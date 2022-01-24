Налог на вклады более миллиона рублей затронет россиян с меньшими сбережениями

Как рассказала РБК замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина, по факту по итогам 2021 года обязанность по уплате налога может возникнуть и по депозитам с суммой от 700 тысяч рублей. Например, если у вас был вклад с начальной суммой 710 тысяч рублей, и в начале года ставка составляла 4,5%, а в августе вы переложили деньги под более высокий процент, то за год могли заработать 42,85 тысячи рублей. В таком случае вам придется заплатить 45,5 рубля налогов — 13% с 350 рублей.



В пресс-службе ФНС говорят, что размер вклада не является основополагающим фактором при формировании налоговых обязательств, поскольку в качестве налогооблагаемой базы учитывается совокупность выплаченных процентов, уменьшенная на вычет. Кроме того, налогоплательщик может иметь и множество небольших вкладов, процентные выплаты по которым суммарно превысят размер необлагаемого процентного дохода.



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