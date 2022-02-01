В России вырос материнский капитал

С сегодняшнего дня сумма материнского капитала выросла. Его размер составил 524,5 тысячи рублей на первенца и 693,1 тысячи рублей — на второго ребенка, если ранее капитал не использовался. Если семья уже получала выплату за первого ребенка, то при рождении второго она получит 168,6 тысячи рублей.
Маткапитал в 2022 году вырос выше ожидаемого — на 8,4%. В начале года Владимир Путин говорил, что эта выплата, как и другие пособия, проиндексирована на 8,4% из-за высокой инфляции. В прошлом году семьям с первенцем выплачивали чуть больше 480 тысяч рублей.
Напомним, что материнский капитал можно потратить на покупку жилья, его строительство или реконструкцию, образование детей, адаптацию детей-инвалидов и пенсию мамы. Маткапитал, выплаченный за второго ребенка, можно потратить на ежемесячные выплаты, но только при условии, что доход семьи составляет не больше двух прожиточных минимумов на человека. Подробнее о том, как это сделать, мы писали в нашем материале.
Программа маткапитала действует до конца 2026 года.
Кроме того, за обналичивание маткапитала предусмотрена уголовная ответственность. Но многие семьи это не останавливает. В нашем материале мы выясняли, почему родители идут на подобный шаг.