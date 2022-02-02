Закон запретил банкам забирать у должников последнее. Но это коснется не всех

1
Как было раньше?
До сих пор Трудовой кодекс запрещал списывать более 50% зарплаты или пенсии. Но эти выплаты могли быть на уровне прожиточного минимума, и в случае списания половины человеку было бы не на что жить.
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2
А как сейчас?
Благодаря закону, который вступил в силу с 1 февраля 2022 года, у закредитованных людей появится хоть какая-то надежда на то, что совсем без штанов они не останутся.
— Законопроект направлен на защиту граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Недопустимо за долги лишать человека средств к существованию, — отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Закон о неприкосновенности минимального дохода, который необходим для существования должника и находящихся на его иждивении лиц, Владимир Путин подписал в июне 2021 года. Теперь зарплата и другие доходы должника, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по стране, стали имуществом, которое нельзя взыскать по исполнительным документам.
Однако кредиторы могут получить судебный приказ либо исполнительную надпись нотариуса и, минуя судебного пристава-исполнителя, самостоятельно отнести такой документ в банк.
Исполнительная надпись — распоряжение нотариуса на обязательстве должника о принудительном взыскании суммы денег или какого-либо имущества в пользу кредитора. Имеет силу исполнительного документа и служит основанием для принудительного взыскания.
Банк, в свою очередь (если у него не будет на руках законных распоряжений относительно сохранения на банковском счете должника прожиточного минимума), просто спишет все средства в пользу кредитора.
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3
Как сохранить прожиточный минимум?
Во-первых, запретить списывать прожиточный минимум могут судебные приставы. Поэтому, как только вы узнали, что кредитор обратился к ним за взысканием, пишите заявление в ФССП о сохранении вам прожиточного минимума и укажите в нём банковский счет, на котором будет сохраняться НЗ.
— Заявление подается на имя судебного пристава-исполнителя, который ведет исполнительное производство, — говорит адвокат Елена Кудерко. — К заявлению прилагаются сведения о банковской карте или счет, на который перечисляется доход, предоставляются сведения о размере дохода, источнике его получения (заработная плата, доход самозанятого и пр.).
Пристав направит в банки информацию о том, что списание долгов заявителя возможно полностью со всех счетов, за исключением защищенного — того самого, который вы указали.
— Если с заявлением всё в порядке, пристав зафиксирует в постановлении требование сохранить доход, — объясняет юрист Единого центра защиты Денис Жаков. — Банки будут обязаны соблюдать это требование. Его должны будут учитывать и работодатели при удержании денег из зарплаты, кроме случаев, когда с гражданина взыскивают, например, алименты или возмещение ущерба от преступления.
Во-вторых, вы можете самостоятельно обратиться в свой банк с заявлением и потребовать оставлять прожиточный минимум при удержании долгов по любым исполнительным документам. Но есть небольшие нюансы.
— Если заявление не направлено по почте заказным письмом с уведомлением, то банк может его «потерять», тогда по судебному приказу или исполнительной надписи нотариуса спишут всё, что будет на счете, — говорит юрист Алексей Юрченко. — То есть сохранение прожиточного минимума просто по факту существования закона не заработает. Писать заявление должнику в любом случае нужно.
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4
Когда оставят больше минимума?
Если у должника есть маленькие дети и прочие иждивенцы, он может через суд отстаивать свое право на увеличение несгораемой суммы. Для этого надо обратиться в суд с заявлением «о сохранении зарплаты и иных доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум трудоспособного населения в целом по РФ или по региону».
Кроме того, в размере минимума, оставляемого должнику, не учитываются и не списываются социальные пособия и выплаты из бюджетов всех уровней пострадавшим от катастроф. Например, если должник получает и зарплату, и пособие, ему вместе с прожиточным минимумом сохранят и пособие.
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5
На какие долги не распространяется закон?
Есть ряд исключений, когда приставы смогут удержать сумму без учета минимального дохода. Ограничения не действуют в случае:
- взыскания алиментов;
- возмещения причиненного преступлением ущерба и вреда здоровью;
- компенсации морального вреда;
- компенсации вреда в связи со смертью кормильца;
- административных и судебных штрафов.
Никаких ограничений по видам доходов закон не устанавливает.
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6
А как с долгами пенсионеров?
Согласно действующим законам, взыскатель может вообще не обращаться в банк должника, а сразу идти к работодателю или, если задолжавший является пенсионером, в Пенсионный фонд России. В первом случае у должника теоретически есть вариант договориться и отнести соответствующее заявление в банк, на счет которого начисляется зарплата. А вот с ПФР такое не провернуть. Это не исполнительный орган, не кредитное учреждение, права сохранять прожиточный минимум у него попросту нет. Получается, что до тех пор, пока должник-пенсионер не сможет «забронировать» в банке определенный счет, который будет защищен от взыскания, у него продолжат списывать деньги — 50% в момент зачисления. Ну а когда пенсионер всё «забронирует», конечно, новый закон станет единственным механизмом снижения долговой нагрузки и обеспечения доступа к минимальным доходам.
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7
А что с остальными ограничениями на взыскание долгов?
Другие ограничения продолжают действовать. Судебные приставы не могут удержать более 50% из зарплаты, а также не имеют права взыскивать долги с различных социальных выплат, например из алиментов, материнского капитала, детских пособий, выплат по потере кормильца. Все они перечислены в ст. 101 ФЗ «Об исполнительном производстве».
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