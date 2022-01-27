«Изначально миллион вообще нигде не звучал»: кому в этом году придется заплатить налог на вклады

В начале этой недели СМИ огорошили своих читателей тем, что налог на вклады свыше 1 миллиона рублей затронет россиян с меньшими сбережениями. Но на деле никакого налога на вклады свыше 1 миллиона рублей никогда и не было. Это, конечно, не значит, что особо бережливым вкладчикам не придется ничего платить. Придется. И уже в этом году. А вот сколько и кому — в этом мы сейчас и разберемся.
Откуда взялся налог «на вклады свыше 1 миллиона рублей»?
Краткая предыстория. В 2021 году вступил в силу закон, согласно которому налогом стали облагать совокупный процентный доход по вкладам за истекший год. Ключевая фраза — «совокупный процентный доход». Ни о каких миллионах речи не было изначально. Государство ввело необлагаемую сумму дохода для процентных доходов от вкладов. Всё, что окажется выше этой суммы, облагается налогом.
— В нормативной базе про миллион вообще ничего не сказано. На самом деле речь идет о том, что налогом облагается доход, ставка по которому превышает величину ключевой ставки на начало года, — объясняет доцент Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко. — Из-за того, что у нас на начало года ставка была низкая (4,25%), а к концу года стала более высокой, вот и получились налогооблагаемые доходы из вкладов, которые существенно меньше миллиона. Там изначально миллион вообще нигде не звучал. Его по недоразумению откуда-то взяли. Может, президент когда-то предлагал. Но в такой версии никогда этот законопроект не принимался.
Кто должен платить налог?
Налог на вклады существовал и раньше, но немного в иной форме. Платить приходилось только тогда, когда ставка по вкладу была выше ключевой ставки Центробанка России более чем на пять единиц.
Например, вы открыли вклад и положили деньги под 10% годовых. Тогда ЦБ РФ установил ставку в 4%. Соответственно, разница между ставками составила 1 процентный пункт. Это значило, что вы должны были заплатить пошлину только за этот процент. Сумма рассчитывалась в зависимости от того, является ли вкладчик налоговым резидентом. Если да, нужно было заплатить налог в 35%. Нерезидентам полагалась сумма чуть меньше — 30%.
Налоговый резидент — физическое лицо, которое находится в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев, следующих подряд.
Однако мало кто тогда платил этот налог, потому что банки редко предлагали своим клиентам высокие проценты. С этого года налоговая формула для рублевых вкладов стала одинаковой для всех. Пять процентных пунктов больше не берут в расчет, а сама ставка стала фиксированной — 13%.
Какая часть дохода облагается налогом?
Весь доход, который вы получили, НДФЛ не облагается. Остается минимум, который налоговая не трогает. Не облагаемую налогом сумму рассчитывают каждый год и одинаково для всех. Берут ключевую ставку ЦБ на 1 января года, за который начислен налог (в нашем случае это 1 января 2021 года, тогда ставка составляла 4,25%), и умножают на миллион рублей. Таким образом, за 2021 год налогообложению будет подлежать процентный доход, превышающий 42,5 тысячи рублей.
Если у вас есть несколько вкладов, то доход от них будет суммироваться. Если полученная цифра будет выше необлагаемой суммы, вы также попадаете под новые правила.
Сколько придется заплатить вкладчикам?
Ставка для дохода по вкладам выше 42,5 тысячи рублей составляет 13%. Независимо от того, является владелец вкладов налоговым резидентом России или нет. Рассчитать сумму налога можно по простейшей формуле: (доход по вкладу — необлагаемая сумма) × 13% = сумма налога.
Например, вы храните в банке тот самый злосчастный миллион рублей под 5% годовых. На начало этого года ключевая ставка Центробанка составляла 4,25%. Теперь подставим эти показатели в формулу и получим 975 рублей, которые придется заплатить за доход от вклада.
((1 млн × 5%) — 42,5 тысячи) × 13% = (50 тысяч — 42,5 тысячи) × 13% = 975 рублей.
— Если в следующем году случится так, что на январь у нас ставка 8,5%, а в сентябре она станет 5%, в этой ситуации те, у кого вклады 1,2 или 1,3 миллиона, — они не попадут под это действие, — говорит Константин Юрченко. — Потому что миллион — это сумма, которая не играет в этом налоге никакой роли. Там всё зависит от той ставки, по которой вы получали доход, и ключевой ставки на начало года, за который этот налог исчисляется. Как только из головы убираете этот миллион, всё становится окончательно понятно.
А если у меня вклад в долларах?
Если полученные доходы номинированы в иностранной валюте, они пересчитываются в рубли по тому курсу, который действовал в момент получения вами процентов. Для расчета налоговой суммы будет использоваться та же самая формула, что и для рублевых вкладов. Колебание курса при расчете суммы НДФЛ не учитывается. Если 10 тысяч долларов на вкладе сначала стоили 700 тысяч рублей, а к концу срока вклада — 900 тысяч, то налог с разницы в 200 тысяч рублей платить не надо. Если у вас есть несколько валютных вкладов, то доход с них также будет суммироваться.
Когда можно не платить налог?
Обойти новые правила получится в нескольких случаях:
- если процентная ставка не выше 1%;
- если вы храните средства на счетах эскроу;
- если вы получили банковский вклад или депозит в наследство.
Во всех остальных случаях избежать новых правил не получится.
Если вы получали проценты каждый месяц, то по новым правилам вам придется заплатить только за проценты, полученные в 2021 году.
Если не вклады, то что?
Если из-за нового налога вы передумали открывать вклад, можно вложиться, например, в облигации федерального займа. Это ценные бумаги, которые выпускает Минфин и по которым предусмотрены процентные выплаты. То есть вы даете деньги в пользование государству, а оно за это возвращает их вам с определенным процентом. Правда, ценные бумаги также облагаются налогом в 13%. Но при этом вы получаете доход по фиксированной ставке, которая обычно выше тех, что вам предлагают банки.
Другой вариант — открытие индивидуального инвестиционного счета. Это специальный счет, с помощью которого вы сможете проводить операции на рынке ценных бумаг. Например, покупать и продавать акции, облигации и валюту.
Если вы хотите еще больше узнать о том, кому придется заплатить налог на вклад в 2022 году, читайте 7 популярных вопросов и 7 простых ответов о новом налоге.
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