательно ни звучало.
Однако еще один наш собеседник — экономист Андрей Бунич — считает, что никакой катастрофы в экономике не произойдет, если разумно подойти к этому вопросу.
— Я не вижу никаких препятствий к принятию такого закона, чтобы наследники могли получать пенсию. Да, для государства сейчас удобнее вариант, когда все деньги достаются ему, — говорит экономист. — Я бы не согласился с утверждением, что часть населения будет демотивирована. Мотивировать к труду можно как-то иначе: заинтересованность, самореализация, перспективы. Так можно далеко пойти, отменив любое наследование. Например, та же квартира, полученная по наследству, также может демотивировать, ведь есть возможность получить доход, сдавая ее в аренду.
По моему мнению, всё возможно реализовать, экономически продумав. Например, определить разумный срок, например, в пять-десять лет, когда люди могут получать то, что положено по закону их родственнику, то, что человек добросовестно заработал. Я говорю про ситуации, когда человек десятки лет перечислял (через работодателя) часть доходов в Пенсионный фонд, но так и не смог этим воспользоваться. Это справедливо, когда государство исполняет хотя бы какую-то часть своих обязательств.
Андрей Бунич считает, что эти выплаты не подорвут экономику.
— Если человек в течение долгого времени получал пенсию, то он все-таки успел воспользоваться своими накоплениями. Закон можно ограничить теми случаями, когда человек только-только вышел на пенсию или не дожил до пенсионного возраста. То есть заработал, но не успел воспользоваться. Ведь эти деньги всё равно бы ему выплачивались. И государство не должно получать выгоду от того, что человек умер раньше времени. С точки зрения успокоения общественного мнения (снижения социального напряжения) вокруг пенсионной темы это был бы хороший шаг со стороны государства.