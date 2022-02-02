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Закон запретил банкам забирать у должников последнее. Но это коснется не всех

Закон запретил банкам забирать у должников последнее. Но это коснется не всех

Разбираемся, как сохранить минимальный доход в размере прожиточного минимума

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Последние копейки теперь можно не считать, ведь сохранить теперь можно даже чуть больше, чем прожиточный минимум

Последние копейки теперь можно не считать, ведь сохранить теперь можно даже чуть больше, чем прожиточный минимум

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С 1 февраля 2022 года банки больше не могут списывать деньги у должников с доходом ниже прожиточного минимума. Несгораемую сумму (в 2022 году это 13 793 рубля) можно увеличить, но в то же время возможны случаи, когда придется поделиться даже минималкой.

1

Как было раньше?

До сих пор Трудовой кодекс запрещал списывать более 50% зарплаты или пенсии. Но эти выплаты могли быть на уровне прожиточного минимума, и в случае списания половины человеку было бы не на что жить.

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2

А как сейчас?

Благодаря закону, который вступил в силу с 1 февраля 2022 года, у закредитованных людей появится хоть какая-то надежда на то, что совсем без штанов они не останутся.

— Законопроект направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Недопустимо за долги лишать человека средств к существованию, — отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон о неприкосновенности минимального дохода, который необходим для существования должника и находящихся на его иждивении лиц, Владимир Путин подписал в июне 2021 года. Теперь зарплата и другие доходы должника, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по стране, стали имуществом, которое нельзя взыскать по исполнительным документам.

Однако кредиторы могут получить судебный приказ либо исполнительную надпись нотариуса и, минуя судебного пристава-исполнителя, самостоятельно отнести такой документ в банк.

Исполнительная надпись — распоряжение нотариуса на обязательстве должника о принудительном взыскании суммы денег или какого-либо имущества в пользу кредитора. Имеет силу исполнительного документа и служит основанием для принудительного взыскания.

Банк, в свою очередь (если у него не будет на руках законных распоряжений относительно сохранения на банковском счете должника прожиточного минимума), просто спишет все средства в пользу кредитора.

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3

Как сохранить прожиточный минимум?

Во-первых, запретить списывать прожиточный минимум могут судебные приставы. Поэтому, как только вы узнали, что кредитор обратился к ним за взысканием, пишите заявление в ФССП о сохранении вам прожиточного минимума и укажите в нём банковский счет, на котором будет сохраняться НЗ.

— Заявление подается на имя судебного пристава-исполнителя, который ведет исполнительное производство, — говорит адвокат Елена Кудерко. — К заявлению прилагаются сведения о банковской карте или счет, на который перечисляется доход, предоставляются сведения о размере дохода, источнике его получения (заработная плата, доход самозанятого и пр.).

Пристав направит в банки информацию о том, что списание долгов заявителя возможно полностью со всех счетов, за исключением защищенного — того самого, который вы указали.

— Если с заявлением всё в порядке, пристав зафиксирует в постановлении требование сохранить доход, — объясняет юрист Единого центра защиты Денис Жаков. — Банки будут обязаны соблюдать это требование. Его должны будут учитывать и работодатели при удержании денег из зарплаты, кроме случаев, когда с гражданина взыскивают, например, алименты или возмещение ущерба от преступления.

Во-вторых, вы можете самостоятельно обратиться в свой банк с заявлением и потребовать оставлять прожиточный минимум при удержании долгов по любым исполнительным документам. Но есть небольшие нюансы.

— Если заявление не направлено по почте заказным письмом с уведомлением, то банк может его «потерять», тогда по судебному приказу или исполнительной надписи нотариуса спишут всё, что будет на счете, — говорит юрист Алексей Юрченко. — То есть сохранение прожиточного минимума просто по факту существования закона не заработает. Писать заявление должнику в любом случае нужно.

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4

Когда оставят больше минимума?

Если у должника есть маленькие дети и прочие иждивенцы, он может через суд отстаивать свое право на увеличение несгораемой суммы. Для этого надо обратиться в суд с заявлением «о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по РФ или по региону».

Кроме того, в размере минимума, оставляемого должнику, не учитываются и не списываются социальные пособия и выплаты из бюджетов всех уровней пострадавшим от катастроф. Например, если должник получает и зарплату, и пособие, ему вместе с прожиточным минимумом сохранят и пособие.

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5

На какие долги не распространяется закон?

Есть ряд исключений, когда приставы смогут удержать сумму без учета минимального дохода. Ограничения не действуют в случае:

  • взыскания алиментов;
  • возмещения причиненного преступлением ущерба и вреда здоровью;
  • компенсации морального вреда;
  • компенсации вреда в связи со смертью кормильца;
  • административных и судебных штрафов.

Никаких ограничений по видам доходов закон не устанавливает.

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6

А как с долгами пенсионеров?

Согласно действующим законам, взыскатель может вообще не обращаться в банк должника, а сразу идти к работодателю или, если задолжавший является пенсионером, в Пенсионный фонд России. В первом случае у должника теоретически есть вариант договориться и отнести соответствующее заявление в банк, на счет которого начисляется зарплата. А вот с ПФР такое не провернуть. Это не исполнительный орган, не кредитное учреждение, права сохранять прожиточный минимум у него попросту нет. Получается, что до тех пор, пока должник-пенсионер не сможет «забронировать» в банке определенный счет, который будет защищен от взыскания, у него продолжат списывать деньги — 50% в момент зачисления. Ну а когда пенсионер всё «забронирует», конечно, новый закон станет единственным механизмом снижения долговой нагрузки и обеспечения доступа к минимальным доходам.

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7

А что с остальными ограничениями на взыскание долгов?

Другие ограничения продолжают действовать. Судебные приставы не могут удержать более 50% из зарплаты, а также не имеют права взыскивать долги с различных социальных выплат, например из алиментов, материнского капитала, детских пособий, выплат по потере кормильца. Все они перечислены в ст. 101 ФЗ «Об исполнительном производстве».

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