Вторые сутки идут работы на месте протечки цистерны с газом в Новосибирске

О разливе безводного газа диметиламина, производного аммиака, экстренным службам стало известно вечером 12 января. На следующий день на месте происшествия побывал фотокорреспондент НГС — читайте подробности об этом в нашей онлайн-трансляции. Мы поговорили с преподавателем НГТУ НЭТИ, доктором химических наук Николаем Уваровым. Он объяснил, что представляет собой вещество, которое находится в цистерне.