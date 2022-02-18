«Куда уходят пенсии стариков?» Директор приюта — о том, что ее постояльцы умирают, не дождавшись своих денег

Неработающий человек не платит налоги. В какой-то момент развитие государства остановится, бюджет не выдержит. Пенсионная система солидарна: взносы, которые собираются с работающих граждан, идут в бюджет Пенсионного фонда, и именно из них выплачивается пенсия сегодняшним пенсионерам. Объяснить можно проще: работающее поколение платит пенсионные взносы нынешним пенсионерам, потом поколения сменяются, сегодняшнее трудоспособное население так же получает пенсию из взносов тех, кто еще работает. Если допустить вариант наследования, то в результате взносов станет меньше (из-за того, что сократится число работающих людей). И при этом средства Пенсионного фонда будут выплачиваться наследникам. Это неработающий механизм. К тому же есть пенсии и в 50, и в 100 тысяч.



— Можно установить разумный предел, максимальную сумму, которую можно унаследовать из части страховых.

— Сейчас можно унаследовать накопительную часть пенсии. Это действующая норма закона. Но страховая пенсионная система, на мой взгляд, не сможет функционировать, если допустить передачу по наследству. Как бы это привлекательно ни звучало.

Однако еще один наш собеседник — экономист Андрей Бунич — считает, что никакой катастрофы в экономике не произойдет, если разумно подойти к этому вопросу.

— Я не вижу никаких препятствий к принятию такого закона, чтобы наследники могли получать пенсию. Да, для государства сейчас удобнее вариант, когда все деньги достаются ему, — говорит экономист. — Я бы не согласился с утверждением, что часть населения будет демотивирована. Мотивировать к труду можно как-то иначе: заинтересованность, самореализация, перспективы. Так можно далеко пойти, отменив любое наследование. Например, та же квартира, полученная по наследству, также может демотивировать, ведь есть возможность получить доход, сдавая ее в аренду.