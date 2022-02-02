Закон запретил банкам забирать у должников последнее. Но это коснется не всех

Благодаря закону, который вступил в силу с 1 февраля 2022 года, у закредитованных людей появится хоть какая-то надежда на то, что совсем без штанов они не останутся.



— Законопроект направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Недопустимо за долги лишать человека средств к существованию, — отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.



Закон о неприкосновенности минимального дохода, который необходим для существования должника и находящихся на его иждивении лиц, Владимир Путин подписал в июне 2021 года. Теперь зарплата и другие доходы должника, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по стране, стали имуществом, которое нельзя взыскать по исполнительным документам.



Однако кредиторы могут получить судебный приказ либо исполнительную надпись нотариуса и, минуя судебного пристава-исполнителя, самостоятельно отнести такой документ в банк.



Исполнительная надпись — распоряжение нотариуса на обязательстве должника о принудительном взыскании суммы денег или какого-либо имущества в пользу кредитора. Имеет силу исполнительного документа и служит основанием для принудительного взыскания.



Банк, в свою очередь (если у него не будет на руках законных распоряжений относительно сохранения на банковском счете должника прожиточного минимума), просто спишет все средства в пользу кредитора.

