Кому откажут в пособии? Актуальные правила получения детских выплат в 2022 году

Полагаются женщинам, вставшим на учет в срок до 12 недель, если среднедушевой доход семьи составляет менее прожиточного минимума на человека. Это пособие платится каждый месяц с момента, когда женщина встала на учет, и до самого рождения ребенка. Размер выплаты — половина прожиточного минимума трудоспособного гражданина, в среднем по стране это 6350 рублей.



Пособие на детей от трех до семи лет



Базовый размер пособия — 50% от детского ПМ, в среднем по стране это 5650 рублей. Если вместе с пособием семья всё равно не дотягивает до прожиточного минимума россиянина, выплату увеличивают еще на 25% (8475 рублей в среднем). Если и этого недостаточно, государство платит 100% детского прожиточного минимума ( 11 300 рублей в среднем по стране).



Пособие одиноким родителям



Выплаты предназначены для родителей, воспитывающих детей в возрасте от 8 до 17 лет в одиночку: когда второй родитель погиб, пропал без вести или не был указан в свидетельстве о рождении. Также деньги получат родители, в пользу которых суд назначил алименты. Размер пособия составит половину местного прожиточного минимума ребенка, в среднем по стране это 6137 рублей.

