«Изначально миллион вообще нигде не звучал»: кому в этом году придется заплатить налог на вклады

— В нормативной базе про миллион вообще ничего не сказано. На самом деле речь идет о том, что налогом облагается доход, ставка по которому превышает величину ключевой ставки на начало года, — объясняет доцент Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко. — Из-за того, что у нас на начало года ставка была низкая (4,25%), а к концу года стала более высокой, вот и получились налогооблагаемые доходы из вкладов, которые существенно меньше миллиона. Там изначально миллион вообще нигде не звучал. Его по недоразумению откуда-то взяли. Может, президент когда-то предлагал. Но в такой версии никогда этот законопроект не принимался.



Кто должен платить налог?

Налог на вклады существовал и раньше, но немного в иной форме. Платить приходилось только тогда, когда ставка по вкладу была выше ключевой ставки Центробанка России более чем на пять единиц.



Например, вы открыли вклад и положили деньги под 10% годовых. Тогда ЦБ РФ установил ставку в 4%. Соответственно, разница между ставками составила 1 процентный пункт. Это значило, что вы должны были заплатить пошлину только за этот процент. Сумма рассчитывалась в зависимости от того, является ли вкладчик налоговым резидентом. Если да, нужно было заплатить налог в 35%. Нерезидентам полагалась сумма чуть меньше — 30%.

