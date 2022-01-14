Вторые сутки идут работы на месте протечки цистерны с газом в Новосибирске

Цистерна с ядовитым газом, в которой 12 января обнаружили течь, до сих пор находится на станции Инской в Первомайском районе Новосибирска. На месте работают спасатели.
— Работы по ликвидации продолжаются. Ждем, когда их завершат, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Известно, что цистерна принадлежит компании «Спецтрансгарант», зарегистрированной в Москве. По телефону, указанному на сайте фирмы, сегодня, 14 января, не смогли рассказать, какие работы ведут на месте происшествия.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Спецтрансгарант» зарегистрировали в 2004 году. Компания специализируется на транспортной обработке грузов. В 2020 году выручка компании составила
О разливе безводного газа диметиламина, производного аммиака, экстренным службам стало известно вечером 12 января. На следующий день на месте происшествия побывал фотокорреспондент НГС — читайте подробности об этом в нашей онлайн-трансляции. Мы поговорили с преподавателем НГТУ НЭТИ, доктором химических наук Николаем Уваровым. Он объяснил, что представляет собой вещество, которое находится в цистерне.