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Вторые сутки идут работы на месте протечки цистерны с газом в Новосибирске

Пока не сообщается, когда специалисты закончат

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На следующий день после происшествия на месте дежурили экстренные службы

На следующий день после происшествия на месте дежурили экстренные службы

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Цистерна с ядовитым газом, в которой 12 января обнаружили течь, до сих пор находится на станции Инской в Первомайском районе Новосибирска. На месте работают спасатели.

— Работы по ликвидации продолжаются. Ждем, когда их завершат, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Известно, что цистерна принадлежит компании «Спецтрансгарант», зарегистрированной в Москве. По телефону, указанному на сайте фирмы, сегодня, 14 января, не смогли рассказать, какие работы ведут на месте происшествия.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Спецтрансгарант» зарегистрировали в 2004 году. Компания специализируется на транспортной обработке грузов. В 2020 году выручка компании составила 4,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 676,5 миллиона. Учредитель «Спецтрансгаранта» — ООО «Ст-Транс». Оно занимается грузовыми перевозками. Прибыль за 2020 год составила 2,6 миллиарда рублей.

СЮЖЕТ

Утечка газа из цистерныУтечка газа из цистерны

О разливе безводного газа диметиламина, производного аммиака, экстренным службам стало известно вечером 12 января. На следующий день на месте происшествия побывал фотокорреспондент НГС — читайте подробности об этом в нашей онлайн-трансляции. Мы поговорили с преподавателем НГТУ НЭТИ, доктором химических наук Николаем Уваровым. Он объяснил, что представляет собой вещество, которое находится в цистерне.

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