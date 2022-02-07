Похороны в России планируют сделать госуслугой

Кроме того, по словам источника «Ведомостей» в Госдуме, все кладбища, места захоронения и информацию о них собираются внести в отдельный реестр, а круг людей, ответственных за места захоронения, планируют расширить. Чтобы решить проблему брошенных могил, ответственность по уходу за ними могут возложить, например, на бывшего работодателя погребенного человека.



Как новый законопроект повлияет на стоимость похорон, ни один из источников издания не уточнил. Тем временем прейскурант похоронщиков давно удивляет всех своей наглостью. Например, в Екатеринбурге бизнесмены захватили два главных кладбища и взвинтили там цены в четыре раза (если муниципальная похоронная служба готова копать за 9 тысяч рублей, то эти ИП брали за услугу 25–35 тысяч рублей). В Самаре человеческие похороны обойдутся примерно в 150 тысяч рублей — похоронщики берут надбавки за захоронение умерших от коронавируса. В Волгограде представители ритуальных служб заявляют, что похоронить могут «и за миллион, и за десять миллионов, и гораздо дороже».