Как правильно копить и не тратить: 5 простых советов от финансовых экспертов

Экономим на обязательных расходах

Понятно, что с каждым годом ходить в магазин становится только дороже, но и здесь есть некоторые хитрости, которые помогут вам не потратить лишнего.



Во-первых, у каждой сети есть свои карты лояльности, акции и предложения для клиентов: «два по цене одного», бонусные баллы, скидки.



— Ходите в магазин со списком покупок, своей сумкой, закупайтесь сразу надолго, — говорит финансовый эксперт Елена Яковлева. — Заранее подготовленный список продуктов — отличный способ экономии семейного бюджета. Он помогает сфокусироваться на необходимом и не купить лишнего. А если у вас есть автомобиль или магазин находится рядом с домом, то экономичнее закупаться большими упаковками. Кроме того, чтобы каждый раз не тратиться на пакеты, обзаведитесь парой холщовых сумок-шоперов.