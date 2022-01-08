Кому откажут в пособии? Актуальные правила получения детских выплат в 2022 году

С прошлого года в России действует правило нулевого дохода для получения пособий. В этом году многие родители станут получать его впервые. Мы подготовили для вас памятку о том, кому это пособие полагается.
Доходы
Пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на человека. В 2022 году он составит
Есть, впрочем, и уважительные причины для того, чтобы не работать. К ним относятся уход за ребенком до трех лет (а если нет второго родителя, то и старше) или инвалидом, учеба в очной форме, срочная служба (и 3 месяца после нее), пребывание в местах лишения свободы (и 3 месяца после освобождения), продолжительное лечение (более 3 месяцев) и безработица (но только при регистрации в центре занятости и не дольше полугода). Также может не работать один из родителей в многодетной семье, посвящая себя уходу за детьми.
Также нуждающейся не признают семью с накоплениями на банковском счете, если годовой доход от процентов по вкладу выше одного прожиточного минимума.
Недвижимость
Одна квартира или дом не привлечет внимания назначающих пособия. Если у семьи доходы ниже прожиточного минимума, но есть несколько квартир или домов, то будут учитывать метраж: не больше 24 квадратов на человека в квартире и не больше 40 — в доме. Исключение — если имущество было получено в качестве соцподдержки.
Земельные участки тоже учитываются: право на получение пособия имеют семьи, у которых в собственности не больше 25 соток. Исключение опять же, если земля получена в рамках соцподдержки или это «дальневосточный гектар».
Также в собственности могут быть одно нежилое помещение, одна дача и один гараж (или два для многодетных и родителей ребенка-инвалида). Если их больше, пособие не назначают.
Транспорт
Пособие могут назначить семье, в которой есть не больше одного автомобиля, одного мотоцикла, одного маломерного судна и одной единицы самоходной техники (трактор, комбайн
На какие пособия распространяются правила?
Выплаты беременным в трудной ситуации
Полагаются женщинам, вставшим на учет в срок до 12 недель, если среднедушевой доход семьи составляет менее прожиточного минимума на человека. Это пособие платится каждый месяц с момента, когда женщина встала на учет, и до самого рождения ребенка. Размер выплаты — половина прожиточного минимума трудоспособного гражданина, в среднем по стране это 6350 рублей.
Пособие на детей от трех до семи лет
Базовый размер пособия — 50% от детского ПМ, в среднем по стране это 5650 рублей. Если вместе с пособием семья всё равно не дотягивает до прожиточного минимума россиянина, выплату увеличивают еще на 25% (8475 рублей в среднем). Если и этого недостаточно, государство платит 100% детского прожиточного минимума (
Пособие одиноким родителям
Выплаты предназначены для родителей, воспитывающих детей в возрасте от 8 до 17 лет в одиночку: когда второй родитель погиб, пропал без вести или не был указан в свидетельстве о рождении. Также деньги получат родители, в пользу которых суд назначил алименты. Размер пособия составит половину местного прожиточного минимума ребенка, в среднем по стране это 6137 рублей.